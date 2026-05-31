«Ο ΠΑΟΚ έχει στο στόχαστρό του τον ΜακΚίσικ»

Γερό μπάσιμο στην μπασκετική αγορά θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ, που με τον Αντρέα Τρινκιέρι να «τρέχει» τον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν και να έχει αρκετά ονόματα στο μπλοκάκι του, με σκοπό να προστεθεί στο ρόστερ της ομάδας ποιότητα και εμπειρία.

Γι’ αυτό και ένας παίκτης που ξεχωρίζει στην εν λόγω λίστα είναι ο Σακίλ ΜακΚίσικ, με το συμβόλαιο του Αμερικανού φόργουορντ με τον Ολυμπιακό, να ολοκληρώνεται αυτό το καλοκαίρι.

Τι ισχύει με τον ΜακΚίσικ και ο στόχος του ΠΑΟΚ

Η κατάσταση αναφορικά με την παραμονή του ή όχι στην ομάδα του Πειραιά δεν έχει ξεκαθαρίσει, ωστόσο ο ίδιος μετά την κατάκτηση της Euroleague με τον Ολυμπιακό ανέφερε πως «είναι απόφαση των ιδιοκτητών». Αξίζει να σημειωθεί πως, ο Αμερικανός είναι ο μακροβιότερος ξένος στην ιστορία των Ερυθρόλευκων, καθώς αγωνίζεται στην ομάδα από το 2020.

Το σίγουρο είναι ότι στον ΠΑΟΚ είναι διατεθειμένη να κάνουν σημαντικές κινήσεις στην off season, με σκοπό να πρωταγωνιστήσουν την επόμενη σεζόν τόσο εντός, όσο και εκτός συνόρων.