Το προφίλ του διαβόητου «Τίτι» που τραυματίστηκε από πυροβολισμό αστυνομικού στο Μικρολίμανο

Οι ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που εκκρεμούν σε βάρος του διαβόητου κακοποιού Αστρίντ γνωστού ως «Τίτι», συνολικά ξεπερνούν τα 73 χρόνια.

Έχει απασχολήσει επί σειρά ετών για πλήθος κακουργημάτων τις ελληνικές Αρχές.

Πως έγινε η απόδραση από το Μεταγωγών

Συγκεκριμένα, 3/6/2019, μαζί με άλλους 3 συγκατηγορούμενους του με απειλή αυτοσχέδιων μαχαιριών και σωματική βία κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να ακινητοποιήσουν με χειροπέδες τους φύλακες, να αφαιρέσουν από αυτούς τον ατομικό τους οπλισμό και να κατέβουν στο υπόγειο του κτιρίου.

Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, αντιλήφθηκαν μία αστυνομικό με περιπολικό όχημα και με την απειλή του πιστολιού την ακινητοποίησαν και την κράτησαν όμηρο.

Στη συνέχεια, κατά την έξοδο τους από το Μεταγωγών, ζήτησαν από τον αστυνομικό που εκτελούσε υπηρεσία σκοπού να ανοίξει την συρόμενη πόρτα του κτιρίου, αρπάζοντας το όπλο του και έφυγαν πεζή. Κατά την έξοδο τους τους ακολούθησαν αστυνομικοί. Τότε ο «Τίτι» πυροβόλησε εναντίον των αστυνομικών τρεις φορές σε ευθεία βολή και διέφυγε.

Η δολοφονία στην Καισαριανή

Στις 2/6/2012 στην Καισαριανή, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μαζί με τους συνεργούς του, προσπάθησαν να κλέψουν ένα όχημα όμως έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη και τον αδερφό του οι οποίοι προσπάθησαν να τους αποτρέψουν.

Τότε ο «Τίτι» φέρεται να τους πυροβόλησε με όπλο τύπου «Kalashnikov» με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο ένας εκ των δύο.

Ο βιασμός στον Ασπρόπυργο

Λίγα χρόνια νωρίτερα, είχε κατηγορηθεί και για βιασμό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία γυναίκας, το 2003 στον Ασπρόπυργο, ο 42χρονος μαζί με τρία άτομα την πλησίασαν την στιγμή που περπατούσε στον δρόμο και με την χρήση σωματικής βίας την έβαλαν στο όχημα που επέβαιναν και την οδήγησαν σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε ερημική τοποθεσία στον Ασπρόπυργο, όπου την βίασαν.

Στην συνέχεια, την επιβίβασαν ξανά στο αυτοκίνητο και την εγκατέλειψαν σε ερημικό δρόμο απειλώντας την για την ζωή της.

Ο 42χρονος, από το 1995 έχει απασχολήσει τις αρχές για πλήθος αδικημάτων, μεταξύ των οποίων, ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, αρπαγή – ομηρία αστυνομικού, βιασμό, κλοπές και ληστείες.