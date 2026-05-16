Σάββατο 16 Μαϊου 2026
Συνελήφθη επικεφαλής ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ, ως επικεφαλής σε τρομοκρατικές επιθέσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη
Κόσμος 16 Μαΐου 2026, 08:00

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν τον ηγέτη ένοπλης οργάνωσης του Ιράκ. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι «κατηύθυνε και προέτρεψε» σε επιθέσεις εναντίον Αμερικανών και Εβραίων λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Self-soothing: Η δεξιότητα που μας μαθαίνει να ηρεμούμε…μόνοι μας

Οι ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ (FBI) συνέλαβαν και απήγγειλαν κατηγορίες σε ηγέτη μαχητών του Ιράκ. Κατηγορείται για τον συντονισμό και σχεδιασμό τουλάχιστον 18 τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη που στόχευαν Αμερικανούς και Εβραίους. Όλες έγιναν στο όνομα του τερματισμού του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με ομοσπονδιακή ποινική καταγγελία.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές, ο Μοχάμαντ Μπακέρ Σαάντ Νταβούντ αλ-Σααντί «κατηύθυνε και προέτρεψε άλλους να επιτεθούν σε αμερικανικά και ισραηλινά συμφέροντα». Οι ενέργειες ήταν αντίποινα για τον πόλεμο και για να «προωθήσει τους τρομοκρατικούς στόχους της Καταΐμπ Χεζμπολάχ του Ιράκ» αλλά και των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν και συνεργατών τους.

Για ποιες επιθέσεις κατηγορείται

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές ο αλ-Σααντί ευθύνεται για μια σειρά από επιθέσεις. Η πρώτη έγινε στις 9 Μαρτίου, όταν οι επιτιθέμενοι χρησιμοποίησαν εκρηκτικά σε μια συναγωγή στη Λιέγη του Βελγίου. Μέρες αργότερα, στις 13 Μαρτίου, σημειώθηκε εμπρηστική επίθεση εναντίον μιας συναγωγής στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Την επόμενη μέρα, ένα εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ δέχτηκε επίθεση με εκρηκτικά. Στις 15 Μαρτίου, η Τράπεζα της Νέας Υόρκης Mellon στο Άμστερνταμ δέχτηκε επίσης επίθεση με εκρηκτικά.

Η σειρά επιθέσεων συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα και τον Απρίλιο. Μεταξύ αυτών ήταν μια εμπρηστική επίθεση εναντίον μιας εβραϊκής φιλανθρωπικής οργάνωσης στο Λονδίνο. Και μια άλλη εμπρηστική επίθεση μια μέρα αργότερα, στις 18 Απριλίου, επίσης στο Λονδίνο.

Στον αλ-Σααντί αποδίδεται η ευθύνη για την επίθεση με μαχαίρι εναντίον δύο Εβραίων στο Λονδίνο στις 29 Απριλίου.

Από τη μεταγωγή στις ΗΠΑ του υπόπτου για τις επιθέσεις

Ο αλ-Σααντί φέρεται ότι συντόνισε επίσης δύο επιπλέον επιθέσεις στον Καναδά. Και ότι κατηύθυνε άλλες και προσπάθησε να συντονίσει τρομοκρατικές επιθέσεις στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης μιας συναγωγής στη Νέα Υόρκη. Οι εισαγγελείς λένε ότι είναι διοικητής της Καταΐμπ Χεζμπολάζ, που οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση.

Βαρύ κατηγορητήριο

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι η οργάνωση αυτή λειτουργεί με το ψευδώνυμο Χαρακάτ Ασάμπ αλ-Ισλαμίγια για να πραγματοποιήσει τις επιθέσεις. Πηγή κοντά στην Καταΐμπ Χεζμπολάχ δήλωσε στο CNN ότι ορισμένα μέλη της είναι Ιρακινοί και ότι οι δύο ομάδες είναι συνδεδεμένες.

Το κατηγορητήριο κατά του αλ-Σααντί είναι πολύ βαρύ. Περιλαμβάνει συνωμοσία για την παροχή υλικής υποστήριξης σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση, συνωμοσία για την παροχή υλικής υποστήριξης για τρομοκρατικές πράξεις και συνωμοσία για βομβιστική επίθεση σε δημόσιο χώρο. Εμφανίστηκε στο δικαστήριο την Παρασκευή στη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, όπου διατάχθηκε η κράτησή του χωρίς εγγύηση.


Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει πώς ή πότε συνελήφθη ο αλ-Σαάντι. Ωστόσο, τα αρχεία πτήσεων δείχνουν ότι ένα αεροσκάφος του Υπουργείου Δικαιοσύνης που χρησιμοποιείται συχνά για παγκόσμιες εκδόσεις πέταξε στην Τουρκία αυτή την εβδομάδα. Επέστρεψε μέσω Μαρόκου και προσγειώθηκε στην περιοχή της Νέας Υόρκης αργά την Πέμπτη.

Χρησιμοποιούσε τα social media

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο αλ-Σαάντι προσπαθούσε να ενορχηστρώσει βομβιστική επίθεση σε μια «εξέχουσα» εβραϊκή συναγωγή στη Νέα Υόρκη.

Προσπαθούσε επίσης να στοχεύσει δύο άλλες τοποθεσίες στις ΗΠΑ, εβραϊκά κέντρα στο Λος Άντζελες και στο Σκότσντεϊλ της Αριζόνα.

Ενώ προσπαθούσε να ενορχηστρώσει την επίθεση στη συναγωγή της Νέας Υόρκης, ο αλ-Σαάντι νόμιζε ότι μιλούσε με μέλος μεξικανικού καρτέλ. Στην πραγματικότητα είχε να κάνει με μυστικό πράκτορα. Ο αλ-Σαάντι συμφώνησε να πληρώσει 10.000 δολάρια για την επίθεση, αλλά επέμεινε ότι έπρεπε να καταγραφεί. Οι ερευνητές λένε ότι επέμεινε στην επίθεση να πραγματοποιηθεί στις 6 Απριλίου και όταν η επίθεση δεν υλοποιήθηκε ποτέ, έστειλε στον μυστικό πράκτορα ένα μήνυμα το επόμενο πρωί ρωτώντας γιατί.

Ο ίδιος υποστηρίζει μέσω του δικηγόρου του ότι στοχοποιήθηκε λόγω υποτιθέμενης σχέσης με τον Κασέμ Σουλεϊμανί. Τον Ιρανό αξιωματούχο που δολοφονήθηκε από τις ΗΠΑ στη Βαγδάτη το 2020. «Η θέση μας αναφέρει ότι είναι πολιτικός κρατούμενος και αιχμάλωτος πολέμου», είπε ο δικηγόρος.

Ο αλ-Σαάντι έχει στενούς δεσμούς με άλλους ηγέτες ξένων οργανώσεων που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές από τις ΗΠΑ. Φέρεται ότι χρησιμοποιούσε διάφορους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσει τρομοκρατικές επιθέσεις και να υποσχεθεί αντίποινα.

Τον Ιούλιο του 2020, δημοσίευσε στον λογαριασμό του X μια εικόνα του Καπιτωλίου των ΗΠΑ σε ερείπια μαζί με τα πρόσωπα πεσόντων ηγετών όπως ο Σουλεϊμανί. Συνοδευόταν από κείμενο που έλεγε: «Η εκδίκησή μας για τους μάρτυρες ηγέτες συνεχίζεται. Καμία διαπραγμάτευση με τον κατακτητή».

ΔΕΗ: Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ

Self-soothing: Η δεξιότητα που μας μαθαίνει να ηρεμούμε…μόνοι μας

Ελλάδα: Χώρα δυο… ταχυτήτων – Όταν οι δείκτες δεν λένε όλη την αλήθεια

Ο εναέριος χώρος στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ υπό πίεση – Η Ουκρανία, ο πόλεμος και τα «αδέσποτα» drones
Κίνδυνος διάχυσης 16.05.26

Ο εναέριος χώρος στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ υπό πίεση – Η Ουκρανία, ο πόλεμος και τα «αδέσποτα» drones

Παραβιάσεις εναέριων χώρων σε Βαλτική και Φινλανδία από «τυφλωμένα» ουκρανικά drones και συντριβές πυροδοτούν εντάσεις, φόβους και ερωτήματα για κενά ασφαλείας στα σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Η παγκόσμια ισχύς μετατοπίζεται προς ανατολάς – Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα το αποδεικνύει
Προβολή ισχύος 16.05.26

Η παγκόσμια ισχύς μετατοπίζεται προς ανατολάς – Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα το αποδεικνύει

Ο Σι Τζινπίνγκ δεν φοβήθηκε τον Τραμπ. Τον επέπληξε για την Ταϊβάν, δεν υποσχέθηκε συνεργασία, έθεσε τους όρους του παιχνιδιού. Απέδειξε ότι η Κίνα αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ ως ίσος –και μάλλον είναι η κερδισμένη του ταξιδιού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αυστραλία: Σε κρίσιμη κατάσταση 30χρονος που δέχτηκε επίθεση από λευκό καρχαρία
Αυστραλία 16.05.26

Σε κρίσιμη κατάσταση 30χρονος που δέχτηκε επίθεση λευκού καρχαρία

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται 30χρονος που δέχτηκε επίθεση από λευκό καρχαρία μήκους περίπου πέντε μέτρων στην ακτή της νήσου Ρότνεστ, η οποία βρίσκεται ανοιχτά της πόλης του Περθ στην Αυστραλία.

Νυρεμβέργη: Ενας νεκρός και 17 στο νοσοκομείο από διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο
Μεγάλη κινητοποίηση 16.05.26

Θανατηφόρα διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στη Νυρεμβέργη

Δύο εργαζόμενοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, κι ένας εξ αυτών άφησε την τελευταία του πνοή αργότερα σε νοσοκομείο, μετά τη διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στη Νυρεμβέργη.

Βιρτζίνια: Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την προσφυγή για τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη
Εκλογικός χάρτης 16.05.26

«Οχι» από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ στους Δημοκρατικούς για τη Βιρτζίνια

Απέρριψε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ την προσφυγή των Δημοκρατικών κατά απόφασης δικαστηρίου της Βιρτζίνια που ακύρωσε τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη της πολιτείας.

Ουκρανία: Ανησυχία εκφράζει ο ΟΗΕ για πλήγμα εναντίον οχήματός του στη Χερσώνα
Ουκρανία 16.05.26

Ανησυχία Γκουτέρες για τα πλήγματα κατά οχήματος του ΟΗΕ στη Χερσώνα

Οχημα του ΟΗΕ επλήγη δυο φορές την ίδια ημέρα στη Χερσώνα, προκαλώντας την αντίδραση του Γενικού Γραμματέα του Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός.

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας
Νέο μπλακ άουτ 16.05.26

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Κούβα

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Κούβα, μετά το νέο μπλακ άουτ, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρή ενεργειακή κρίση, η οποία έχει επιδεινωθεί λόγω του εμπάργκο πετρελαίου που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

Λίβανος: Ζητά εγγυήσεις η Βηρυτός από τις ΗΠΑ για να εδραιωθεί η εκεχειρία – Επίθεση Σαλάμ στη Χεζμπολάχ
Παράταση εκεχειρίας 16.05.26

Εγγυήσεις από ΗΠΑ ζητά η Βηρυτός και επιτίθεται στη Χεζμπολάχ

Ο Λίβανος ζητά τη δημιουργία ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης της εκεχειρίας με το Ισραήλ και αμερικανικές εγγυήσεις, ενώ επιτίθεται στη Χεζμπολάχ διότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν «ανεύθυνο» πόλεμο.

Ο Τραμπ, μετά τη συνάντηση με τον Σι, αφήνει τις αμφιβολίες να κυριαρχούν για το μέλλον της Ταϊβάν
ΗΠΑ-Κίνα 16.05.26

Ο Τραμπ, μετά τη συνάντηση με τον Σι, αφήνει τις αμφιβολίες να κυριαρχούν για το μέλλον της Ταϊβάν

Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, η Ουάσινγκτον υποχρεούται να παράσχει στην Ταϊβάν τα μέσα για να αμυνθεί. Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί έχουν παροτρύνει έντονα την κυβέρνηση Τραμπ να συνεχίσει τις πωλήσεις όπλων.

Ο Τραμπ επιστρέφει από την Κίνα με απειλές κατά του Ιράν – Τεχεράνη: Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην Ουάσιγκτον
Πόλεμος στο Ιράν 15.05.26

Ο Τραμπ επιστρέφει από την Κίνα με απειλές κατά του Ιράν – Τεχεράνη: Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην Ουάσιγκτον

Η Κίνα απέφυγε να αναλάβει δεσμεύσεις έναντι των ΗΠΑ ότι θα πιέσει το Ιράν. Και ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι «έχουμε εξαλείψει τις ένοπλες δυνάμεις τους. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε λίγη δουλειά καθαρισμού».

Ο Τραμπ σχεδιάζει απαγγελία κατηγοριών κατά του Ραούλ Κάστρο – Πιέζει την Κούβα στο μοντέλο Βενεζουέλας
Νέος στόχος 15.05.26

Ο Τραμπ σχεδιάζει απαγγελία κατηγοριών κατά του Ραούλ Κάστρο – Πιέζει την Κούβα στο μοντέλο Βενεζουέλας

Σύμφωνα με το AP, η δίωξη πιθανότατα θα σχετίζεται με την κατάρριψη αεροσκαφους στην Κούβα που λειτούργησε από την εξόριστη ομάδα Brothers to the Rescueτο 1996. Ο Κάστρο ήταν υπουργός Άμυνας τότε.

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Παρατείνεται για άλλες 45 μέρες η εκεχειρία Ισραήλ – Λιβάνου
Ανακοίνωση 15.05.26

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Παρατείνεται για άλλες 45 μέρες η εκεχειρία Ισραήλ – Λιβάνου

Η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε «ιδιαίτερα παραγωγικές» τις συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που διεξήχθησαν το προηγούμενο διήμερο και ανέφερε ότι θα επαναληφθούν στις 2 και 3 Ιουνίου.

Συναγερμός για Έμπολα στον ΠΟΥ – Ξέσπασμα σε Κονγκό και Ουγκάντα με θανάτους και αύξηση κρουσμάτων
Νέα επιδημία 15.05.26

Συναγερμός για Έμπολα στον ΠΟΥ – Ξέσπασμα σε Κονγκό και Ουγκάντα με θανάτους και αύξηση κρουσμάτων

Το Αφρικανικό CDC συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση για την πρόληψη της διασυνοριακής μετάδοσης σε Ουγκάντα ​​και Νότιο Σουδάν. Οι τρεις χώρες κάλεσαν διεθνείς εταίρους να εντείνουν τη διασυνοριακή επιτήρηση

Κόμμα Τσίπρα: Σε πλήρη λειτουργία το στρατηγείο της Φιλελλήνων – Στήνουν τα ψηφοδέλτια – Σχεδιασμός μέχρι και για τις δημοτικές εκλογές
Πολιτική Γραμματεία 16.05.26

Κόμμα Τσίπρα: Σε πλήρη λειτουργία το στρατηγείο της Φιλελλήνων – Στήνουν τα ψηφοδέλτια – Σχεδιασμός μέχρι και για τις δημοτικές εκλογές

Το οργανωτικό του κόμματος σε πλήρη λειτουργία, μπαίνουν τα πρώτα ονόματα στα ψηφοδέλτια, τα πρόσωπα εμπιστοσύνης του προέδρου.

Σωτήρης Μπολάκης
Ραντεβού με την πρόκριση στο Final Four τα κορίτσια της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού
Αθλητισμός & Σπορ 16.05.26

Ραντεβού με την πρόκριση στο Final Four τα κορίτσια της ομάδας πόλο του Ολυμπιακού

Η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού αντιμετωπίζει την Σαμπαντέλ και θα δώσει να βρεθεί σε ένα ακόμη Final Four Champions League – Φιλοδοξεί να μιμηθεί το κατόρθωμα των αντρών, αλλά και της ομάδας μπάσκετ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σάββατο – Αφρικανική σκόνη, βροχές και κατά τόπους χαλαζόπτωση
Καιρός 16.05.26

Ανεβαίνει η θερμοκρασία το Σάββατο - Αφρικανική σκόνη, βροχές και κατά τόπους χαλαζόπτωση

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης σε περιοχές της Πελοποννήσου των Κυκλάδων και της Κρήτης - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Τετάρτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

