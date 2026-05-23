Άγκυρα: Η στιγμή που πεζογέφυρα καταρρέει όταν πέφτει πάνω της φορτηγό – Τρεις τραυματίες
Το φορτηγό, που είχε ανυψωμένη την καρότσα του, δεν σταμάτησε και συνέχισε την πορεία του στον δρόμο, μέχρι που προσέκρουσε στην πεζογέφυρα
- Προφυλακίστηκε η μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της σε δάσος στην Πορτογαλία
- Την Κυριακή οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο - Ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ, η Ακροδεξιά και ο... Φειδίας
- Αυξάνεται η ανησυχία για τη χρήση πατινιών από ανηλίκους - Γιατί είναι πιο ευάλωτοι στα ατυχήματα
- Κοινωνικός τουρισμός 2026: Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Άγκυρα, όταν φορτηγό προσέκρουσε σε πεζογέφυρα, με αποτέλεσμα την κατάρρευσή της.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο, το φορτηγό που είχε ανυψωμένη την καρότσα του δεν σταματά αλλά συνεχίζει την πορεία του στον δρόμο, μέχρι που χτυπά την πεζογέφυρα.
Η σύγκρουση προκάλεσε την άμεση πτώση της κατασκευής, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν διερχόμενα οχήματα και πεζοί. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τρία άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής.
Η στιγμή που το φορτηγό έπεσε στην πεζογέφυρα
ÜST GEÇİDİ YIKIP, GEÇTİ
Ankara’da, damperi açık kalan kamyon, yaya üst geçidine çarptı. Üst geçit yıkıldı, 3 kişi ise yaralandı.
Video: DHA pic.twitter.com/c9ioUOJBgo
— NTV (@ntv) May 23, 2026
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η δημοτική αρχή της Άγκυρας και υπηρεσίες οδικής ασφάλειας, προκειμένου να ασφαλίσουν την περιοχή και να απομακρύνουν τα συντρίμμια.
🔴Ankara’da, damperli kamyonun çarpması sonucu üst geçit yıkıldı. pic.twitter.com/HYYqOFikcL
— EHA MEDYA (@eha_medya) May 23, 2026
Οι αρχές απευθύνουν προειδοποίηση στους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να αποκατασταθεί η πεζογέφυρα, ενώ παράλληλα εξετάζεται η στατικότητα και άλλων κατασκευών της περιοχής ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά ατυχήματα.
- Γιαννιτσά: Ανήλικος στο φάσμα του αυτισμού παραμένει χωρίς κατ’ οίκον διδασκαλία, καταγγέλλουν οι γονείς του
- To «ταπεινοί στον τελικό» που είπε ο Μπαρτζώκας και όσα υπολογίζει στη Ρεάλ
- Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα παράνομου στοιχηματισμού στο Κιλκίς – Κέρδη 170.000 ευρώ σε έξι μήνες
- Άγκυρα: Η στιγμή που πεζογέφυρα καταρρέει όταν πέφτει πάνω της φορτηγό – Τρεις τραυματίες
- Τομ Χάρντι: Aπολύθηκε από το MobLand – Καυγάδες, καθυστερήσεις και βεντέτα με την Έλεν Μίρεν – «Σαν βασιλιάς»
- Κύπρος: Την Κυριακή οι βουλευτικές εκλογές – Ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ, η Ακροδεξιά και ο… Φειδίας
- Οι μάχες του Ολυμπιακού για δύο ευρωπαϊκά στο πόλο: Το πρόγραμμα ανδρών και γυναικών στο Final Four του Champions League
- Κοινωνικός τουρισμός 2026: Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις