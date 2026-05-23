Ο Στίβεν Κολμπέρ αποχαιρέτησε το «Late Show» με τη βοήθεια του Πολ ΜακΚάρτνεϊ – Το πικρόχολο σχόλιο του Τραμπ
Κόσμος 23 Μαΐου 2026, 03:53

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε στην τελευταία εκπομπή του Στίβεν Κολμπέρ με ένα πικρόχολο σχόλιο. Και με την ευχή να απολυθούν και οι άλλοι σατιρικοί σχολιαστές που τον «τηγανίζουν» κάθε βράδυ από τηλεόρασης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ο κωμικός Στίβεν Κολμπέρ αποχώρησε από την εκπομπή του «Late Show» αργά το βράδυ της Πέμπτης μετά από 11 σεζόν. Η αυλαία της εκπομπής και της τελευταίας εκπομπής έπεσε με μια συναισθηματική συνομιλία με τον μουσικό των Beatles, Πολ ΜακΚάρτνεϊ. Και δεν έλειψαν τα αστεία-καρφιά για την αναγκαστική αποχώρηση από το δίκτυο CBS, ούτε φυσικά οι λαμπεροί καλεσμένοι.

Αν και η εκπομπή ανακοινώθηκε ότι θα κοπεί «για οικονομικούς λόγους», ήταν σαφής η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Κολμπέρ δεν δίστασε να τον επικρίνει με τη σάτιρά του. Ακόμη και αφού ήξερε πια ότι η εκπομπή θα κοβόταν.

Η χαρά δεν κρύβεται…

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε στην τελευταία εκπομπή με ένα πικρόχολο σχόλιο. Και με την ευχή να απολυθούν και οι άλλοι σατιρικοί σχολιαστές που τον «τηγανίζουν» κάθε βράδυ από τηλεόρασης.

«Η απόλυση του Stephen Colbert από το CBS ήταν η “αρχή του τέλους” για τους ατάλαντους, δυσάρεστους, ακριβοπληρωμένους, καθόλου αστείους και πολύ κακοπροαίρετους παρουσιαστές βραδινών εκπομπών. Σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλοι, με ακόμη λιγότερο ταλέντο. Ας αναπαυθούν όλοι εν ειρήνη! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ», έγραψε στο Truth Social.


Και ώρες αργότερα, σε ΑΙ βίντεο που ανέβασε στην πλατφόρμα του, εμφάνισε τον εαυτό του να «παρεμβαίνει» στην τελευταία εκπομπή. Και να πετάει σε κάδο σκουπιδιών τον παρουσιαστή, που ομολογουμένως δεν τον λυπήθηκε καθόλου όλα αυτά τα χρόνια, ασκώντας του κριτική. Στο βίντεο αυτό, ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού τον έχει «ξεφορτωθεί», χορεύει χαμογελώντας με ικανοποίηση.


Αλλά η εκπομπή, στην πραγματικότητα τελείωσε αλλιώς.

Έχοντας «νιώσει» τις ειδήσεις

Το τελευταίο μέρος του «The Late Show with Stephen Colbert» ξεκίνησε με τον κωμικό να ευχαριστεί το κοινό αυτοπροσώπως. Γιατί παρακολούθησαν την νυχτερινή του προσέγγιση στα τρέχοντα γεγονότα, συχνά διακοπτόμενη από λεκτικές επιθέσεις στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Ήμασταν εδώ για να νιώσουμε τα νέα μαζί σας, και δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ σίγουρα τα έχω νιώσει», είπε ο Στίβεν Κολμπέρ, προκαλώντας γέλια στο θέατρο Ed Sullivan στη Νέα Υόρκη.

Η εκπομπή του Στίβεν Κολμπέρ κατατάχθηκε ως η πιο δημοφιλής μεταξύ των τηλεοπτικών εκπομπών αργά το βράδυ από τη σεζόν 2017-2018. Αυτήν τη σεζόν, το «Late Show» είχε κατά μέσο όρο 2,1 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Στο φινάλε της Πέμπτης, ο Colbert έφυγε από το γραφείο του και περπάτησε στα παρασκήνια για να βρει έναν λαμπερό πράσινο κύκλο. Ο αστροφυσικός Νιλ ΝτεΓκρας Τάισον αστειεύτηκε ότι ήταν μια σκουληκότρυπα που προκλήθηκε από «δύο αντικρουόμενες πραγματικότητες», οι οποίες ήταν «μια εκπομπή που ήταν νούμερο ένα αργά το βράδυ, και επίσης ακυρώνεται».

«Η ακύρωσή σας δημιούργησε ένα ρήγμα στο συνεχές κωμωδίας-ποικιλίας-συζητήσεων», είπε ο Τάισον. «Αν μεγαλώσει, όλη η τηλεόραση αργά το βράδυ θα μπορούσε να καταστραφεί».

Οι συνάδελφοι παρουσιαστές talk show, επίσης επικριτές του Τραμπ, Τζίμι Κίμελ, Τζον Όλιβερ, Τζίμι Φάλον, Σεθ Μέγερς και Τζον Στιούαρτ εμφανίστηκαν στη συνέχεια για να προσφέρουν συμβουλές.

Και το «αφεντικό»

Από την εκπομπή έκανε πέρασμα και ο Μπρους Σπρίνγκστιν. Που είπε: «Είσαι ο πρώτος στην Αμερική που έχασε την εκπομπή του επειδή έχουμε έναν πρόεδρο που δεν αντέχει τα αστεία».

«Χαίρετε κι αντίο»

Νωρίτερα, ο Colbert άφησε να εννοηθεί ότι είχε εξασφαλίσει μια συνέντευξη με τον Πάπα Λέοντα ως τον τελευταίο του καλεσμένο. Ένας υπάλληλος είπε στη συνέχεια, αστειευόμενος, ότι ο ποντίφικας είχε ακυρώσει επειδή δεν του άρεσαν τα σνακ στο καμαρίνι του.

Εκείνη τη στιγμή, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ανέβηκε στη σκηνή: «Περνούσα από τη γειτονιά, είχα κάτι δουλειές», είπε.

Ο τραγουδιστής είπε ότι αυτός και οι άλλοι Beatles, στα νιάτα τους έβλεπαν την Αμερική ως «τη χώρα της ελευθερίας, τη μεγαλύτερη δημοκρατία». «Αυτό ήταν, και ελπίζω να είναι ακόμα», είπε.

Και η εκπομπή έκλεισε με τον ΜακΚάρτνεϊ να τραγουδάει το κλασικό τραγούδι των Beatles «Hello, Goodbye». Τα φωνητικά έκανε ο Στίβεν Κολμπέρ.

