Reuters: Η Ελλάδα θα φορολογήσει τα έσοδα από κρυπτονομίσματα

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Η Αθήνα ετοιμάζει νομοσχέδιο για την επιβολή φόρου υπεραξίας ύψους 5% στα κρυπτονομίσματα, αναφέρει το Reuters επικαλούμενο δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους που δεν κατονομάζονται.

Όπως επισημαίνει το πρακτορείο, η Ελλάδα σήμερα δεν διαθέτει νομικό πλαίσιο για την φορολόγηση των crypto, ενώ η ΕΕ δεν έχει θεσπίσει ενιαίο φορολογικό σύστημα για τον κλάδο.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης, το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να καταθέσει το σχετικό νομοσχέδιο τους επόμενους μήνες.

«Στόχος είναι να ενταχθούν τα κρυπτονομίσματα στο φορολογικό σύστημα της χώρας», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η φορολόγηση των κρυπτονονισμάτων στην Ευρώπη συνήθως επιβάλλεται στα κέρδη από την υπεραξία των επενδύσεων και κυμαίνεται από 8% στην Κύπρο μέχρι 30% στη Γαλλία.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος επιβεβαίωσε το σχέδιο, προσθέτοντας ότι τα πρώτα 500 ευρώ κερδών θα είναι αφορολόγητα.

Ο φόρος δεν θα εφαρμόζεται στην ατομική εξόρυξη κρυπτονομισμάτων (mining), θα επιβάλλεται όμως όταν η δραστηριότητα εξόρυξης πραγματοποιείται από νομικό πρόσωπο, δηλαδή από εταιρεία.

Και οι δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί το μέγεθος της αγοράς κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των επενδυτών χρησιμοποιεί πλατφόρμες που εδρεύουν εκτός της χώρας.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για τα φορολογικά έσοδα που θα μπορούσε να αποφέρει το μέτρο για τα κρυπτονομίσματα.