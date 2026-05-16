Συνελήφθη επικεφαλής ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ, ως επικεφαλής σε τρομοκρατικές επιθέσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ (FBI) συνέλαβαν και απήγγειλαν κατηγορίες σε ηγέτη μαχητών του Ιράκ. Κατηγορείται για τον συντονισμό και σχεδιασμό τουλάχιστον 18 τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη που στόχευαν Αμερικανούς και Εβραίους. Όλες έγιναν στο όνομα του τερματισμού του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με ομοσπονδιακή ποινική καταγγελία.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές, ο Μοχάμαντ Μπακέρ Σαάντ Νταβούντ αλ-Σααντί «κατηύθυνε και προέτρεψε άλλους να επιτεθούν σε αμερικανικά και ισραηλινά συμφέροντα». Οι ενέργειες ήταν αντίποινα για τον πόλεμο και για να «προωθήσει τους τρομοκρατικούς στόχους της Καταΐμπ Χεζμπολάχ του Ιράκ» αλλά και των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν και συνεργατών τους.

Για ποιες επιθέσεις κατηγορείται

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές ο αλ-Σααντί ευθύνεται για μια σειρά από επιθέσεις. Η πρώτη έγινε στις 9 Μαρτίου, όταν οι επιτιθέμενοι χρησιμοποίησαν εκρηκτικά σε μια συναγωγή στη Λιέγη του Βελγίου. Μέρες αργότερα, στις 13 Μαρτίου, σημειώθηκε εμπρηστική επίθεση εναντίον μιας συναγωγής στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Την επόμενη μέρα, ένα εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ δέχτηκε επίθεση με εκρηκτικά. Στις 15 Μαρτίου, η Τράπεζα της Νέας Υόρκης Mellon στο Άμστερνταμ δέχτηκε επίσης επίθεση με εκρηκτικά.

Η σειρά επιθέσεων συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα και τον Απρίλιο. Μεταξύ αυτών ήταν μια εμπρηστική επίθεση εναντίον μιας εβραϊκής φιλανθρωπικής οργάνωσης στο Λονδίνο. Και μια άλλη εμπρηστική επίθεση μια μέρα αργότερα, στις 18 Απριλίου, επίσης στο Λονδίνο.

Στον αλ-Σααντί αποδίδεται η ευθύνη για την επίθεση με μαχαίρι εναντίον δύο Εβραίων στο Λονδίνο στις 29 Απριλίου.

Ο αλ-Σααντί φέρεται ότι συντόνισε επίσης δύο επιπλέον επιθέσεις στον Καναδά. Και ότι κατηύθυνε άλλες και προσπάθησε να συντονίσει τρομοκρατικές επιθέσεις στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης μιας συναγωγής στη Νέα Υόρκη. Οι εισαγγελείς λένε ότι είναι διοικητής της Καταΐμπ Χεζμπολάζ, που οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση.

Earlier today, Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi, a senior member of Kata’ib Hizballah, a U.S. designated foreign terrorist organization, was charged with six counts of terrorism-related offenses for his activities as an operative of Kata’ib Hizballah and Iran’s Islamic… pic.twitter.com/A3oDgpAswu — FBI New York (@NewYorkFBI) May 15, 2026

Βαρύ κατηγορητήριο

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι η οργάνωση αυτή λειτουργεί με το ψευδώνυμο Χαρακάτ Ασάμπ αλ-Ισλαμίγια για να πραγματοποιήσει τις επιθέσεις. Πηγή κοντά στην Καταΐμπ Χεζμπολάχ δήλωσε στο CNN ότι ορισμένα μέλη της είναι Ιρακινοί και ότι οι δύο ομάδες είναι συνδεδεμένες.

Το κατηγορητήριο κατά του αλ-Σααντί είναι πολύ βαρύ. Περιλαμβάνει συνωμοσία για την παροχή υλικής υποστήριξης σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση, συνωμοσία για την παροχή υλικής υποστήριξης για τρομοκρατικές πράξεις και συνωμοσία για βομβιστική επίθεση σε δημόσιο χώρο. Εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Παρασκευή στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, όπου διατάχθηκε η κράτησή του χωρίς εγγύηση.

Alleged Terrorist Arrested: “For years, Al-Saadi sought to disrupt American society through intimidation and violence. In a righteous and just contrast, his prosecution will highlight the best of our country,” said U.S. Attorney Jay Clayton. @TheJusticeDept @FBI @FBIWFO… pic.twitter.com/yl272z7Vyx — US Attorney SDNY (@SDNYnews) May 15, 2026



Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει πώς ή πότε συνελήφθη ο αλ-Σαάντι. Ωστόσο, τα αρχεία πτήσεων δείχνουν ότι ένα αεροσκάφος του Υπουργείου Δικαιοσύνης που χρησιμοποιείται συχνά για παγκόσμιες εκδόσεις πέταξε στην Τουρκία αυτή την εβδομάδα. Επέστρεψε μέσω Μαρόκου και προσγειώθηκε στην περιοχή της Νέας Υόρκης αργά την Πέμπτη.

Χρησιμοποιούσε τα social media

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο αλ-Σαάντι προσπαθούσε να ενορχηστρώσει βομβιστική επίθεση σε μια «εξέχουσα» εβραϊκή συναγωγή στη Νέα Υόρκη.

Προσπαθούσε επίσης να στοχεύσει δύο άλλες τοποθεσίες στις ΗΠΑ, εβραϊκά κέντρα στο Λος Άντζελες και στο Σκότσντεϊλ της Αριζόνα.

Ενώ προσπαθούσε να ενορχηστρώσει την επίθεση στη συναγωγή της Νέας Υόρκης, ο αλ-Σαάντι νόμιζε ότι μιλούσε με μέλος μεξικανικού καρτέλ. Στην πραγματικότητα είχε να κάνει με μυστικό πράκτορα. Ο αλ-Σαάντι συμφώνησε να πληρώσει 10.000 δολάρια για την επίθεση, αλλά επέμεινε ότι έπρεπε να καταγραφεί. Οι ερευνητές λένε ότι επέμεινε στην επίθεση να πραγματοποιηθεί στις 6 Απριλίου και όταν η επίθεση δεν υλοποιήθηκε ποτέ, έστειλε στον μυστικό πράκτορα ένα μήνυμα το επόμενο πρωί ρωτώντας γιατί.

Ο ίδιος υποστηρίζει μέσω του δικηγόρου του ότι στοχοποιήθηκε λόγω υποτιθέμενης σχέσης με τον Κασέμ Σουλεϊμανί. Τον Ιρανό αξιωματούχο που δολοφονήθηκε από τις ΗΠΑ στη Βαγδάτη το 2020. «Η θέση μας αναφέρει ότι είναι πολιτικός κρατούμενος και αιχμάλωτος πολέμου», είπε ο δικηγόρος.

Ο αλ-Σαάντι έχει στενούς δεσμούς με άλλους ηγέτες ξένων οργανώσεων που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές από τις ΗΠΑ. Φέρεται ότι χρησιμοποιούσε διάφορους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσει τρομοκρατικές επιθέσεις και να υποσχεθεί αντίποινα.

Τον Ιούλιο του 2020, δημοσίευσε στον λογαριασμό του X μια εικόνα του Καπιτωλίου των ΗΠΑ σε ερείπια μαζί με τα πρόσωπα πεσόντων ηγετών όπως ο Σουλεϊμανί. Συνοδευόταν από κείμενο που έλεγε: «Η εκδίκησή μας για τους μάρτυρες ηγέτες συνεχίζεται. Καμία διαπραγμάτευση με τον κατακτητή».