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ΕΛΑΣ: Ραντεβού τον Σεπτέμβρη με τους πρώην – Ο Φάμελλος αντιμέτωπος με την ιστορία και τον «μισό ΣΥΡΙΖΑ»
Πολιτική 03 Ιουνίου 2026, 09:00

ΕΛΑΣ: Ραντεβού τον Σεπτέμβρη με τους πρώην – Ο Φάμελλος αντιμέτωπος με την ιστορία και τον «μισό ΣΥΡΙΖΑ»

Δεν ανοίγουν ακόμη οι πύλες της ΕΛΑΣ, αναμέτρηση με την ιστορική συγκυρία για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αποφυγή παρεξηγήσεων μετά την παραίτηση Αχτσιόγλου

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
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Η ΕΛΑΣ εισέβαλε κυριολεκτικά στις δημοσκοπήσεις και έφερε σε λίγες μόλις ημέρες τα πάνω κάτω στο πολιτικό σκηνικό με το ΠΑΣΟΚ να υφίσταται τις ισχυρότερες παρενέργειες.

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κινδυνεύουν με αφανισμό και τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να συμπορευθούν με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα αναζητούν λύσεις στο δικό τους αδιέξοδο χωρίς να δημιουργήσουν την ίδια στιγμή πρόβλημα στην μείζονα προσπάθεια ανασύνθεσης του χώρου.

Στη Νέα Αριστερά 7 συνολικά βουλευτές αποχώρησαν μιλώντας για ιστορική συγκυρία στην οποία δεν χωρούν περιχαρακώσεις ιδεολογικής καθαρότητας, όταν ο στόχος είναι να ηττηθεί το καθεστώς και να μην πάρει και τρίτη θητεία με ή χωρίς τον Μητσοτάκη, όπως επισήμαναν.

Στον ΣΥΡΙΖΑ η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου προβλέπεται ακόμη και συγκρουσιακή και μάλιστα με ιστορικούς όρους σε μια φάση που η καρδιά της βάσης του κόμματος χτυπά ήδη στην ΕΛΑΣ.

Παρερμηνείες μιας παραίτησης

Η παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου όχι μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, αλλά και από βουλευτής, ήταν μια κίνηση υψηλού συμβολισμού.

Σε πρώτο χρόνο η κα Αχτσιόγλου φαίνεται να επιχειρεί την επανεκκίνησή της ύστερα από όλα όσα συντελέστηκαν από το Μάιο του 2023 παραμονές των εκλογών μέχρι και σήμερα.

Ωστόσο αυτό που θα πρέπει να αποφευχθεί είναι τυχόν παρερμηνείες, ότι δηλαδή η παραίτησή της και από βουλευτής κατά το υπόδειγμα Τσίπρα σημαίνει και την αυτόματη μετάβασή της στην ΕΛΑΣ.

Η κα Αχτσιόγλου δεν σημαίνει αφήνοντας την έδρα της ότι επιταχύνει κιόλας για να πάρει προβάδισμα από άλλους στη μετάβαση στο κόμμα Τσίπρα.

Η πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά επιχειρεί να ανοικοδομήσει το πολιτικό της κεφάλαιο ακολουθώντας και το υπόδειγμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το παράδειγμα του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου – παρέδωσε τη βουλευτική έδρα του, όταν τέθηκε εκτός ΠΑΣΟΚ από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ούτε η ίδια θα ήθελε σε αυτή τη φάση να χρεωθεί μια τέτοια συνθήκη καρεκλοθηρίας, ούτε και η Αμαλίας αντίστοιχα σημαίνει ότι θα συζητήσει τώρα με την κα Αχτσιόγλου, ιδίως μετά από μια μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει από την πλευρά του κ. Τσίπρα να ανανεώσει το στελεχιακό δυναμικό που έχει δίπλα του.

Σε τρεις μήνες

Η παραίτηση της κας Αχτσιόγλου πυροδότησε μεγαλύτερη νευρικότητα σε κάποιους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι εδώ και ένα μήνα έχουν αρχίσει να φλερτάρουν με την ιδέα της παραίτησης.

Η Αμαλίας διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι δεν υπάρχουν συνεννοήσεις κάτω από το τραπέζι, αλλά και όποιος από τους πρώην συντρόφους αφήσει την έδρα του και μεταπηδήσει στην ΕΛΑΣ δεν σημαίνει ότι θα είναι και στο πρώτο τραπέζι.

Η πανστρατιά για να συντελεστεί προϋποθέτει ότι το νέο κόμμα θα έχει χρόνο και χώρο να κινηθεί με τους επιτελείς της Αμαλίας να υπενθυμίζουν, ότι οι αντίπαλοι περιμένουν στη γωνία τον κ. Τσίπρα και πολλοί μιλούν ήδη για reunion των παλιών συντρόφων.

Η ΕΛΑΣ βρίσκεται σε φάση συγκρότησης κομματικών οργάνων και σε καμία περίπτωση αυτά τα όργανα – διορισμένα αρχικά, όπως συμβαίνει σε νεοπαγή κόμματα – δεν θα έχουν εν ενεργεία βουλευτές και παλιό πολιτικό προσωπικό.

Το ραντεβού Τσίπρα με τους παλιούς συντρόφους που θέλει δίπλα του είναι προκαθορισμένο για τον προεκλογικό, αν όχι εκλογικό Σεπτέμβριο.

Ο Φάμελλος και η ιστορική συγκυρία

Σε αυτό το κλίμα ο Σωκράτης Φάμελλος καλείται να πάρει ιστορικές αποφάσεις για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ.

Από την μια αναμετράται με τον εαυτό του λένε πολλοί στην Κουμουνδούρου καθώς θα πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στο ρόλο του προέδρου και της ύπαρξης του ιστορικού κόμματος του οποίου ηγείται. Από την άλλη πλευρά αναμετράται και με την ιστορική συγκυρία καθώς η βάση της Αριστεράς ήδη δείχνει στις δημοσκοπήσεις ποια είναι η ξεκάθαρη βούλησή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Φάμελλος προσανατολίζεται σε μια καθαρή πρόταση προς τους συντρόφους του με σαφή οδικό χάρτη για το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις εκλογές.

Οι ίδιες πληροφορίες ωστόσο θέλουν αυτή την πρόταση να τον φέρει αντιμέτωπο με το μέτωπο Πολάκη-Παππά-Δούρου.

Ο άλλοτε «μισός ΣΥΡΙΖΑ», όπως τόνιζε μετά το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών, δεν φαίνεται διατεθειμένος να πέσει αμαχητί.

Σε κάθε περίπτωση ο κ. Φάμελλος καλείται να διαλέξει ανάμεσα στη διάσωση του όποιου πολιτικού κεφαλαίου έχει απομείνει και να οδηγήσει το κόμμα στην φυσική του κύτη, είτε να μην δυσαρεστήσει τον «μισό ΣΥΡΙΖΑ» στα χαρτιά.

Σε ένα τέτοιο σενάριο τα διαλυτικά φαινόμενα θα είναι αναπόφευκτα και μια μαζική άτακτη φυγή βουλευτών τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ για πολλούς θα ήταν απλά ένα ρίσκο αλλά θα τορπίλιζε ίσως και ανεπίστρεπτα τη διαδικασία συμπαράταξης με την ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα.

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Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παραιτήθηκε ο Γιάννης Μαντζουράνης από την ΠΓ και την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ – Τι αναφέρει στην επιστολή του
Πολιτική 03.06.26

Παραιτήθηκε ο Γιάννης Μαντζουράνης από την ΠΓ και την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ – Τι αναφέρει στην επιστολή του

Λίγα 24ωρα πριν την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γιάννης Μαντζουράνης υπογραμμίζει ότι «μετά από συνεκτίμηση των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων και κομματικών επιλογών, αλλά και κυρίως την πρωτοβουλία για την ανασυγκρότηση της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης που ήδη ξεκίνησε, παραιτούμαι από μέλος της ΠΓ, της ΚΕ καθώς και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.» τονίζοντας με νόημα ότι «αυτή η απόφαση δεν σημαίνει αποχώρηση από τους αγώνες αλλά δηλώνει την πρόθεσή μου να συμμετάσχω σ΄αυτούς από όποια θέση κρίνω πιο αποτελεσματική και πρόσφορη».

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Νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη: 13 συλλήψεις
Ελλάδα 03.06.26

Νέα επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη: 13 συλλήψεις

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται τουλάχιστον ένας διαχειριστής και ένας υπάλληλος από Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων - Πάνω από 2,5 εκατ. ευρώ είχε βγάλει το κύκλωμα.

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«Η ζωή με δοκίμασε» – Ο Τζον Τραβόλτα αναζητά το «θετικό» μετά την απώλεια της γυναίκας και του γιου του
Σθένος 03.06.26

«Η ζωή με δοκίμασε» - Ο Τζον Τραβόλτα αναζητά το «θετικό» μετά την απώλεια της γυναίκας και του γιου του

Ο Τζον Τραβόλτα δηλώνει ότι «η ζωή με έβαλε σε δοκιμασία», αλλά αναζητά το «θετικό» μετά την αφιέρωση της νέας του ταινίας στη σύζυγό του και τον γιο του που έχουν φύγει από τη ζωή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το πώς θέλει να είναι το κράτος και οι θεσμοί το 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει δείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια
Editorial 03.06.26

Το πώς θέλει να είναι το κράτος και οι θεσμοί το 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει δείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια

Μπορεί να ηγηθεί του θεσμικού εκσυγχρονισμού του κράτους μια κυβέρνηση που έχει οδηγήσει τα πράγματα στη σημερινή κρίση θεσμών;

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Πού καταγράφονται τα σοβαρότερα μποτιλιαρίσματα
Υπομονή και προσοχή 03.06.26

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αττικής - Πού καταγράφονται τα σοβαρότερα μποτιλιαρίσματα

Μεγάλη είναι η κίνηση στον περιφερειακό Καρέα, από την Ηλιούπολη έως την Καισαριανή, όπου έχουν σχηματιστεί ουρές οχημάτων μήκους περίπου δύο χιλιομέτρων και η κυκλοφορία διεξάγεται σημειωτόν

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Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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