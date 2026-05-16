Θεσσαλονίκη: Άγρια επεισόδια με τραυματισμούς και προσαγωγές σε ποντιακό γλέντι – Βίντεο ντοκουμέντο

Σοβαρά επεισόδια με τραυματισμούς σημειώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με ποντιακή μουσική στη Νικόπολη, στη δυτική Θεσσαλονίκη, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε δύο προσαγωγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε από λεκτικό επεισόδιο μεταξύ νεαρών ατόμων κατά τη διάρκεια γλεντιού που πραγματοποιούνταν στο γήπεδο της περιοχής και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε συμπλοκή, στην οποία ενεπλάκησαν δεκάδες παρευρισκόμενοι.

Γενική σύρραξη στο γλέντι

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, περίπου 20 άτομα πιάστηκαν στα χέρια, ενώ ορισμένοι φέρεται να χρησιμοποίησαν γυάλινα μπουκάλια, με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί.

Επέμβαση της Αστυνομίας

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ., ομάδες της ΟΠΚΕ και της ΔΙ.ΑΣ., ύστερα από τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών για επεισόδιο στον χώρο της εκδήλωσης.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά τέσσερα τραυματισμένα άτομα: μία 18χρονη με τραύματα στο πρόσωπο και τρεις άνδρες ηλικίας 19, 26 και 36 ετών με εκδορές και τραύματα στο κεφάλι.

Ο 19χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για την παροχή πρώτων βοηθειών, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Δύο μεγαλύτεροι σε ηλικία τραυματίες φέρεται να προσπάθησαν να παρέμβουν προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση.

Μετά το επεισόδιο αρκετά από τα εμπλεκόμενα άτομα αποχώρησαν από το σημείο, ενώ η Ελληνική Αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή.

Μαρτυρίες

«Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 12 το βράδυ, είδα άτομα να σηκώνουν καρέκλες και τραπέζια και να τα χτυπάνε σε κεφάλια άλλων. Ένας άνδρας πήρε γυάλινο μπουκάλι και το βάρεσε στο μάτι ενός άλλου και άρχισε να αιμορραγεί.

Ένας άλλος ήταν μεθυσμένος και χτύπησε μια κοπέλα με μπουνιά, γι’αυτό και μπήκαν πολλά άτομα και άρχισαν να χτυπάνε αυτόν που έδωσε μπουνιά στην κοπέλα. Έπιαναν ο ένας το κεφάλι του άλλου και τα χτυπούσαν με τα γόνατά τους… ήταν σαν σφαγείο», αναφέρει νεαρή στο Thesspost.gr

Στο γλέντι βρίσκονταν μαθητές, μαθήτριες και οικογένειες με μικρά παιδιά που άρχισαν άρον – άρον να φεύγουν τη στιγμή της έντασης. «Είχε πολύ μικρά παιδιά, νέους και μεγάλους. Πρώτη φορά συμβαίνει περιστατικό τέτοιας έντασης σε ποντιακό γλέντι στην περιοχή μας», σημειώνει.