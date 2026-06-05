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Ακροβατεί ο Φάμελλος – «Μείζον γεγονός η ίδρυση της ΕΛΑΣ, στεκόμαστε δίπλα» – Κόντρα με Παππά και Πολάκη
Πολιτική Γραμματεία 05 Ιουνίου 2026, 15:43

Ακροβατεί ο Φάμελλος – «Μείζον γεγονός η ίδρυση της ΕΛΑΣ, στεκόμαστε δίπλα» – Κόντρα με Παππά και Πολάκη

Ο Σωκράτης Φάμελλος ισορροπεί σε τεντωμένο σκοινί, με τους «αποκλεισμένους» από τον Τσίπρα, Παππά και Πολάκη να πιέζουν. Στόχος η ευρύτερη ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου τόνισε στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος. Εντονος διάλογος με τον Νίκο Παππά, απόφαση οτι ο ΣΥΡΙΖΑ «θα είναι εδώ και αύριο» ζήτησε ο Πολάκης. Παρέμβαση Γεροβασίλη.

Upd:5.06.2026, 18:03
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Ο Σωκράτης Φάμελλος, στην εισήγησή του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε ότι: «Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά».

«Στόχος και δέσμευσή μας είναι η ιστορική πολιτική συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Ανανεωτικής Αριστεράς, της Προοδευτικής Συμμαχίας, σε μία ευρύτερη ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, αξιοποιώντας και την ιστορική εμπειρία των μετεξελίξεων του αριστερού-προοδευτικού χώρου», τόνισε.

«Για να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση στο καθεστώς Μητσοτάκη, αλλά και για να αναδεικνύονται οι προτεραιότητες ενός προοδευτικού προγράμματος. Από όλους μας εξαρτάται αν οι δυνάμεις της Αριστεράς, της Οικολογίας και της Προόδου θα μετατρέψουν την κοινή διαπίστωση της κρίσης σε σχέδιο πολιτικής αλλαγής.

Οφείλουμε όλοι και όλες να αναλάβουμε τις ευθύνες που αναλογούν απέναντι στο λαό και τις ανάγκες της πατρίδας μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση και θα συνεχίσει να το κάνει», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Πιέζει το μέτωπο Πολάκη – Παππά

Με τον Αλέξη Τσίπρα να έχει ξεκαθαρίσει ότι η πόρτα της ΕΛΑΣ είναι ερμητικά κλειστή για τον Νίκο Παππά, ο τελευταίος είχε, σύμφωνα με πληροφορίες, έντονο διάλογο με τον Σωκράτη Φάμελλο, ζητώντας του μάλιστα να πάρει τηλέφωνο τον Τσίπρα για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Να αποσαφηνιστεί κατά πόσον υπάρχει περιθώριο σύγκλισης μεταξύ Αμαλίας και Κουμουνδούρου, ζήτησε ο Παππάς, με τον Φάμελλο να τον «κόβει» τονίζοντας ότι δεν έχει υπάρξει καμία επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα. «Η συζήτηση διεξάγεται δημόσια και με ανοιχτά χαρτιά», ήταν η απάντηση, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, του κ. Φάμελλου.

Την κάθετη διαφωνία του με την εισήγηση Φάμελλου εξέφρασε σε εναγώνια προσπάθεια εξασφάλισης μέλλοντος ο επίσης «απομονωμένος» Παύλος Πολάκης, ζητώντας «μια πολιτική απόφαση που θα διατρανώνει δημόσια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι και αύριο εδώ». Ενδεικτικό ότι δεν απέκλεισε συνεργασίες με προοδευτικές δυνάμεις και ενωτικό ψηφοδέλτιο, αλλά μόνο με αυτές που «ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει ως κόμμα», κοινώς δεν θα υπάρχουν αποκλεισμοί. Ζήτησε μάλιστα εγρήγορση και συγκρότηση επιτροπών για ψηφοδέλτια και πρόγραμμα.

Δεν πρέπει να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με την ΕΛΑΣ, τόνισε συμφωνα με πληροφορίες η Όλγα Γεροβασίλη στην παρέμβασή της, θέση που υποστήριξε και ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Φάμελλος: Η ίδρυση της ΕΛΑΣ, μείζον πολιτικό γεγονός - Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν την αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά

Η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ συνεδριάζει στα γραφεία του κόμματος, σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου.

Όλα όσα είπε ο Σωκράτης Φάμελλος

«Η διεθνής κοινότητα βιώνει μια περίοδο βαθιάς αβεβαιότητας, αποσταθεροποίησης και πολλαπλών κινδύνων με αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου και των παγκόσμιων οργανισμών.

Η πολιτική Τραμπ – Νετανιάχου επαναφέρει τη στρατιωτική ισχύ ως βασικό εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής, υπονομεύοντας τον ρόλο του ΟΗΕ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει την ένοχη σιωπή και λειτουργεί ως πρόθυμος σύμμαχος των Τραμπ και Νετανιάχου.

Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι σαφής: οι διεθνείς διαφορές δεν λύνονται με βομβαρδισμούς και στρατιωτικές επεμβάσεις. Και η Ελλάδα οφείλει να πρωτοστατήσει σε πρωτοβουλίες ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στέκεται αλληλέγγυος στον Παλαιστινιακό λαό και ζητά την άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, σύμφωνα με το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής του 2015».

Για την ΕΕ και τα ελληνοτουρκικά

Η ηγεσία της ΕΕ αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά κατώτερη των περιστάσεων. Δεν πρωταγωνιστεί σε πρωτοβουλίες ειρήνης και αποκλιμάκωσης, δεν προωθεί την ευρωπαϊκή ενοποίηση και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, αλλά παρακολουθεί τις εξελίξεις αμήχανη και σύρεται πίσω από τις επιλογές των ΗΠΑ. Εξαίρεση αποτελεί η στάση της κυβέρνησης Σάντσεθ.

Η ενίσχυση του ΑΚΕΛ στις πρόσφατες εκλογές της Κύπρου, αποτελεί ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για τις προοδευτικές δυνάμεις.

Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η κυβέρνηση συνεχίζει να επενδύει στην επικοινωνιακή εικόνα των «ήρεμων νερών», χωρίς να αντιμετωπίζει τον τουρκικό αναθεωρητισμό, κάτι που αποδεικνύεται και με τη θεσμοθέτηση της «Γαλάζιας Πατρίδας». Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υποστηρίζει τον διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, με ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές, καθώς και την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Χρειαζόμαστε μια πολυδιάστατη ενεργητική εξωτερική πολιτική που θα υπηρετεί την ειρήνη, τη διεθνή νομιμότητα, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το παγκόσμιο φιλειρηνικό κίνημα είναι η πρώτη μας προτεραιότητα.

Η ακροδεξιά στροφή της Ευρώπης και της κυβέρνησης αποτυπώνεται και στη μεταναστευτική πολιτική. Δεν θα ανεχτούμε άλλες τραγωδίες στα ελληνικά και ευρωπαϊκά ύδατα. Δεν θα ανεχθούμε να γίνει η χώρα μας αποθήκη ψυχών. Δεν θα ανεχθούμε τη μεταφορά στην Ευρώπη και την Ελλάδα των πρακτικών της ICE του Ντόναλντ Τραμπ.

«Πολιτική και κυβερνητική κρίση»

Στο εσωτερικό κορυφώνεται η πολιτική και κυβερνητική κρίση. Από τη μία η κοινωνική αδικία των πολύ χαμηλών εισοδημάτων, της χαμηλής αγοραστικής δύναμης, της ακραίας ακρίβειας και του υψηλού πληθωρισμού, που στερούν την ελπίδα και την προοπτική για τους νέους, και από την άλλη τα δισεκατομμύρια των υπερκερδών των καρτέλ, η ασυδοσία των «γαλάζιων ακρίδων», η διαφθορά και η διαπλοκή. Κάθε μέρα αποκαλύπτεται και ένα σκάνδαλο.

Η ανεργία καταγράφει νέα άνοδο. Η επισφάλεια στην εργασία διευρύνεται, η δημόσια Υγεία και η Παιδεία βρίσκονται στην εντατική και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πιέζονται από ένα νέο κύμα λουκέτων.

Την ώρα που ο αντιπρόεδρος της ΝΔ δηλώνει χωρίς αιδώ πως θα πρέπει να διαγραφούν τα χρέη μισού δισ. ευρώ από τα δανεικά και αγύριστα του κόμματός του, η κυβέρνηση επιτρέπει στα funds να παίρνουν τα σπίτια του κόσμου, ακόμα και τις πρώτες κατοικίες, για χρέη λίγων χιλιάδων ευρώ.

Αυτή είναι η ακροδεξιά, διεφθαρμένη και ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυταρχισμός, ασφυκτικοί περιορισμοί, φόροι και ακρίβεια για τους πολλούς και προνόμια για τους λίγους.

Ένα πραγματικό καθεστώς που λειτουργεί με όρους Μαφίας και παρακρατικούς μηχανισμούς προπαγάνδας.

Για τις υποκλοπές και την ακρίβεια

Το σκάνδαλο των υποκλοπών, που η κυβέρνηση επιχειρεί με κάθε τρόπο να συγκαλύψει, παραμένει ανοιχτό. Ο καταδικασμένος Ταλ Ντίλιαν δείχνει ακόμη μία φορά προς το Μέγαρο Μαξίμου και την ΕΥΠ. Η ηγεσία της δικαιοσύνης φέρει και αυτή κραυγαλέες ευθύνες για τη συγκάλυψη.

Το κόμμα μας, τιμώντας τη λαϊκή εντολή, συνεχίζει να ασκεί με συνέπεια τον θεσμικό του ρόλο τόσο στη Βουλή όσο και στην Ευρωβουλή, προς όφελος πάντοτε των πολλών και όχι των λίγων και ισχυρών, που υπερασπίζεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Η πραγματικότητα επιβεβαιώνει τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και εκθέτει τον κ. Μητσοτάκη, όπως αποδείχτηκε με την δημοσιοποίηση των δισεκατομμυρίων υπερκερδών και της αισχροκέρδειας των διυλιστηρίων αλλά και της ανεπάρκειας της κυβέρνησης να τιθασεύσει την αύξηση των τιμών των καυσίμων, που έθεσα και με επίκαιρη ερώτηση στον ίδιο.

Με τεκμηριωμένες προτάσεις έχουμε παρέμβει σε πληθώρα θεμάτων: Για την ακρίβεια στα καύσιμα, για τον πρωτογενή τομέα, για τη δημόσια Υγεία, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, για τη στεγαστική κρίση, για το τραπεζικό καρτέλ, για την ενέργεια, κ.α.

Για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Η κυβέρνηση με υποκρισία μιλάει τώρα για την Συνταγματική Αναθεώρηση, ενώ καταπατά συνεχώς το Σύνταγμα και παραβιάζει την ανεξαρτησία των θεσμών και τα δικαιώματα των πολιτών. Και τολμά να μιλά για αναθεώρηση του άρθρου 86 το οποίο έχει πολλαπλώς χρησιμοποιήσει για να απαγορεύσει την έρευνα για ευθύνες υπουργών της.

Η συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση είναι ουσιαστική ευκαιρία για προοδευτικό δημοκρατικό διάλογο.

Θέτουμε ως προτεραιότητες την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την απεξάρτηση της διαδικασίας ελέγχου και δίωξης υπουργών από την κυβερνητική πλειοψηφία, τη θωράκιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών, το θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την προστασία του δημοσίου χώρου, του περιβάλλοντος και των δικτύων ενέργειας και μεταφορών, την προστασία της οικογένειας, τη διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, τη συνταγματική κατοχύρωση του ΕΣΥ, την εξασφάλιση στέγης, την προστασία σε ευάλωτους, την ενίσχυση της προστασίας των ατομικών και προσωπικών ελευθεριών, την ενίσχυση των θεσμών άμεσης δημοκρατίας, κ.α.

Η συζήτηση για την αναθεώρηση συνδέεται πρώτα από όλα με την ανάγκη της κοινωνίας να αλλάξει η κυβέρνηση.

Το αίτημα των πολιτών να υπάρξει συνεργασία και σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων, ώστε να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση είναι πάνδημο.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αγωνίζεται για την ενότητα και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου»

Εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει αποδείξει έμπρακτα πως μετατρέπει τη λαϊκή βούληση και τη λαϊκή ανάγκη σε πολιτική πρόταση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αγωνίζεται για την ενότητα και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου γιατί είναι μία κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα αλλά και γιατί η ενότητα είναι ταυτοτικό στοιχείο των προοδευτικών και αριστερών πολιτών. Η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να προκύψει μέσα από περιχαρακώσεις και μοναχικές πορείες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ήδη κάνει υπερβάσεις και θα κάνουμε όσες ακόμα απαιτούνται για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Βάζουμε τις ανάγκες της κοινωνίας πάνω από το κομματικό συμφέρον. Και σήμερα είναι ώρα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στην ιστορία της Αριστεράς.

Αμέσως μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα τονίσαμε, πως οι δρόμοι μας δεν πρέπει να είναι αντιπαραθετικοί αλλά να συγκλίνουν. Θέσαμε ως προτεραιότητα την ενότητα και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.

Η διακήρυξη και η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αποτελούν μείζον πολιτικό γεγονός. Είναι μία θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά.

Είναι μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες, συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη

Στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, δεν περισσεύει κανείς. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά.

Σε αυτό το νέο πλαίσιο, εργαζόμαστε ώστε να συμβάλλουμε και να συμμετέχουμε σε μία ευρεία ενωτική σύγκλιση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, που είναι απαραίτητη για μία νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη.

Στόχος και δέσμευσή μας είναι η ιστορική πολιτική συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Ανανεωτικής Αριστεράς, της Προοδευτικής Συμμαχίας, σε μία ευρύτερη ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, αξιοποιώντας και την ιστορική εμπειρία των μετεξελίξεων του αριστερού-προοδευτικού χώρου.

Αναγκαία η ισχυρή δράση της ΚΟ και του συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, τιμώντας και υπηρετώντας τη λαϊκή εντολή των πολιτών. Για να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση στο καθεστώς Μητσοτάκη, αλλά και για να αναδεικνύονται οι προτεραιότητες ενός προοδευτικού προγράμματος.

Από όλους μας εξαρτάται αν οι δυνάμεις της Αριστεράς, της Οικολογίας και της Προόδου θα μετατρέψουν την κοινή διαπίστωση της κρίσης σε σχέδιο πολιτικής αλλαγής.

Οφείλουμε όλοι και όλες να αναλάβουμε τις ευθύνες που αναλογούν απέναντι στο λαό και τις ανάγκες της πατρίδας μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση και θα συνεχίσει να το κάνει».

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Πολιτική Γραμματεία 05.06.26

ΣΥΡΙΖΑ: Χώρο στην ΕΛΑΣ ή μέτωπο στον Τσίπρα – Ανάμεσα σε παραιτήσεις και αμφισβήτηση ο Φάμελλος

Να ικανοποιήσει μια από τις δυο πλευρές καλείται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έτοιμοι να ανεξαρτητοποιηθούν από την πλειοψηφία, έτοιμοι για αντάρτικο Πολάκης - Παππάς - Δούρου.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
ΕΛΑΣ: Στον καιρό της ακρίβειας ένα πράγμα είναι φτηνό – Οι δικαιολογίες της κυβέρνησης
Το καλάθι δεν βγαίνει 05.06.26

ΕΛΑΣ: Στον καιρό της ακρίβειας ένα πράγμα είναι φτηνό – Οι δικαιολογίες της κυβέρνησης

Για «ακρίβεια Μητσοτάκη» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ και παρουσιάζει τα «άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν» για να στηριχθούν τα νοικοκυριά για μια «ζωή με αξιοπρέπεια»

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Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της ΝΔ
Επικαιρότητα 05.06.26

Τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Μητσοτάκης για νέο γραμματέα της ΝΔ

Τον πιστό του συνεργάτη Κωνσταντίνο Κυρανάκη, παιδί του κομματικού σωλήνα της ΝΔ, επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για νέο γραμματέα του κόμματος. Τα μηνήματα πίσω από την επιλογή. Την Τετάρτη στην Πολιτική Επιτροπή η επικύρωση της ανάδειξης του νέου γραμματέα. Ενισχύονται οι πληροφορίες για μίνι ανασχηματισμό εντός της επόμενης εβδομάδας.

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Κάρε Ότις: Πρώην σούπερ μόντελ κατέθεσε εναντίον πρώην διευθυντή πρακτορείου μοντέλων για βιασμούς
«Γουάινσταϊν της μόδας» 05.06.26

Κάρε Ότις: Πρώην σούπερ μόντελ κατέθεσε εναντίον πρώην διευθυντή πρακτορείου μοντέλων για βιασμούς

Πρώην σούπερ μόντελ των 90's και 00΄s κατέθεσε σε βάρος του πρώην επικεφαλής του πρακτορείου Elite Europe για βιασμούς. Η υπόθεση της Ότις έχει παραγραφεί, αλλά θέλει να ωθήσει άλλα θύματα να μιλήσουν

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ΔΟΑΕ: Κοντά στη σύναψη συμφωνίας – πλαισίου για το πυρηνικό πρόγραμμα Ιράν και ΗΠΑ – Τι ζητά η Τεχεράνη
Οι τελευταίες πληροφορίες 05.06.26

ΔΟΑΕ: Κοντά στη σύναψη συμφωνίας - πλαισίου για το πυρηνικό πρόγραμμα Ιράν και ΗΠΑ - Τι ζητά η Τεχεράνη

Το Ιράν ζητά την αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του από τις ΗΠΑ, αξίας 24 δισεκατομμυρίων - Τι δήλωσε ο στρατιωτικός σύμβουλος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 05.06.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 το Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

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Η Οδύσσεια: Πάρτι χιλιάδων δολαρίων στη μαύρη αγορά για τα εισιτήρια – Μεταπωλούνται έως και για $10.000
Μια άλλη Οδύσσεια 05.06.26

Η Οδύσσεια: Πάρτι χιλιάδων δολαρίων στη μαύρη αγορά για τα εισιτήρια – Μεταπωλούνται έως και για $10.000

Τα εισιτήρια για την πολυαναμενόμενη Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν κυκλοφόρησαν την Πέμπτη 4 Ιουνίου, ενόψει της παγκόσμιας πρεμιέρας στις 17 Ιουλίου, προκαλώντας παροξυσμό στους φαν

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Η σκοτεινή πλευρά του Μουντιάλ 2026: Μπορεί ένα τουρνουά ποδοσφαίρου να… βλάψει τον πλανήτη;
Αθλητισμός & Σπορ 05.06.26

Η σκοτεινή πλευρά του Μουντιάλ 2026: Μπορεί ένα τουρνουά ποδοσφαίρου να… βλάψει τον πλανήτη;

Το Μουντιάλ επιστρέφει σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, όμως η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή κρύβει μια σκληρή πραγματικότητα. Έκθεση προειδοποιεί ότι οι τεράστιες αποστάσεις και οι αεροπορικές μετακινήσεις φέρνουν ένα πρωτοφανές περιβαλλοντικό κόστος

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Γαλλία: Στην 11χρονη που αγνοείτο ανήκει η σορός που βρέθηκε σε σιλό σιτηρών
Κόσμος 05.06.26

Τραγικό φινάλε στη Γαλλία: Στην 11χρονη που αγνοείτο ανήκει η σορός που βρέθηκε σε σιλό σιτηρών

Βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση και τον θάνατο του παιδιού είναι ένας 41χρονος, που έχει καταγγελθεί έξι φορές στο παρελθόν για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς παιδιών - Oργή στη Γαλλία για τις παραλείψεις σε σχέση με την υπόθεση

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Πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς
Πολιτική 05.06.26

Πέθανε ο Γιώργος Σουφλιάς

Ο Γιώργος Σουφλιάς αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική το 2009 την επόμενη των εκλογών μετά τη συντριπτική ήττα της ΝΔ

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AJ Dybantsa: Το απόλυτο φαβορί του NBA Draft που έγινε «αυτοκρατορία» πριν καν πατήσει στο παρκέ
Μπάσκετ 05.06.26

Το απόλυτο φαβορί του NBA Draft που έγινε «αυτοκρατορία» πριν καν πατήσει στο παρκέ

Το επιχειρηματικό φαινόμενο AJ Dybantsa: Ο 19χρονος Αμερικανός καλαθοσφαιριστής επαναπροσδιορίζει το προφίλ του σύγχρονου αθλητή, έχοντας ήδη εξασφαλίσει συμβόλαια εκατομμυρίων με κολοσσούς.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
H συναυλία των Sex Pistols στο Μάντσεστερ που μάζεψε 50 άτομα και γέννησε το βρετανικό post-punk
Διήρκεσε μισή ώρα 05.06.26

H συναυλία των Sex Pistols στο Μάντσεστερ που μάζεψε 50 άτομα και γέννησε το βρετανικό post-punk

Λίγο μετά την πρώτη εμφάνιση των Sex Pistols στο Μάντσεστερ, πριν 50 χρόνια, άρχισε να φουντώνει το κύμα του post-punk. Ωστόσο στη συναυλία παρευρέθηκε μόνο ένα κοινό 30 έως 50 ατόμων και διήρκεσε το πολύ μισή ώρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σαμαράς: Δεν θα ήμουν εδώ αν δεν πίστευα ότι η χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο και υπάρχει μια Ελλαδα που δεν ακούγεται
Πολιτική Γραμματεία 05.06.26 Upd: 20:30

Σαμαράς: Δεν θα ήμουν εδώ αν δεν πίστευα ότι η χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο και υπάρχει μια Ελλαδα που δεν ακούγεται

«Οι αγώνες για τον τόπο σου δεν είναι επάγγελμα, στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη» τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς από την Κρήτη, δείχνοντας προς τη δημιουργία κόμματος. Ασκώντας σκληρή κρητική στην κυβέρνηση, για τα εθνικά θέματα, την οικονομία, τα σκάνδαλα τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει παρατημένη και βουβή». Στο στόχαστρο του Σαμαρά και ο Τσίπρας.

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Στάρμερ: Η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ από το 2030
Κόσμος 05.06.26

Στάρμερ: Η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ από το 2030

«Δεν είναι υπερβολικό να πούμε πως ζούμε στην πιο επικίνδυνη και αβέβαιη περίοδο της ζωής μας», σημείωσε ο Κιρ Στάρμερ, προσθέτοντας πως αποτελεί «ευθύνη» της κυβέρνησής του να «είναι έτοιμη»

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Ντούα Λίπα-Κάλουμ Τέρνερ: Ο «γάμος των εκατομμυρίων» διχάζει το Παλέρμο – Το κόστος, το πρόγραμμα, οι αντιδράσεις
Go Fun 05.06.26

Ντούα Λίπα-Κάλουμ Τέρνερ: Ο «γάμος των εκατομμυρίων» διχάζει το Παλέρμο – Το κόστος, το πρόγραμμα, οι αντιδράσεις

Το Παλέρμο ζει αυτές τις μέρες στον ρυθμό του «γάμου της χρονιάς». Ωστόσο η γαμήλια φιέστα της Ντούα Λίπα με τον Κάλουμ Τέρνερ έφερε το Παλέρμο σε διχασμό

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Σώοι οι αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού – Λήξη συναγερμού για τη διαρροή αέρα
Διάστημα 05.06.26 Upd: 18:48

Σώοι οι αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού – Λήξη συναγερμού για τη διαρροή αέρα

Οι πέντε αστροναύτες που περίμεναν στο σκάφος τους έτοιμοι για αναχώρηση επέστρεψαν στις θέσεις τους. O γερασμένος Διαστημικός Σταθμός εμφανίζει διαρροές εδώ και χρόνια.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Γαλλία και Γερμανία προτείνουν σταδιακή ενσωμάτωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Κόσμος 05.06.26

Γαλλία και Γερμανία προτείνουν σταδιακή ενσωμάτωση των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Γαλλία και η Γερμανία υποστηρίζουν ότι η πολιτική διεύρυνσης χρειάζεται «νέα δυναμική» και ζητούν μια πιο αποτελεσματική διαδικασία ένταξης που θα επικεντρώνεται στις μεταρρυθμίσεις και όχι στα διαδικαστικά εμπόδια

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«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

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Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

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Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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