Τουρκία: Ένοπλη επίθεση κατά του δημάρχου της πόλης Φετιγιέ – Τραυματίστηκε στο πόδι
Ο δράστης μετά την επίθεση, διέφυγε και φέρεται να εντοπίστηκε σε εργοτάξιο - Αποκλεισμένη παραμένει η περιοχή
- Προφυλακίστηκε η μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της σε δάσος στην Πορτογαλία
- Την Κυριακή οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο - Ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ, η Ακροδεξιά και ο... Φειδίας
- Αυξάνεται η ανησυχία για τη χρήση πατινιών από ανηλίκους - Γιατί είναι πιο ευάλωτοι στα ατυχήματα
- Κοινωνικός τουρισμός 2026: Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε κατά του δημάρχου της πόλης Φετιγιέ, Αλίμ Καρατζά, στην περιοχή Ακαρτζά της επαρχίας Μούγλα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έφτασε στην περιοχή όπου βρίσκεται το σπίτι του δημάρχου φορώντας μάσκα και άνοιξε πυρ εναντίον του. Μετά την επίθεση, διέφυγε και φέρεται να εντοπίστηκε σε εργοτάξιο.
Belediye Başkanına silahlı saldırı!
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan Başkanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://t.co/PpSkZIEsUk pic.twitter.com/f0cm6wLQEH
— Yeni Journal (@yenijournal) May 23, 2026
Αποκλείστηκε η περιοχή μετά την επίθεση
Ο δήμαρχος μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ οι Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή.
Ο κυβερνήτης της περιοχής, Φατίχ Ακκάγια, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο για να λάβει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του Καρατζά, δήλωσε: «Η υγεία του δημάρχου μας είναι άριστη. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Οι γιατροί μας είναι άκρως ικανοί και θα αναρρώσει μετά την επέμβαση. Η ευθύνη μας είναι να διασφαλίσουμε ότι ο δράστης θα συλληφθεί το συντομότερο δυνατό. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουμε την επανάληψη τέτοιων περιστατικών στην περιοχή μας».
Fethiye Belediye Başkanı Karaca’ya Silahlı Saldırı!
CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun Sözcü Televizyonu Ekranında Açıkladı! @CumhurUzun48 @gulinayselcuk pic.twitter.com/ZBoGvZ0Per
— SÖZCÜ Televizyonu (@szctelevizyonu) May 23, 2026
- Γιαννιτσά: Ανήλικος στο φάσμα του αυτισμού παραμένει χωρίς κατ’ οίκον διδασκαλία, καταγγέλλουν οι γονείς του
- To «ταπεινοί στον τελικό» που είπε ο Μπαρτζώκας και όσα υπολογίζει στη Ρεάλ
- Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα παράνομου στοιχηματισμού στο Κιλκίς – Κέρδη 170.000 ευρώ σε έξι μήνες
- Άγκυρα: Η στιγμή που πεζογέφυρα καταρρέει όταν πέφτει πάνω της φορτηγό – Τρεις τραυματίες
- Τομ Χάρντι: Aπολύθηκε από το MobLand – Καυγάδες, καθυστερήσεις και βεντέτα με την Έλεν Μίρεν – «Σαν βασιλιάς»
- Κύπρος: Την Κυριακή οι βουλευτικές εκλογές – Ο ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ, η Ακροδεξιά και ο… Φειδίας
- Οι μάχες του Ολυμπιακού για δύο ευρωπαϊκά στο πόλο: Το πρόγραμμα ανδρών και γυναικών στο Final Four του Champions League
- Κοινωνικός τουρισμός 2026: Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις