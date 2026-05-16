Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε χθες Παρασκευή την προσφυγή των Δημοκρατικών κατά της απόφασης δικαστηρίου της Βιρτζίνια να ακυρώσει τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη της συγκεκριμένης πολιτείας (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Elizabeth Frantz, επάνω, το κτίριο στην Ουάσιγκτον όπου στεγάζεται το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ).

Οι αλλαγές στις εκλογικές περιφέρειες, τις οποίες προωθούσαν οι Δημοκρατικοί, θα τους επέτρεπαν σχεδόν σίγουρα να αυξήσουν από τους 6 στους 10 (σε σύνολο 11) τους βουλευτές που εκλέγουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενισχύοντας την προσπάθειά τους να αποσπάσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων από τους Ρεπουμπλικάνους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Δικαστήριο της Βιρτζίνια είχε ακυρώσει τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη της πολιτείας

Ο ανασχεδιασμός του εκλογικού χάρτη στη Βιρτζίνια εγκρίθηκε με δημοψήφισμα στις 21 Απριλίου.

Ωστόσο το Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας τον ακύρωσε την προηγούμενη Παρασκευή, για διαδικαστικούς λόγους, θεωρώντας ότι δεν τηρήθηκαν οι επιταγές του Συντάγματος και κατά συνέπεια το δημοψήφισμα θεωρείται «ως μη γενόμενο», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ο ανασχεδιασμός των εκλογικών περιφερειών με κομματικά κριτήρια και με παράλογα γεωγραφικά όρια είναι «παλιά συνταγή» στο εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ και αποκαλείιται gerrymandering.

Το 2025 ο Τραμπ απαίτησε από την ηγεσία του Τέξας, Πολιτείας που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους να ξανασχεδιάσει τον εκλογικό χάρτη για να κερδίσουν άλλες πέντε έδρες στο Κογκρέσο.

Λίγες ακόμα έδρες

Ακολούθησαν το Οχάιο και η Βόρεια Καρολίνα, με στόχο να προσφέρουν λίγες ακόμη έδρες στο προεδρικό στρατόπεδο.

Οι Δημοκρατικοί αντέδρασαν προχωρώντας στον ανασχεδιασμό των περιφερειών σε ορισμένες Πολιτείες, κυρίως στην Καλιφόρνια και στη Βιρτζίνια.