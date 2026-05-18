Το Ριάντ αναχαίτισε τρία drones – Εισήλθαν από τον εναέριο χώρο του Ιράκ

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τρία drones, τα οποία εισήλθαν στην επικράτειά της από τον εναέριο χώρο του Ιράκ.

Το υπουργείο Άμυνας του βασιλείου δήλωσε ότι θα λάβει τα απαραίτητα επιχειρησιακά μέτρα για να απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση, απόπειρα παραβίασης της κυριαρχίας του και της ασφάλειάς του.

Δήλωση στήριξης για τα ΗΑΕ

Νωρίτερα, η Σαουδική Αραβία κατήγγειλε το πλήγμα με drones που προκάλεσε πυρκαγιά κοντά σε πυρηνικό σταθμό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Χαρακτήρισε τα ΗΑΕ «αδελφή» χώρα.

Σε ανακοίνωση, το υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας αναφέρει ότι θεωρεί πως η επίθεση αυτή με drones αποτελεί «απειλή για τη σταθερότητα της περιοχής». Επίσης, εκφράζει την «αλληλεγγύη» του Ριάντ. Δηλώνει ότι «υποστηρίζει όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την προάσπιση της κυριαρχίας, της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας» των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Μετά την επίθεση με drones κοντά στον πυρηνικό σταθμό στο Μπαράκαχ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του των χωρών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Σαουδάραβα ομολόγου του, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων των Εμιράτων.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας εντόπισαν «τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εισήλθαν από τα δυτικά σύνορα», δύο εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν με επιτυχία, ενώ το άλλο «χτύπησε μια γεννήτρια ηλεκτρικής ενέργειας» κοντά στον πυρηνικό σταθμό, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας των Εμιράτων. Ωστόσο, απέφυγε να κατονομάσει το Ιράν.

Το υπουργείο δήλωσε ότι διεξάγει έρευνα για να «καθορίσει απ΄όπου προήλθαν οι επιθέσεις».

Οι επιθέσεις συνιστούν «μια επικίνδυνη κλιμάκωση, μια απαράδεκτη πράξη επιθετικότητας και άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών.