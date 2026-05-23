Πλησιάζει σε Νέστρουπ ο Παναθηναϊκός

Με την Κοπεγχάγη κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Δανίας (2023, 2025), έφτασε με την ομάδα μέχρι και το Champions League και είναι πολύ πιθανό την επόμενη σεζόν να τον δούμε στα μέρη μας.

Σε αυτόν τον προπονητή είναι κοντά ο Παναθηναϊκός

Ο Νίστρουπ ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από τις ακαδημίες της Κοπεγχάγης, όπου εργάστηκε αρχικά ως βοηθός στην Κ19 και στη συνέχεια ως πρώτος προπονητής της Κ17, κατακτώντας το πρωτάθλημα Δανίας τη σεζόν 2015/16. Το 2018 προωθήθηκε στο τεχνικό επιτελείο της πρώτης ομάδας ως βοηθός , πριν αναλάβει το 2019 τη Βίμποργκ, οδηγώντας την στην κορυφή της δεύτερης κατηγορίας της Δανίας.

Στα τέλη του 2020 επέστρεψε στην Κοπεγχάγη ως βοηθός προπονητή και τον Σεπτέμβριο του 2022 ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Υπό τις οδηγίες του, η Κοπεγχάγη κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Δανίας, ενώ παράλληλα έφτασε μέχρι τη φάση των «16» του Champions League.