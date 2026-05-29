Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς στον Ασπρόπυργο – 9 συλλήψεις
Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή στον Ασπρόπυργο
Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες της 28-5-2026, ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς στον Ασπρόπυργο.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ο.Π.ΔΙ., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, αστυνομικός σκύλος και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).
Εννέα συλλήψεις
Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, συνελήφθησαν συνολικά -9- άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες -κατά περίπτωση- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και ενδοοικογενειακή βία.
Παράλληλα βεβαιώθηκαν -29- παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους, στέρηση παιδικού καθίσματος, έλλειψη ΚΤΕΟ κ.α. ενώ αφαιρέθηκαν -7- άδειες κυκλοφορίας και -6- άδειες ικανότητας οδήγησης.
Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους -2.720- μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
