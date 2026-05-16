Diamond League Σαγκάης: Έμεινε στην 7η θέση ο Καραλής (vid)

Την αγωνιστική του πρεμιέρα στον ανοιχτό στίβο για το 2026 πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο πρώτο Diamond League της χρονιάς, στη Σανγκάη. Ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε έξι άλματα, από το οποίο μόνο το ένα ήταν έγκυρο, και με καλύτερη επίδοση τα 5,70 μέτρα κατέλαβε την 7η θέση.

Ο Καραλής ξεκίνησε ψηλότερα από όλους, από τα 5.70, και καρδιοχτύπησε τους φιλάθλους μέχρι να περάσει το ύψος με την τρίτη προσπάθεια. Ήταν ο μοναδικός που άφησε τα 5.80 και όταν επέστρεψε στον αγώνα, στα 5.90 βρήκε μπροστά του μόνο τον Μόντο Ντουπλάντις, που άφησε το ύψος, και τον Κέρτις Μάρσαλ.

Η δεύτερη προσπάθειά του ήταν πολύ καλή, αλλά βρήκε τον πήχη πέφτοντας, ενώ στην τρίτη βγήκε πάρα πολύ ψηλά, αλλά βρέθηκε κοντά στον πήχη και έκλεισε άδοξα τον αγώνα του.

Νικητής αναδείχθηκε ο Ντουπλάντις με άλμα στα 6,12 μέτρα, που είναι και ρεκόρ μίτινγκ μετά το 6,11μ. που είχε κάνει πέρυσι ο ίδιος. Στη συνέχεια ο κορυφαίος όλων των εποχών προσπάθησε για το παγκόσμιο ρεκόρ τοποθετώντας τον πήχη στα 6,32 μέτρα, αλλά είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες.

Εντυπωσιακός στο μήκος (εκτός βαθμολογίας Diamond League) ο Ματία Φουρλάνι, πήδηξε 8.43 (0.4) και έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του. Πιο χαμηλά, στα 8.07 (0.1) ο Βούλγαρος Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ.

Ρεκόρ Diamond League για την Ολλανδέζα Τζέσικα Σχίλντερ στη σφαίρα με βολή στα 21.09.

* Σε μίτινγκ ρίψεων του Χάλε στη Γερμανία αγωνίστηκε ο 17ρονος Ανδρέας Αποστολάκος. Στη σφύρα Κ20 (6 κ.) έριξε 63.51 με την πρώτη προσπάθειά του και κατέλαβε την 7η θέση. Το ατομικό του ρεκόρ είναι 70.85 από τις 9 Μαΐου. Αύριο (17/5) θα λάβει μέρος στον αγώνα της κατηγορίας του με την 5κιλη σφύρα.