Ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα επιβατικής κίνησης καταγράφονται από το πρωί της Παρασκευής στο λιμάνι του Πειραιά, εν όψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.

Οι ταξιδιώτες που φεύγουν με πρωινά δρομολόγια καλούνται να φτάνουν στο λιμάνι τουλάχιστον 15 – 20 λεπτά νωρίτερα

Η έξοδος των εκδρομέων έχει ήδη ξεκινήσει, με τις πληρότητες στα πλοία για τις Κυκλάδες να αγγίζουν το 90%, παρά το γεγονός ότι σήμερα ξεκίνησαν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις. Ωστόσο, πολλές οικογένειες παραμένουν στην Αθήνα λόγω της αγωνίας και των υποχρεώσεων των μαθητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις.

Στην πύλη Ε7 του λιμανιού του Πειραιά επικρατεί έντονη κινητικότητα από νωρίς το πρωί, καθώς μέχρι τις 07:30 ήταν προγραμματισμένες τρεις αναχωρήσεις πλοίων προς τις Κυκλάδες. Σύμφωνα με στελέχη του Λιμενικού και υπαλλήλους των ακτοπλοϊκών εταιρειών, τα περισσότερα πλοία να αναχωρούν σχεδόν γεμάτα.

Η κατάσταση στο λιμάνι παραμένει ομαλή, με λιμενικές αρχές και αστυνομία να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στους γύρω δρόμους.

Πάντως, όσο περνά η ώρα η κίνηση στην περιοχή γίνεται ολοένα και πιο έντονη, με τις αρχές να συνιστούν στους ταξιδιώτες που πρόκειται να αναχωρήσουν με τα πρωινά δρομολόγια να φτάνουν στο λιμάνι τουλάχιστον 15 με 20 λεπτά νωρίτερα.

Συνολικά, μέχρι τις 09:30 είχαν προγραμματιστεί επτά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς.

Η μεγαλύτερη κίνηση αναμένεται το απόγευμα, καθώς τότε θα αναχωρήσουν και οι εκδρομείς που εργάζονται μέχρι το μεσημέρι και δεν έχουν εξασφαλίσει επιπλέον ημέρα άδειας. Από το μεσημέρι και μετά έχουν προγραμματιστεί ακόμα δώδεκα δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας.

Αυστηροί έλεγχοι της Τροχαίας

Από το πρωί της Παρασκευής 29 Μαΐου έχουν μπει σε ισχύ τα ενισχυμένα μέτρα τροχονομικής επιτήρησης σε ολόκληρο το ελληνικό οδικό δίκτυο, λόγω της αυξημένης εξόδου του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.

Πέντε παραβάσεις θα βρεθούν στο στόχαστρο των στελεχών της Τροχαίας κατά τη διάρκεια της εξόδου των εκδρομέων. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, η Ελληνική Αστυνομία θα προχωρήσει σε εκτεταμένους ελέγχους τόσο στους αυτοκινητόδρομους όσο και στον αστικό ιστό, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Ειδικά συνεργεία της Τροχαίας θα επιχειρούν σε εναλλασσόμενα σημεία, δίνοντας έμφαση σε παραβάσεις υψηλής επικινδυνότητας, οι οποίες σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία συνδέονται άμεσα με σοβαρά τροχαία.

Συγκεκριμένα, οι πέντε «στόχοι» στους ελέγχους της Τροχαίας είναι κυρίως:

• υπερβολική ταχύτητα

• οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

• χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

• μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας

• επικίνδυνες προσπεράσεις και παραβίαση διπλής διαχωριστικής γραμμής