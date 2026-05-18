Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ειδική ομάδα κορυφαίων Ευρωπαίων δυτών έφθασε στο Μαλέ για να επιχειρήσει να ανασύρει τις σορούς των τεσσάρων Ιταλών δυτών που εξακολουθούν να αγνοούνται μετά το πολύνεκρο δυστύχημα σε υποθαλάσσιο σπήλαιο στις Μαλδίβες, καθώς ενδέχεται οι σοροί να προσεγγιστούν από καρχαρίες και άλλους θαλάσσιους θηρευτές.

«Θα τους φέρουμε πίσω. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τις σορούς τους στο έλεος των καρχαριών. Χρειαζόμαστε ειδικούς»

Η ομάδα, η οποία συγκροτήθηκε από το Divers Alert Network Europe, περιλαμβάνει έμπειρους τεχνικούς δύτες από τη Φινλανδία, όπως οι Σάμι Πάακαρινεν και Πάτρικ Γκρόνκβιστ, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει σε προηγούμενες επιχειρήσεις διάσωσης δυτών στη Νορβηγία το 2014, σύμφωνα με την New York Post.

Μέλη της ομάδας είχαν επίσης λάβει μέρος στην επιχείρηση διάσωσης της νεανικής ποδοσφαιρικής ομάδας που είχε εγκλωβιστεί σε σπήλαιο της Ταϊλάνδης το 2018.

Μαλδίβες: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε τις σορούς τους στο έλεος των καρχαριών»

Μέχρι στιγμής έχει ανασυρθεί μόνο η σορός του εκπαιδευτή καταδύσεων Τζιανλούκα Μπενεντέτι, ενώ οι έρευνες για τους υπόλοιπους τέσσερις αγνοούμενους συνεχίζονται σε βάθος περίπου 200 ποδιών μέσα σε επικίνδυνο σύστημα σπηλαίων. Η επιχείρηση καθίσταται ακόμα πιο δύσκολη λόγω των κακών καιρικών συνθηκών αλλά και της έλλειψης εξειδικευμένου τεχνικού εξοπλισμού στις Μαλδίβες.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της DAN Europe, Λάουρα Μαρόνι, μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα La Stampa, τόνισε ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. «Θα τους φέρουμε πίσω. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τις σορούς τους στο έλεος των καρχαριών. Χρειαζόμαστε ειδικούς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια προειδοποίησε ότι στα θερμά νερά της περιοχής δεν μπορεί να αποκλειστεί η παρουσία θηρευτών. «Δυστυχώς, σε θερμά νερά, ακόμη κι αν δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι πανίδα υπάρχει στο σπήλαιο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τον κίνδυνο από καρχαρίες ή άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σε παλαιότερες επιχειρήσεις ανάσυρσης «είχαν συμβεί τα χειρότερα» και ότι «κάθε ώρα που περνά είναι κρίσιμη».

Η ομάδα των ειδικών δυτών διαθέτει εμπειρία σε καταδύσεις που φθάνουν σχεδόν τα 500 πόδια, γεγονός που τους επιτρέπει να επιχειρούν σε συνθήκες όπου οι συμβατικές ομάδες διάσωσης αδυνατούν να δράσουν. «Προσφέραμε δεκαετίες εμπειρίας και επιλέξαμε αμέσως τους καλύτερους και πιο έμπειρους δύτες που ήταν διαθέσιμοι: τη φινλανδική ομάδα», δήλωσε η Μαρόνι.

Η αποστολή έφθασε στην πρωτεύουσα των Μαλδίβων λίγες ώρες μετά τον θάνατο του δύτη διάσωσης των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, λοχία Μοχάμεντ Μαχουντί. Ο Μαχουντί είχε καταγραφεί σε βίντεο την Παρασκευή δίπλα στον Πρόεδρο των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Μουίζου, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της αποστολής που έμελλε να είναι η τελευταία του.

Τα θύματα της τραγωδίας είναι οι Ιταλοί Μόνικα Μοντεφαλκόνε, 52 ετών, η κόρη της Τζόρτζια Σομμακάλ, 20 ετών, ο Μουριέλ Οντενίνο, 31 ετών, ο Τζιανλούκα Μπενεντέτι, 44 ετών και ο Φεντερίκο Γκουαλτιέρι, 31 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι πλην ενός συνδέονταν με το Πανεπιστήμιο της Γένοβας, ενώ ένα ακόμη μέλος της ομάδας σώθηκε επειδή αποφάσισε την τελευταία στιγμή να μην εισέλθει στο νερό.