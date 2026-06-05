Στον ΠΑΟΚ ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ, με τον Δικέφαλο του Βορρά να ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών μέχρι και το καλοκαίρι του 2029.

Ο έμπειρος γκαρντ που διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από το ΝΒΑ αλλά και τη Euroleague, επιστρέφει στη χώρα μας μετά τη θητεία του στον Ολυμπιακό (2023-25).

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Naz Mitrou-Long για τα τρία επόμενα χρόνια. Ο έμπειρος γκαρντ, που διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από το ΝΒΑ, την EuroLeague και κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, θα φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ έως το 2029 και αποτελεί μία πολύ σημαντική και ποιοτική προσθήκη στο ρόστερ της ομάδας μας.

Ο Nazareth Mitrou-Long γεννήθηκε στις 3 Αυγούστου 1993 στο Οντάριο του Καναδά και είναι κάτοχος Ελληνικού και Καναδικού διαβατηρίου. Έχει ύψος 1μ.93 και αγωνίζεται ως γκαρντ. Αγωνίστηκε στο Iowa State University από όπου αποφοίτησε το 2017, με 15,1 πόντους, 4,6 ριμπάουντ και 2,7 ριμπάουντ.

Έπαιξε για τρεις σεζόν (2017-20) στο ΝΒΑ, σε 20 παιχνίδια με Utah Jazz και Ιndiana Pacers, ενώ στο ίδιο διάστημα και για τέσσερις σεζόν συνολικά έπαιξε στη GLeague με Salt Lake City Stars και Fort Wayne Mad Ants. Είχε 17 πόντους, 5,4 ριμπάουντ και 2,1 ασσίστ, σε 99 παιχνίδια που αγωνίστηκε στη GLeague για μία τετραετία (2017-21).

To 2021 ήρθε για πρώτη φορά στην Ευρώπη και αγωνίστηκε στην Ιταλία με την Germani Brescia, όπου πραγματοποίησε μία εξαιρετική σεζόν με 17,2 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 4,8 ασσίστ σε 35 αγώνες. Αναδείχθηκε Rookie of the Year στο Ιταλικό πρωτάθλημα.

Tην επόμενη σεζόν (2022-23) αγωνίστηκε στην Armani Milano, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Ιταλίας. Σε 35 παιχνίδια σε Ιταλικό πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα είχε 7,5 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και 3 ασσίστ κατά μέσο όρο.

Ξεκίνησε τη σεζόν 2023-24 από τη Zalgiris Kaunas, αλλά από το Νοέμβριο του 2023 συνέχισε την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Σε δύο ουσιαστικά σεζόν με τους «ερυθρόλευκους» αγωνίστηκε συνολικά σε 52 παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη με 4,2 πόντους, 1,4 ριμπάουντ και 1,8 ασσίστ κατά μέσο όρο και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας (2024), το Super Cup (2024), ενώ αναδείχθηκε και πρωταθλητής στη Stoiximan GBL (2025).

Στη διάρκεια της σεζόν που ολοκληρώθηκε (2025-26) αγωνίστηκε στην Ιταλία με τη Νapoli και σε 22 αγώνες είχε 13 πόντους, 5,6 ριμπάουντ και 4,1 ασσίστ κατά μέσο όρο.

Ο Naz Mitrou-Long είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα μπάσκετ της Ελλάδας, με την οποία έκανε ντεμπούτο στις 21/11/2024, πετυχαίνοντας 12 πόντους στον αγώνα απέναντι στη Μ. Βρετανία.