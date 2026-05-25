Στιγμές τρόμου έζησε οδηγός ταξί το πρωί της Κυριακής στις Αχαρνές, όταν έπεσε θύμα ληστείας από τρεις άνδρες που παρίσταναν τους πελάτες.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:10 χθες το πρωί, στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Αριστοτέλους. Οι τρεις δράστες μπήκαν στο ταξί προσποιούμενοι τους πελάτες όμως λίγα λεπτά αργότερα λήστεψαν τον οδηγό, απειλώντας τον με μαχαίρι και πιστόλι, όπως αναφέρεται. Οι ληστές, απέσπασαν από τον οδηγό άγνωστο χρηματικό ποσό, και κατόπιν τράπηκαν σε φυγή.

Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ληστεία, αξιοποιώντας μαρτυρίες και υλικό από την περιοχή.

Παρά τις αναζητήσεις της Αστυνομίας στην περιοχή, οι τρεις δράστες στιγμής παραμένουν άφαντοι.