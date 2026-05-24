Νέα στοιχεία για τον 42χρονο κακοποιό με το ψευδώνυμο «Τίτι», που βρίσκεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο καθώς τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μικρολίμανο, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Ένα μήνα πριν το αιματηρό περιστατικό στο Μικρολίμανο, είχε σημάνει συναγερμός στις ελληνικές Aρχές για τον 42χρονο καταζητούμενο, ύστερα από καταγγελία της συζύγου του, πως της τηλεφώνησε, την απείλησε και την ενημέρωσε πως σύντομα θα βρίσκεται στην Ελλάδα.

Μετά την καταγγελία οι αστυνομικοί θεωρούσαν πολύ πιθανό ότι ο 42χρονος δραπέτης είτε θα επιχειρούσε να περάσει παράνομα στην Ελλάδα, είτε βρισκόταν ήδη στη χώρα, σε σημεία όπου γνώριζε καλά, με την Πανεπιστημιούπολη να βρίσκεται από νωρίς στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Παρά τον συναγερμό στην Ελληνική Αστυνομία, ο δραπέτης με το βαρύ ποινικό παρελθόν γνωστός και ως «Τίτι» κατάφερε να περάσει παράνομα στη χώρα. Και όπως αποδείχτηκε ήταν έτοιμος να συνεχίσει την εγκληματική του δράση.

Πώς περιέγραψαν οι αστυνομικοί το περιστατικό

Ο 42χρονος, σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στην διάθεση τους οι Αρχές, δεν ήταν μόνος του στο μαγαζί. Μαζί του φαίνεται πως ήταν δύο κοπέλες, οι οποίες προσήχθησαν και ακόμα ένας άνδρας, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, προκειμένου να διευκρινιστεί εάν είχε διασυνδέσεις με τον σκληρό κακοποιό.

Σοκαριστικές είναι οι περιγραφές των αστυνομικών για τα δευτερόλεπτα της επίθεσης, όπως αποτυπώνονται στις καταθέσεις τους.

Οι ίδιοι περιγράφουν καρέ – καρέ τη στιγμή που ο ύποπτος γύρισε ξαφνικά προς το μέρος τους και σήκωσε το όπλο, με εκείνους να πέφτουν στο έδαφος για να γλιτώσουν.

«Τον ακολουθούσαμε με τα πόδια, περπατούσε γρήγορα πάνω στο πεζοδρόμιο και στα αριστερά του είχε σταθμευμένα αυτοκίνητα, μόλις τα αυτοκίνητα τελείωσαν, τον είδαμε ξαφνικά να γυρίζει και να σηκώνει το όπλο σε ευθεία βολή. Προλάβαμε εγώ και ο συνάδελφός μου να πέσουμε κάτω και ακούσαμε τον πυροβολισμό από τους δύο άλλους συναδέλφους μας, που ευτυχώς είχαν προλάβει να ακροβολιστούν στην απέναντι πλευρά και τον είδαν την ώρα που έστρεψε το όπλο του καταπάνω μας για να μας σκοτώσει».

Το ποινικό του παρελθόν

Ο 42χρονος τον Δεκέμβριο του 1995, σε ηλικία 12 ετών, συλλαμβάνεται για πρώτη φορά. Τον Ιούλιο του 1997 συλλαμβάνεται για ληστεία και τον Μάρτιο του 2002 για ναρκωτικά.

Τον Ιούνιο του 2012, μαζί με συνεργούς κατά τη διάρκεια κλοπής αυτοκινήτου, σκοτώνουν εν ψυχρώ έναν άνδρα στην Καισαριανή.

Τον Δεκέμβριο του 2015, συνέπεια του Ελληνικού Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, συλλαμβάνεται στη Γαλλία, ενώ τον Ιούνιο του 2019 είναι πρωταγωνιστής της κινηματογραφικής απόδρασης από το Μεταγωγών στην Πέτρου Ράλλη.

Το γεγονός πως ο καταζητούμενος είχε μαζί του ένα μικρό οπλοστάσιο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ετοιμαζόταν για κάποιο άμεσο «χτύπημα», καθώς και στο παρελθόν, σε ένοπλες ληστείες και επιθέσεις, που έκανε δεν δίσταζε, να απειλεί με χειροβομβίδες.