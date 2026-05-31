Πάτρα: Θανατηφόρο τροχαίο με μηχανή – Νεκροί πατέρας και γιος 46 και 20 ετών
Ο 20χρονος υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου, ενώ ο 46χρονος διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο
- Τρόμος για έγκυο - Βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με διαρρήκτη μέσα στο διαμέρισμά της
- Παιδί 4,5 ετών βρέθηκε να περιφέρεται μόνο του σε πεζοδρόμιο - Συνελήφθησαν οι γονείς
- Φορτηγό βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα σε στροφή - Παρά τρίχα μετωπική με διερχόμενους οδηγούς (βίντεο)
- Λεωφορείο τυλίχτηκε στις φλόγες στην Τουρκία - Ανάμεσα στα θύματα ένα βρέφος που βρέθηκε κάτω από το σώμα του πατέρα του
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Τραγωδία σημειώθηκε στην Πάτρα, καθώς ένας 20χρονος και ο 46χρονος πατέρας του έχασαν τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.
Το τροχαίο συνέβη το πρωί της Κυριακής (31.05.2026) στην έξοδο της Πάτρας κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς Ρίο, κοντά στο Τόφαλος, όταν η μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, στην οποία επέβαιναν ο 20χρονος και ο 46χρονος, εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε.
Σύμφωνα με το tempo24.news, η σύγκρουση στο προστατευτικό κιγκλίδωμα ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Ο 20χρονος υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου, ενώ ο 46χρονος διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου και κατέληξε.
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε προσωρινά προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση των διασωστών. Ασθενοφόρα παρέλαβαν τους δύο άνδρες και τους μετέφεραν στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τόσο ο 20χρονος όσο και ο 46χρονος φορούσαν προστατευτικό κράνος.
- Νεκρός νεαρός άνδρας στα επεισόδια στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του Champions League!
- Η Αμαλία Κωστοπούλου, ο αγαπημένος της Τζακ Μέντγουελ και ο γάμος τους στη Μεσσηνία
- Ζάκυνθος: Στο νοσοκομείο δύο Βρετανίδες που τραυματίστηκαν σε τουριστική περιήγηση με σκάφος – Δύο συλλήψεις
- Συρία: Συνεχίζεται η απομάκρυνση πληγέντων από την υπερχείλιση του Ευφράτη – Μεγάλες καταστροφές
- «Ο ΠΑΟΚ έχει στο στόχαστρό του τον ΜακΚίσικ»
- ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Το καταστροφικό έργο της διακυβέρνησης της ΝΔ πρέπει να λάβει τέλος
- Πάτρα: Θανατηφόρο τροχαίο με μηχανή – Νεκροί πατέρας και γιος 46 και 20 ετών
- Ιράν: Καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ χωρίς εγγυήσεις – Το Ισραήλ κατέλαβε το φρούριο Μποφόρ στον Λίβανο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις