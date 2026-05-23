Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Άγκυρα, όταν φορτηγό προσέκρουσε σε πεζογέφυρα, με αποτέλεσμα την κατάρρευσή της.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, το φορτηγό που είχε ανυψωμένη την καρότσα του δεν σταματά αλλά συνεχίζει την πορεία του στον δρόμο, μέχρι που χτυπά την πεζογέφυρα.

Η σύγκρουση προκάλεσε την άμεση πτώση της κατασκευής, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν διερχόμενα οχήματα και πεζοί. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τρία άτομα τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής.

Η στιγμή που το φορτηγό έπεσε στην πεζογέφυρα

ÜST GEÇİDİ YIKIP, GEÇTİ

Ankara’da, damperi açık kalan kamyon, yaya üst geçidine çarptı. Üst geçit yıkıldı, 3 kişi ise yaralandı. Video: DHA pic.twitter.com/c9ioUOJBgo — NTV (@ntv) May 23, 2026

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η δημοτική αρχή της Άγκυρας και υπηρεσίες οδικής ασφάλειας, προκειμένου να ασφαλίσουν την περιοχή και να απομακρύνουν τα συντρίμμια.

🔴Ankara’da, damperli kamyonun çarpması sonucu üst geçit yıkıldı. pic.twitter.com/HYYqOFikcL — EHA MEDYA (@eha_medya) May 23, 2026

Οι αρχές απευθύνουν προειδοποίηση στους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να αποκατασταθεί η πεζογέφυρα, ενώ παράλληλα εξετάζεται η στατικότητα και άλλων κατασκευών της περιοχής ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά ατυχήματα.