Πολάκης: Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις

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Στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία βρέθηκε ο Παύλος Πολάκης, προκειμένου να καταθέσει τις θέσεις του σχετικά με τις εξελίξεις τόσο στην Αριστερά, όσο και στην… Κουμουνδούρου.

«Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις» δήλωσε ο Παύλος Πολάκης, φτάνοντας στα κεντρικά του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν εκεί «αν το κόμμα θα έχει συνέχεια».

Στην ερώτηση αν θα δώσει στήριξη στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα ο κ. Πολάκης τόνισε: «Θα δώσουμε πολιτική στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος. Εκεί θα δώσουμε στήριξη».

Σε εξέλιξη η κρίσιμη Πολιτική Γραμματεία

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 14:00 η κρίσιμη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στα κεντρικά της Κουμουνδούρου, που πραγματοποιείται στον απόηχο των ραγδαίων εξελίξεων στον χώρο της Κεντροαριστεράς και των εξελίξεων που έχει προκαλέσει η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Όπως ανέφεραν πηγές της Κουμουνδούρου, η σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας είναι η πιο κρίσιμη που έχει γίνει ποτέ τα τελευταία χρόνια. Κρισιμότερη και πιο καθοριστική ακόμη και από την περίοδο που το κόμμα περνούσε τις οδύνες της ηγεσίας Κασσελάκη.

Παράλληλα, όλοι περιμένουν να ανοίξει τα χαρτιά του ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, αλλά και ποια θα είναι η απήχηση των προτάσεών του από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.