Σεισμός 6 Ρίχτερ στο Μεγάλο Νησί της Χαβάης – Οι επιστήμονες παρακολουθούν το ηφαίστειο Κιλαουέα
Κόσμος 23 Μαΐου 2026, 12:53

Σεισμός 6 Ρίχτερ στο Μεγάλο Νησί της Χαβάης – Οι επιστήμονες παρακολουθούν το ηφαίστειο Κιλαουέα

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στα νησιά της Χαβάης, του Μάουι και του Οάχου και είχε εστιακό βάθος περίπου 23 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το USGS

Σεισμός μεγέθους 6,0 βαθμών σημειώθηκε κοντά στο Χοναουνάου-Ναπούπου στο Μεγάλο Νησί της Χαβάης αργά χθες (τοπική ώρα), με το παρατηρητήριο ηφαιστείων της πολιτείας να παρακολουθεί το Κιλαουέα, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Το Κιλαουέα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, βρίσκεται στο Μεγάλο Νησί της Χαβάης.

Το ηφαίστειο σημειώνει περιοδικά εκρήξεις από τις 23 Δεκεμβρίου 2024.

Σε ενημέρωση που εκδόθηκε νωρίτερα χθες (τοπική ώρα), το παρατηρητήριο ηφαιστείων της Χαβάης (HVO) ανακοίνωσε ότι με βάση τα μοντέλα προβλέψεων η επόμενη έκρηξη εκτιμάται ότι θα συμβεί κάποια στιγμή μεταξύ 24 και 27 Μαΐου.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στα νησιά της Χαβάης, του Μάουι και του Οάχου και είχε εστιακό βάθος περίπου 23 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το USGS.

Δεν αναμένεται τσουνάμι λόγω του σεισμού, σύμφωνα με το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού και δεν υπήρχαν άμεσα αναφορές για ζημιές ή θύματα.

Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»

ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»

Πρίγκηπος: Σε ξενοδοχείο μετατρέπεται το ιστορικό Ορφανοτροφείο – Τι ανακοίνωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Κόσμος 23.05.26

Πρίγκηπος: Σε ξενοδοχείο μετατρέπεται το ιστορικό Ορφανοτροφείο – Τι ανακοίνωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξήγησε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς όλες οι προσπάθειες για να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο υψηλό ποσό για την αναστήλωση του Ορφανοτροφείου

Έμπολα: «Σαρώνει» η επιδημία τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Εμβόλιο ετοιμάζουν επιστήμονες της Οξφόρδης
Εντείνεται η ανησυχία 23.05.26

«Σαρώνει» η επιδημία Έμπολα τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό - Εμβόλιο ετοιμάζουν επιστήμονες της Οξφόρδης

Η κατάσταση στην Ουγκάντα είναι «σταθερή» - Ο ρόλος του στελέχους Μπουντιμπούγκιο στην εξάπλωση της επιδημίας Έμπολα - Κρούσματα σε περιοχές που ελέγχουν αντάρτες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
Κόσμος 23.05.26

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί επέκρινε τις «επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Η ακροδεξιά κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη – Τι θα σημαίνει αυτό για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Κόσμος 23.05.26

Η ακροδεξιά κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη – Τι θα σημαίνει αυτό για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η πιο επιτυχημένη μεταμόρφωση που είδε η ακροδεξιά σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα ήταν το κόμμα «Αδελφοί της Ιταλίας» της Μελόνι, ένα κόμμα με φασιστική ιστορία και έντονη αντιμεταναστευτική ρητορική

Ο Σι Τζινπίνγκ, ο πολυπολικός κόσμος και το «κλαμπ των ισχυρών»
Ασκήσεις ηγεμονίας 23.05.26

Ο Σι Τζινπίνγκ, ο πολυπολικός κόσμος και το «κλαμπ των ισχυρών»

Υπό τον Σι Τζινπίνγκ, η Κίνα τοποθετείται ως κέντρο παγκόσμιας ισχύος, ενισχύοντας τον άξονα με τη Ρωσία και προβάλλοντας την εικόνα ενός υπεύθυνου, ισότιμου εταίρου των ΗΠΑ και της Δύσης

«Περιφερειακή κυριαρχία»: Η απάντηση της Άγκυρας σε μια Μέση Ανατολή που αλλάζει
Κινητικότητα 23.05.26

«Περιφερειακή κυριαρχία»: Η απάντηση της Άγκυρας σε μια Μέση Ανατολή που αλλάζει

«Αν τα κράτη της Μέσης Ανατολής αποτύχουν να αποκτήσουν την κυριαρχία της περιοχής, θα παραμείνουν εξαρτημένα από ορισμένους γείτονές τους και από τις παγκόσμιες δυνάμεις»

Άκαρπες οι συνομιλίες στον ΟΗΕ για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων
Πυρηνική απειλή 23.05.26

Άκαρπες οι συνομιλίες στον ΟΗΕ για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων

Διαβρώνεται η νομιμοποίηση της συμφωνίας μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, εγείροντας κίνδυνο αρκετά κράτη που δεν διαθέτουν πυρηνικά οπλοστάσια να αρχίσουν να διερωτώνται αν πρέπει να αποκτήσουν.

Ο Στίβεν Κολμπέρ αποχαιρέτησε το «Late Show» με τη βοήθεια του Πολ ΜακΚάρτνεϊ – Το πικρόχολο σχόλιο του Τραμπ
Χόρευε από χαρά 23.05.26

Ο Στίβεν Κολμπέρ αποχαιρέτησε το «Late Show» με τη βοήθεια του Πολ ΜακΚάρτνεϊ – Το πικρόχολο σχόλιο του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε στην τελευταία εκπομπή του Στίβεν Κολμπέρ με ένα πικρόχολο σχόλιο. Και με την ευχή να απολυθούν και οι άλλοι σατιρικοί σχολιαστές που τον «τηγανίζουν» κάθε βράδυ από τηλεόρασης.

Καλιφόρνια: 40.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολές εκκένωσης μετά από διαρροή σε δεξαμενή χημικών
Χημικό ατύχημα 23.05.26

Καλιφόρνια: 40.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολές εκκένωσης μετά από διαρροή σε δεξαμενή χημικών

Από τη δεξαμενή αποθήκευσης διαρρέει μια επικίνδυνη χημική ουσία που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πλαστικών εξαρτημάτων. Θα μπορούσε να εκραγεί, σύμφωνα με τις αρχές στη Νότια Καλιφόρνια.

Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: Τέλος της ποινικής δίωξης εις βάρος του μετανάστη-σύμβολο της πολιτικής μαζικών απελάσεων
Δικαίωση 23.05.26

Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: Τέλος της ποινικής δίωξης εις βάρος του μετανάστη-σύμβολο της πολιτικής μαζικών απελάσεων

Η υπόθεση του Κίλμαρ Αμπρέγο Γκαρσία, κατοίκου της πολιτείας Μέριλαντ, παντρεμένου με Αμερικανίδα, αποκρυστάλλωσε το 2025 τη σύγκρουση της αμερικανικής δικαιοσύνης και της κυβέρνησης Τραμπ.

Τραγωδία στην Kίνα: Τέσσερις νεκροί και 90 εγκλωβισμένοι σε ανθρακωρυχείο
Έρευνες διάσωσης 23.05.26

Τραγωδία στην Kίνα: Τέσσερις νεκροί και 90 εγκλωβισμένοι σε ανθρακωρυχείο

Τουλάχιστον 16 από τους εργαζόμενους στο ανθρακωρυχείο βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση». Οι θάνατοι προκλήθηκαν όταν τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα υπερέβησαν τα όρια συναγερμού.

Πρίγκηπος: Σε ξενοδοχείο μετατρέπεται το ιστορικό Ορφανοτροφείο – Τι ανακοίνωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Κόσμος 23.05.26

Πρίγκηπος: Σε ξενοδοχείο μετατρέπεται το ιστορικό Ορφανοτροφείο – Τι ανακοίνωσε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξήγησε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς όλες οι προσπάθειες για να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο υψηλό ποσό για την αναστήλωση του Ορφανοτροφείου

Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία
Επικαιρότητα 23.05.26

Επιχείρηση διαστρέβλωσης των θέσεών τους «βλέπουν» στο κόμμα Καρυστιανού – Αποστάσεις από δηλώσεις για δραχμή και φορολογία

«Υποκινούμενα δημοσιεύματα επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος», λέει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ για «πόλεμο» και διαστρέβλωση κάνει λόγο και η Μαρία Γρατσία

Βλάβη στον καταπέλτη του «Tera Jet 2» στην Τήνο – Επέστρεψε στο λιμάνι με 319 επιβάτες
Ελλάδα 23.05.26

Βλάβη στον καταπέλτη του «Tera Jet 2» στην Τήνο – Επέστρεψε στο λιμάνι με 319 επιβάτες

Μετά τη διαπίστωση της βλάβης, το πλοίο επέστρεψε με ασφάλεια στο λιμάνι της Τήνου, ενώ αναμένονται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και οι ενέργειες αποκατάστασης της ζημιάς προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα συνέχισης των δρομολογίων του

Ο απόλυτος οδηγός για τη βαλίτσα: Τα καλύτερα tips για έξυπνο πακετάρισμα και ταξίδι χωρίς άγχος
Planet Travel 23.05.26

Ο απόλυτος οδηγός για τη βαλίτσα: Τα καλύτερα tips για έξυπνο πακετάρισμα και ταξίδι χωρίς άγχος

Σκοπεύετε να ταξιδέψετε αυτό το καλοκαίρι; Αυτές οι συμβουλές από έμπειρους ειδικούς στις αποσκευές θα κάνουν το ταξίδι σας πιο ομαλό, πιο ελαφρύ και πολύ λιγότερο αγχωτικό.

Στρουθοκαμηλισμός από τον Φλωρίδη – «Δεν υπήρχε κανένας αιφνιδιασμός προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»
Τι υποστηρίζει 23.05.26

Στρουθοκαμηλισμός από τον Φλωρίδη – «Δεν υπήρχε κανένας αιφνιδιασμός προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»

Πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης αρνούνται την πραγματικότητα - Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απειλεί με ενεργοποίηση του άρθρου 16 για περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους δικαίου

«Τον λυπάμαι, δεν μπορώ να είμαι μαζί του» – Η σκληρή σχέση του Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του στο κρυφό ημερολόγιο σε ελληνική γραφή
Πατέρας-γιος 23.05.26

«Τον λυπάμαι, δεν μπορώ να είμαι μαζί του» – Η σκληρή σχέση του Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του στο κρυφό ημερολόγιο σε ελληνική γραφή

Νέα βιογραφία αποκαλύπτει τη σκληρή, δύσκολη σχέση ανάμεσα στον εμβληματικό επιστήμονα Στίβεν Χόκινγκ με τον πατέρα του Φρανκ

Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση – Να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 23.05.26

Τσουκαλάς: A λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας από την κυβέρνηση – Να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση για προπαγάνδα και τονίζει πως όλο το ψευδοαφήγημα της ΝΔ κατέρρευσε στη Βουλή από τον κ. Δεμίρη της ΕΥΠ

Υποκλοπές: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση – Πυρά αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μετά το «μπάζωμα» της εξεταστικής
Σκληρές εκφράσεις 23.05.26

Σφοδρή αντιπαράθεση για τις υποκλοπές - Πυρά αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση μετά το «μπάζωμα» της Εξεταστικής

Η αντιπολίτευση στρέφει τα πυρά της κατά της κυβέρνησης μετά την καταψήφιση της πρότασης για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές

Τελικά, τι είναι η Ευρωλίγκα; Στοιχεία που ίσως δεν ξέρεις, η εξέλιξη της λίγκας και ο Ολυμπιακός
On Field 23.05.26

Τελικά, τι είναι η Ευρωλίγκα; Στοιχεία που ίσως δεν ξέρεις, η εξέλιξη της λίγκας και ο Ολυμπιακός

Η οικονομική έκθεση της Ευρωλίγκας για την ανάλυση εσόδων, τους προϋπολογισμούς και το νέο μοντέλο που προωθείται, τα ποσά που θα μοιραστούν στις ομάδες, αλλά και ο Ολυμπιακός, που έδειξε γιατί το «αξίζει» και «πρέπει» του ταιριάζουν γάντι φέτος.

Δική Τεμπών: Αυξήθηκε ο αριθμός των θέσεων στην αίθουσα του Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας
Ελλάδα 23.05.26

Δική Τεμπών: Αυξήθηκε ο αριθμός των θέσεων στην αίθουσα του Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας

Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στην αίθουσα του «Γαιόπολις» του συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών, μετά από αίτημα της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας
Πολιτική 23.05.26

Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Δένδιας αναφέρει ότι «πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας»

Έμπολα: «Σαρώνει» η επιδημία τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Εμβόλιο ετοιμάζουν επιστήμονες της Οξφόρδης
Εντείνεται η ανησυχία 23.05.26

«Σαρώνει» η επιδημία Έμπολα τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό - Εμβόλιο ετοιμάζουν επιστήμονες της Οξφόρδης

Η κατάσταση στην Ουγκάντα είναι «σταθερή» - Ο ρόλος του στελέχους Μπουντιμπούγκιο στην εξάπλωση της επιδημίας Έμπολα - Κρούσματα σε περιοχές που ελέγχουν αντάρτες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

