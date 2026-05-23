Το προφίλ του διαβόητου «Τίτι» που τραυματίστηκε από πυροβολισμό αστυνομικού στο Μικρολίμανο
Ο διαβόητος κακοποιός «Τίτι» έχει απασχολήσει επί σειρά ετών για πλήθος κακουργημάτων τις ελληνικές Αρχές
- Την Κυριακή οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο - Ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ, η Ακροδεξιά και ο... Φειδίας
- Άφαντος ο Ισπανός ορειβάτης που αγνοείται στον Όλυμπο - Συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι έρευνες
- «Ποτάμια» οι δρόμοι στο Ηράκλειο από ξαφνική καταιγίδα - Ζημιές και καταστροφές στον Τσούτσουρα
- Ποιοι και πότε θα λάβουν τα 150 ευρώ για το έκτακτο επίδομα παιδιού
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Οι ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που εκκρεμούν σε βάρος του διαβόητου κακοποιού Αστρίντ γνωστού ως «Τίτι», συνολικά ξεπερνούν τα 73 χρόνια.
Έχει απασχολήσει επί σειρά ετών για πλήθος κακουργημάτων τις ελληνικές Αρχές.
Πως έγινε η απόδραση από το Μεταγωγών
Συγκεκριμένα, 3/6/2019, μαζί με άλλους 3 συγκατηγορούμενους του με απειλή αυτοσχέδιων μαχαιριών και σωματική βία κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να ακινητοποιήσουν με χειροπέδες τους φύλακες, να αφαιρέσουν από αυτούς τον ατομικό τους οπλισμό και να κατέβουν στο υπόγειο του κτιρίου.
Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιλήφθηκαν μία αστυνομικό με περιπολικό όχημα και με την απειλή του πιστολιού την ακινητοποίησαν και την κράτησαν όμηρο.
Στη συνέχεια, κατά την έξοδο τους από το Μεταγωγών, ζήτησαν από τον αστυνομικό που εκτελούσε υπηρεσία σκοπού να ανοίξει την συρόμενη πόρτα του κτιρίου, αρπάζοντας το όπλο του και έφυγαν πεζή. Κατά την έξοδο τους τους ακολούθησαν αστυνομικοί. Τότε ο «Τίτι» πυροβόλησε εναντίον των αστυνομικών τρεις φορές σε ευθεία βολή και διέφυγε.
Η δολοφονία στην Καισαριανή
Στις 2/6/2012 στην Καισαριανή, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μαζί με τους συνεργούς του, προσπάθησαν να κλέψουν ένα όχημα όμως έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη και τον αδερφό του οι οποίοι προσπάθησαν να τους αποτρέψουν.
Τότε ο «Τίτι» φέρεται να τους πυροβόλησε με όπλο τύπου «Kalashnikov» με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο ένας εκ των δύο.
Ο βιασμός στον Ασπρόπυργο
Λίγα χρόνια νωρίτερα, είχε κατηγορηθεί και για βιασμό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία γυναίκας, το 2003 στον Ασπρόπυργο, ο 42χρονος μαζί με τρία άτομα την πλησίασαν την στιγμή που περπατούσε στον δρόμο και με την χρήση σωματικής βίας την έβαλαν στο όχημα που επέβαιναν και την οδήγησαν σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε ερημική τοποθεσία στον Ασπρόπυργο, όπου την βίασαν.
Στην συνέχεια, την επιβίβασαν ξανά στο αυτοκίνητο και την εγκατέλειψαν σε ερημικό δρόμο απειλώντας την για την ζωή της.
Ο 42χρονος, από το 1995 έχει απασχολήσει τις αρχές για πλήθος αδικημάτων, μεταξύ των οποίων, ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, αρπαγή – ομηρία αστυνομικού, βιασμό, κλοπές και ληστείες.
- Πάνω από 1 στους 5 Αθηναίους κινδυνεύει από φτώχεια – Δεύτερη η Ελλάδα στον κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ
- ΜακΚίσικ: «Ονειρεύομαι την Ευρωλίγκα πέντε χρόνια, δεν ξέρω καν πώς θα αντιδράσω αν κερδίσουμε»
- Οι Ταλιμπάν «νομιμοποιούν τον παιδικό γάμο με νέο νόμο», προειδοποιούν ακτιβιστές
- Γερμανία: Δεκάδες τραυματίες από μετωπική σύγκρουση δύο τραμ στο Ντίσελντορφ
- Τζον Τραβόλτα – Σπουδαίος ηθοποιός και ακόμη σπουδαιότερος πατέρας
- Συμφωνία στον ορίζοντα; ΗΠΑ και Ιράν διαπραγματεύονται νέα εκεχειρία
- Μιλουτίνοφ: «Να έχουμε την ίδια ενέργεια, με τη βοήθεια του κόσμου μας»
- Κρήτη: «Ποτάμια» οι δρόμοι στο Ηράκλειο – Ζημιές και καταστροφές στον Τσούτσουρα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις