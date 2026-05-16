Πώς ένας 12χρονος Ουκρανός νίκησε ένα ρωσικό drone

Όταν οι Ουκρανοί άρχισαν να αντιμετωπίζουν τα ρωσικά drones με παρεμβολές, κορέζοντας τις συχνότητες από τις οποίες εξαρτώνταν με άχρηστο ραδιοφωνικό θόρυβο, η Ρωσία απάντησε εξοπλίζοντάς τα με καλώδιο οπτικής ίνας. Έτσι τα drones μπορούσαν να παρακάμπτουν πλήρως τα ραδιοσήματα και να μην επηρεάζονται από παρεμβολές. Ένα τέτοιο drone, όμως, κατάφερε να αχρηστεύσει ένας 12χρονος στην περιοχή Τσερνίχιβ.

Η προσαρμογή ενός εμπορικού FPV drone σε χειρισμό μέσω οπτικής ίνας είναι μια φθηνή και αποτελεσματική πατέντα. Αν και το νήμα μπορεί να μπλεχτεί ή να κοπεί καθώς απλώνεται σε χιλιόμετρα υπαίθρου, οι ρωσικές μονάδες συχνά χρησιμοποιούν δύο ή τρία drones σε κάθε αποστολή για εφεδρεία και καλύτερη αναγνώριση στόχων.

Οι οπτικές ίνες λειτουργούν ως εξής: κατά την πτήση αρχίζει και ξετυλίγεται σαν ιστός αράχνης για 12 μίλια -ή και διπλάσια απόσταση με μικρότερο φορτίο- μεταφέροντας εικόνα στον χειριστή και εντολές πίσω στο drone. Έτσι, παρακάμπτοντας πλήρως τα ραδιοσήματα, αυτά τα drones δεν μπορούν να παρεμβληθούν.

Τα πλεονεκτήματα της φυσικής σύνδεσης είναι τεράστια και πλέον και Ρώσοι και Ουκρανοί τα χρησιμοποιούν ολοένα περισσότερο για ποικίλες αποστολές στο πεδίο της μάχης. Όχι μόνο είναι απρόσβλητα από παρεμβολές, αλλά δεν χάνουν σήμα σε μεγάλες αποστάσεις ή πίσω από εμπόδια όπως συμβαίνει με τα ραδιοχειριστήρια οπτικής επαφής.

Η ενέργεια του μικρού Προχορένκο

Μέσα στον Απρίλιο όμως ο 12χρονος Ανατόλι Προχορένκο βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα drone κοντά στο σπίτι του που βρίσκται στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας. Καθώς κρατιόταν από τον κορμό ενός δέντρου, το μαύρο τετρακόπτερο πέρασε βουίζοντας δίπλα του, πετώντας χαμηλά πάνω από το έδαφος και κατευθυνόμενο προς ένα σύμπλεγμα κτιρίων.

Στη συνέχεια ο Ανατόλι έκανε κάτι που είχε εξασκήσει, κάτι που ελάχιστοι άμαχοι στην Ουκρανία έχουν διδαχθεί: έκοψε το καλώδιο του drone.

Από που έμαθε όμως ο 12χρονος πώς να αμυνθεί απέναντι σε ρωσικό drone;

Μήνες πριν, το φθινόπωρο του 2025 ο Ανατόλι είδε έναν στρατιώτη που γνώριζε να χειρίζεται μερικά από τα νήματα. Το παιδί τον ρώτησε τι έκανε.

Ο στρατιώτης -ειδικός στα εκρηκτικά με το προσωνύμιο «Dynamo»- του έδειξε πώς το υλικό της οπτικής ίνας, σαν πετονιά ψαρέματος, ήταν σχεδόν αδύνατο να κοπεί χωρίς να σχίσει το δέρμα. Έπειτα του έδειξε τρεις τεχνικές που είχαν ανακαλύψει οι στρατιώτες για να το σπάσουν, συνδυάζοντας θηλιές και πιέσεις. Το καλύτερο, του είχε πει ο Dynamo, ήταν να μετρήσει μέχρι το 15 αφού περάσει το drone, ώστε να έχει βγει από το οπτικό του πεδίο και να μην γίνει στόχος.

Γι’ αυτό, όταν ο Ανατόλι άκουσε το βουητό ενώ βρισκόταν πάνω στο δέντρο, κοίταξε ψηλά και δεν είδε τίποτα. Το drone βρισκόταν κάτω από εκείνον, λίγα μόλις πόδια πάνω από το έδαφος.

Και είδε και κάτι ακόμη: το εξαιρετικά λεπτό ίχνος οπτικής ίνας πίσω του. Καθώς το drone κατευθυνόταν προς την οικογένειά του, ο Ανατόλι πήδηξε στο έδαφος, έτρεξε περίπου 20 μέτρα και άρπαξε το λεπτό σαν τρίχα νήμα οπτικής ίνας που το συνέδεε με τον χειριστή του. Έκανε μια θηλιά, το τράβηξε και το έσπασε. Το drone έχασε τον έλεγχο, απομακρύνθηκε από τα παιδιά και τα σπίτια και συνετρίβη σε βαλτώδη περιοχή.

«Δεν είχα χρόνο», είπε. «Οπότε μέτρησα μέχρι το 10 και το έσπασα».

Το καλώδιο κόπηκε. Το drone ξαφνικά πήρε ύψος, απομακρύνθηκε από τα παιδιά και τα σπίτια και συνετρίβη σε μια έκταση με άγρια βλάστηση δίπλα στη γειτονιά.

«Περίμενα να ακούσω έκρηξη, αλλά δεν έγινε τίποτα», είπε ο Ανατόλι. Αναρωτήθηκε μήπως έπεσε ανάποδα. Αργότερα έμαθε ότι είχε συντριβεί μέσα σε πυκνό, βαλτώδες σημείο.

Ήρωας στην Ουκρανία

Προς το παρόν το drone παραμένει θαμμένο στον βάλτο και το μοναδικό ενθύμιο του Ανατόλι από το drone που νίκησε είναι ένα μικρό κουβάρι από το λεπτό λευκό νήμα που αποτέλεσε το όπλο του.

«Πώς μπορεί ένας άμαχος άνθρωπος, ειδικά ένα παιδί, να κάνει κάτι τέτοιο;» δήλωσε στη Washington Post ο Dynamo, ο στρατιώτης που αφιέρωσε λίγο χρόνο για να διδάξει σε ένα παιδί ένα στρατιωτικό τέχνασμα που κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να γνωρίζει. «Δεν θα μπορούσε κάθε στρατιώτης να αντιδράσει τόσο γρήγορα σε μια τέτοια στιγμή».

Ο Ανατόλι αντιμετωπίστηκε σαν ήρωας στην Ουκρανία, αλλά ως στόχος από σχολιαστές σε ρωσικά κανάλια Telegram, με αποτέλεσμα η επταμελής οικογένειά του να μετακομίσει προσωρινά σε ένα δανεικό διαμέρισμα δύο δωματίων στο Τσερνίχιβ, την πρωτεύουσα της περιοχής, δύο ώρες νοτιότερα.

Με πληροφορίες από Washington Post