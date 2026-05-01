Μικρά αεροσκάφη και drones προκάλεσαν την ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας στο Ιράν

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ανέλαβαν δράση χθες Πέμπτη το βράδυ εναντίον μικρών αεροσκαφών και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στους αιθέρες της ιρανικής πρωτεύουσας Τεχεράνης, μετέδωσαν ιρανικά ΜΜΕ.

Τα πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και FARS ανέφεραν ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν «για να αντιμετωπίσουν μικρά αεροσκάφη και drones αναγνώρισης», χωρίς άλλες λεπτομέρειες.

Νωρίτερα, μετέδωσαν πως είχαν αναλάβει δράση, χωρίς να ξεκαθαρίσουν αν ο λόγος ήταν άσκηση ή αν επιχειρούσαν για την εξουδετέρωση εχθρικών αεροσκαφών.

«Οι κρότοι εξαιτίας (της δράσης της) αντιαεροπορικής άμυνας σταμάτησαν έπειτα από περίπου 20 λεπτά δραστηριότητας», ανέφεραν, διαβεβαιώνοντας πως η κατάσταση στην Τεχεράνη είχε «εξομαλυνθεί».