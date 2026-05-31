Περιπέτεια για τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο – Ένιωσε αδιαθεσία την ώρα της Λειτουργίας στην Καλαμαριά
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής μεταφέρθηκε για εξετάσεις στο 424 νοσοκομείο
Στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε το πρωί της Κυριακής ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, έπειτα από αδιαθεσία που αισθάνθηκε κατά την παρουσία του στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου στην περιοχή της Αρετσούς, στην Καλαμαριά.
Κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου, στην Καλαμαριά, ένιωσε αδιαθεσία.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και άμεσα μεταφέρθηκε στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο για ιατρικό έλεγχο.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής υποβλήθηκε σε προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό και αναμένεται να αποχωρήσει από το νοσοκομείο.
