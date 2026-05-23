Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως από το τελικό πόρισμα των διασωστών για την τραγωδία που σημειώθηκε την Πέμπτη (14/5) στις Μαλδίβες, όπου πέντε Ιταλοί δύτες έχασαν τη ζωή τους όταν εγκλωβίστηκαν σε υποθαλάσσια σπηλιά κατά τη διάρκεια κατάδυσης.

Σύμφωνα με το τελικό πόρισμα της αποστολής αναζήτησης και ανάσυρσης, τα θύματα -η καθηγήτρια Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η φοιτήτρια κόρη της Γιοργκία Σομμακάλ, η ερευνήτρια Μουριέλ Οντενίνιο, ο Φεντερίκο Γκουαλτιέρι και ο εκπαιδευτής κατάδυσης Τζιανλούκα Μπενεντέτι- βρίσκονταν περίπου 15 λεπτά από την επιφάνεια τη στιγμή που κόπηκε ο ομφάλιος λώρος ασφαλείας της κατάδυσης.

Σημειώνεται ότι ο Ιταλός εκπαιδευτής εντοπίστηκε σε διαφορετικό σημείο της σπηλιάς του θανάτου, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις βρέθηκαν σχεδόν μαζί.

Τα θύματα δεν είχαν τον κατάλληλο εξοπλισμό

Η σπηλιά στην οποία εισήλθαν οι πέντε Ιταλοί δύτες είχε βάθος περίπου 60 μέτρων, σχεδόν διπλάσιο από το μέγιστο επιτρεπτό βάθος για τουριστικές καταδύσεις στις Μαλδίβες, που ορίζεται στα 30 μέτρα.

Οι διασώστες και οι ειδικοί που συμμετείχαν στην ανάσυρση των θυμάτων υπογραμμίζουν ότι η ομάδα δεν διέθετε τον κατάλληλο εξοπλισμό για σπηλαιοκατάδυση, ούτε χρησιμοποίησε βασικά μέσα ασφαλείας, όπως καθοδηγητικά σχοινιά και καρούλια, τα οποία θα μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά τις πιθανότητες ασφαλούς επιστροφής, σύμφωνα με τη The Sun.

H σπηλιά που έχασαν τη ζωή τους οι Ιταλοί δύτες στις Μαλδίβες

Παραπλάνηση μέσα στη σπηλιά

Ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία που προέκυψαν από τις έρευνες αφορά το ενδεχόμενο αποπροσανατολισμού μέσα στη σπηλιά λόγω της μορφολογίας της. Σύμφωνα με ειδικούς, ο ευρύς διάδρομος και ο αμμώδης πυθμένας δημιουργούν μια «οπτική ψευδαίσθηση» που ενδέχεται να οδήγησε τους δύτες σε αδιέξοδο.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον το σενάριο οι πέντε Ιταλοί να μην κατάφεραν να εντοπίσουν την έξοδο όταν επιχείρησαν να επιστρέψουν στην επιφάνεια, με αποτέλεσμα να εξαντληθεί ο αέρας τους.

Ο έμπειρος Φινλανδός δύτης Σάμι Παακκαρίνεν, επικεφαλής ομάδας διάσωσης της Dan Europe, επιβεβαίωσε ότι ο εξοπλισμός των δυτών δεν ήταν κατάλληλος για σπηλαιοκατάδυση. Όπως δήλωσε, «ούτε εμείς οι επαγγελματίες δεν θα μπαίναμε σε τέτοιο περιβάλλον χωρίς καθοδηγητικές γραμμές», αποδίδοντας την τραγωδία κυρίως σε ανθρώπινο λάθος και όχι σε τεχνική βλάβη.

Ψάχνουν τις απαντήσεις στις κάμερες

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο των ερευνών, έχουν εντοπιστεί και κατασχεθεί οι κάμερες GoPro των Ιταλών θυμάτων, οι οποίες εξετάζονται από ειδικούς με στόχο να φωτίσουν τις τελευταίες στιγμές της ομάδας, σύμφωνα με τη The Sun.

Παράλληλα, οι ιταλικές Αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες ιατροδικαστικές εξετάσεις στις σορούς των θυμάτων, που έχουν ήδη επαναπατριστεί, ώστε να ολοκληρωθεί η διερεύνηση των αιτιών θανάτου.