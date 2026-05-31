Στιγμές τρόμου έζησε μία 20χρονη στο κέντρο της Αθήνας, όταν έπεσε θύμα άγριας επίθεσης και ληστείας από ομάδα ανηλίκων στην περιοχή της Ιεράς Οδού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα, όταν οι τέσσερις ανήλικοι, δύο κορίτσια και δύο αγόρια ηλικίας από 14 έως 16 ετών, προσέγγισαν τη νεαρή γυναίκα ενώ περπατούσε στην Ιερά Οδό.

Οι ανήλικοι φέρονται να της επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά, χτυπώντας τη στο πρόσωπο και την κοιλιά. Αφού την ακινητοποίησαν, άρπαξαν το κινητό της τηλέφωνο και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν λίγο αργότερα να εντοπίσουν τους τέσσερις ανήλικους σε μικρή απόσταση από το σημείο της επίθεσης και να τους συλλάβουν.

Όπως διαπιστώθηκε κατά την έρευνα των Αρχών, οι τέσσερις συλληφθέντες δεν ήταν άγνωστοι στις Αρχές, καθώς είχαν βρεθεί ξανά αντιμέτωποι με τον νόμο πριν από λίγους μήνες για υπόθεση ληστείας.