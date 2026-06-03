ΕΛΑΣ: Ραντεβού τον Σεπτέμβρη με τους πρώην – Ο Φάμελλος αντιμέτωπος με την ιστορία και τον «μισό ΣΥΡΙΖΑ»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η ΕΛΑΣ εισέβαλε κυριολεκτικά στις δημοσκοπήσεις και έφερε σε λίγες μόλις ημέρες τα πάνω κάτω στο πολιτικό σκηνικό με το ΠΑΣΟΚ να υφίσταται τις ισχυρότερες παρενέργειες.

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κινδυνεύουν με αφανισμό και τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να συμπορευθούν με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα αναζητούν λύσεις στο δικό τους αδιέξοδο χωρίς να δημιουργήσουν την ίδια στιγμή πρόβλημα στην μείζονα προσπάθεια ανασύνθεσης του χώρου.

Στη Νέα Αριστερά 7 συνολικά βουλευτές αποχώρησαν μιλώντας για ιστορική συγκυρία στην οποία δεν χωρούν περιχαρακώσεις ιδεολογικής καθαρότητας, όταν ο στόχος είναι να ηττηθεί το καθεστώς και να μην πάρει και τρίτη θητεία με ή χωρίς τον Μητσοτάκη, όπως επισήμαναν.

Στον ΣΥΡΙΖΑ η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου προβλέπεται ακόμη και συγκρουσιακή και μάλιστα με ιστορικούς όρους σε μια φάση που η καρδιά της βάσης του κόμματος χτυπά ήδη στην ΕΛΑΣ.

Παρερμηνείες μιας παραίτησης

Η παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου όχι μόνο από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, αλλά και από βουλευτής, ήταν μια κίνηση υψηλού συμβολισμού.

Σε πρώτο χρόνο η κα Αχτσιόγλου φαίνεται να επιχειρεί την επανεκκίνησή της ύστερα από όλα όσα συντελέστηκαν από το Μάιο του 2023 παραμονές των εκλογών μέχρι και σήμερα.

Ωστόσο αυτό που θα πρέπει να αποφευχθεί είναι τυχόν παρερμηνείες, ότι δηλαδή η παραίτησή της και από βουλευτής κατά το υπόδειγμα Τσίπρα σημαίνει και την αυτόματη μετάβασή της στην ΕΛΑΣ.

Η κα Αχτσιόγλου δεν σημαίνει αφήνοντας την έδρα της ότι επιταχύνει κιόλας για να πάρει προβάδισμα από άλλους στη μετάβαση στο κόμμα Τσίπρα.

Η πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά επιχειρεί να ανοικοδομήσει το πολιτικό της κεφάλαιο ακολουθώντας και το υπόδειγμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το παράδειγμα του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου – παρέδωσε τη βουλευτική έδρα του, όταν τέθηκε εκτός ΠΑΣΟΚ από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ούτε η ίδια θα ήθελε σε αυτή τη φάση να χρεωθεί μια τέτοια συνθήκη καρεκλοθηρίας, ούτε και η Αμαλίας αντίστοιχα σημαίνει ότι θα συζητήσει τώρα με την κα Αχτσιόγλου, ιδίως μετά από μια μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει από την πλευρά του κ. Τσίπρα να ανανεώσει το στελεχιακό δυναμικό που έχει δίπλα του.

Σε τρεις μήνες

Η παραίτηση της κας Αχτσιόγλου πυροδότησε μεγαλύτερη νευρικότητα σε κάποιους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι εδώ και ένα μήνα έχουν αρχίσει να φλερτάρουν με την ιδέα της παραίτησης.

Η Αμαλίας διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι δεν υπάρχουν συνεννοήσεις κάτω από το τραπέζι, αλλά και όποιος από τους πρώην συντρόφους αφήσει την έδρα του και μεταπηδήσει στην ΕΛΑΣ δεν σημαίνει ότι θα είναι και στο πρώτο τραπέζι.

Η πανστρατιά για να συντελεστεί προϋποθέτει ότι το νέο κόμμα θα έχει χρόνο και χώρο να κινηθεί με τους επιτελείς της Αμαλίας να υπενθυμίζουν, ότι οι αντίπαλοι περιμένουν στη γωνία τον κ. Τσίπρα και πολλοί μιλούν ήδη για reunion των παλιών συντρόφων.

Η ΕΛΑΣ βρίσκεται σε φάση συγκρότησης κομματικών οργάνων και σε καμία περίπτωση αυτά τα όργανα – διορισμένα αρχικά, όπως συμβαίνει σε νεοπαγή κόμματα – δεν θα έχουν εν ενεργεία βουλευτές και παλιό πολιτικό προσωπικό.

Το ραντεβού Τσίπρα με τους παλιούς συντρόφους που θέλει δίπλα του είναι προκαθορισμένο για τον προεκλογικό, αν όχι εκλογικό Σεπτέμβριο.

Ο Φάμελλος και η ιστορική συγκυρία

Σε αυτό το κλίμα ο Σωκράτης Φάμελλος καλείται να πάρει ιστορικές αποφάσεις για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ.

Από την μια αναμετράται με τον εαυτό του λένε πολλοί στην Κουμουνδούρου καθώς θα πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στο ρόλο του προέδρου και της ύπαρξης του ιστορικού κόμματος του οποίου ηγείται. Από την άλλη πλευρά αναμετράται και με την ιστορική συγκυρία καθώς η βάση της Αριστεράς ήδη δείχνει στις δημοσκοπήσεις ποια είναι η ξεκάθαρη βούλησή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Φάμελλος προσανατολίζεται σε μια καθαρή πρόταση προς τους συντρόφους του με σαφή οδικό χάρτη για το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις εκλογές.

Οι ίδιες πληροφορίες ωστόσο θέλουν αυτή την πρόταση να τον φέρει αντιμέτωπο με το μέτωπο Πολάκη-Παππά-Δούρου.

Ο άλλοτε «μισός ΣΥΡΙΖΑ», όπως τόνιζε μετά το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών, δεν φαίνεται διατεθειμένος να πέσει αμαχητί.

Σε κάθε περίπτωση ο κ. Φάμελλος καλείται να διαλέξει ανάμεσα στη διάσωση του όποιου πολιτικού κεφαλαίου έχει απομείνει και να οδηγήσει το κόμμα στην φυσική του κύτη, είτε να μην δυσαρεστήσει τον «μισό ΣΥΡΙΖΑ» στα χαρτιά.

Σε ένα τέτοιο σενάριο τα διαλυτικά φαινόμενα θα είναι αναπόφευκτα και μια μαζική άτακτη φυγή βουλευτών τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ για πολλούς θα ήταν απλά ένα ρίσκο αλλά θα τορπίλιζε ίσως και ανεπίστρεπτα τη διαδικασία συμπαράταξης με την ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα.