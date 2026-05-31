Ανοιχτά θα παραμείνουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, καθώς η ημέρα του Αγίου Πνεύματος δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους για τα ισχύοντα στην περιοχή τους

Τα σούπερ μάρκετ και η υπόλοιπη αγορά θα εξυπηρετούν τους καταναλωτές με το συνηθισμένο ωράριό τους. Αν και το λιανεμπόριο δεν επηρεάζεται, ωστόσο σε ορισμένες περιοχές της χώρας ισχύουν τοπικές αποφάσεις που διαφοροποιούν την εικόνα.

Πάντως, χιλιάδες εργαζόμενοι δεν θα εργαστούν λόγω συλλογικών συμβάσεων, κανονισμών ή επιχειρησιακής πρακτικής. Την ίδια ώρα, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες θα παραμείνουν κλειστές τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, όπως επίσης σχολεία και φροντιστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, του Αγίου Πνεύματος τιμάται η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας, καθώς συνδέεται άμεσα με το δόγμα της Αγίας Τριάδας.

Αγίου Πνεύματος: Πού διατηρείται η αργία

Όπως συμβαίνει παραδοσιακά κάθε χρόνο στη Θεσσαλία, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, σε συνεννόηση με τους εμπορικούς συλλόγους των τεσσάρων νομών, έχει εισηγηθεί τη διατήρηση της αργίας του Αγίου Πνεύματος.

Παράλληλα, τοπική υποχρεωτική αργία ισχύει σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία αφορά τα εμπορικά καταστήματα. Σε κάθε περίπτωση, συστήνεται στους καταναλωτές να ενημερώνονται από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους για το τι ακριβώς θα ισχύσει στην περιοχή τους.

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ), μια ιδιωτική επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα του Αγίου Πνεύματος όταν αυτό προβλέπεται είτε από απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη είτε από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είτε από τον εσωτερικό κανονισμό της επιχείρησης είτε από πάγιο επιχειρησιακό έθιμο ή συνήθη πρακτική.

Πότε και πώς αμείβονται όσοι εργαστούν

Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις περιοχών όπου η ημέρα του Αγίου Πνεύματος έχει χαρακτηριστεί αργία μπορεί να ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι ως προς την προσαύξηση της αμοιβής για την εργασία που παρέχεται νόμιμα κατά την ημέρα αυτή.

Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργαστούν, θα λάβουν κανονικά τον μισθό τους, ενώ, όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους. Να σημειωθεί ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό) με την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, εφόσον λογίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Αν, παρότι έχει χαρακτηριστεί η ημέρα του Αγίου Πνεύματος πρόσθετη εορτή αργία για μία επιχείρηση, αυτή λειτουργήσει φέτος κατ’ εξαίρεση, τότε οι εργαζόμενοι που απασχολούνται δικαιούνται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο ημερομίσθιό τους, εφόσον αμείβονται με ημερομίσθιο ή στο 1/25 του μηνιαίου μισθού τους, εφόσον αμείβονται με μηνιαίο μισθό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εργασιακά θέματα, οι εργαζόμενοι/ες μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.kepea.gr ή να κατεβάσουν την εφαρμογή για κινητές συσκευές Android από το Play Store και για iOS από το App Store.