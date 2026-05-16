Βιρτζίνια: Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την προσφυγή για τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη
Απέρριψε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ την προσφυγή των Δημοκρατικών κατά απόφασης δικαστηρίου της Βιρτζίνια που ακύρωσε τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη της πολιτείας.
- «Της αρέσουν οι ένστολοι» – Οι προκλητικοί ισχυρισμοί των αστυνομικών στη δίκη για τον βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας
- Γιορτή σήμερα 16 Μαΐου - Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Η αόρατη αλήθεια της φωνής: Αυτό είναι μυστικό για να αναγνωρίζεις έναν ψεύτη
- Συναγερμός για Έμπολα στον ΠΟΥ – Ξέσπασμα σε Κονγκό και Ουγκάντα με θανάτους και αύξηση κρουσμάτων
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε χθες Παρασκευή την προσφυγή των Δημοκρατικών κατά της απόφασης δικαστηρίου της Βιρτζίνια να ακυρώσει τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη της συγκεκριμένης πολιτείας (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Elizabeth Frantz, επάνω, το κτίριο στην Ουάσιγκτον όπου στεγάζεται το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ).
Οι αλλαγές στις εκλογικές περιφέρειες, τις οποίες προωθούσαν οι Δημοκρατικοί, θα τους επέτρεπαν σχεδόν σίγουρα να αυξήσουν από τους 6 στους 10 (σε σύνολο 11) τους βουλευτές που εκλέγουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενισχύοντας την προσπάθειά τους να αποσπάσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων από τους Ρεπουμπλικάνους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
Δικαστήριο της Βιρτζίνια είχε ακυρώσει τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη της πολιτείας
Ο ανασχεδιασμός του εκλογικού χάρτη στη Βιρτζίνια εγκρίθηκε με δημοψήφισμα στις 21 Απριλίου.
Ωστόσο το Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας τον ακύρωσε την προηγούμενη Παρασκευή, για διαδικαστικούς λόγους, θεωρώντας ότι δεν τηρήθηκαν οι επιταγές του Συντάγματος και κατά συνέπεια το δημοψήφισμα θεωρείται «ως μη γενόμενο», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Ο ανασχεδιασμός των εκλογικών περιφερειών με κομματικά κριτήρια και με παράλογα γεωγραφικά όρια είναι «παλιά συνταγή» στο εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ και αποκαλείιται gerrymandering.
Το 2025 ο Τραμπ απαίτησε από την ηγεσία του Τέξας, Πολιτείας που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους να ξανασχεδιάσει τον εκλογικό χάρτη για να κερδίσουν άλλες πέντε έδρες στο Κογκρέσο.
Λίγες ακόμα έδρες
Ακολούθησαν το Οχάιο και η Βόρεια Καρολίνα, με στόχο να προσφέρουν λίγες ακόμη έδρες στο προεδρικό στρατόπεδο.
Οι Δημοκρατικοί αντέδρασαν προχωρώντας στον ανασχεδιασμό των περιφερειών σε ορισμένες Πολιτείες, κυρίως στην Καλιφόρνια και στη Βιρτζίνια.
- Βιρτζίνια: Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την προσφυγή για τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη
- Ουκρανία: Ανησυχία εκφράζει ο ΟΗΕ για πλήγμα εναντίον οχήματός του στη Χερσώνα
- Μεξικό: Οι εκπαιδευτικοί απειλούν με ογκώδη διαδήλωση την ημέρα έναρξης του Μουντιάλ
- Νιγηρία: Φονικές επιθέσεις σε σχολεία και απαγωγές δεκάδων μαθητών στον βορρά και τον νότο
- Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας
- Λίβανος: Ζητά εγγυήσεις η Βηρυτός από τις ΗΠΑ για να εδραιωθεί η εκεχειρία – Επίθεση Σαλάμ στη Χεζμπολάχ
- Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Οι ομάδες, τα πρόσωπα, το σύνδρομο
- Δύο ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλευσαν από τη Σικελία για να συμβάλουν στον καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις