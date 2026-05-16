Αστυνομική επιχείρηση με 9 συλλήψεις σε οικισμούς στον Ασπρόπυργο
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης αποξηλώθηκαν καλώδια μήκους 3.124 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές
Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης (14-5-2026), ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς στον Ασπρόπυργο.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ο.Π.ΔΙ., της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και αστυνομικός σκύλος.
Όπως επισημαίνεται σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 9 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.
Παράλληλα βεβαιώθηκαν 39 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη ΚΤΕΟ κ.α.
Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 3.124 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.
Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.
