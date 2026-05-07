Ο Στίβεν Κολμπέρ θέλει τον Πάπα Λέοντα στο «Late Show» πριν πέσει η αυλαία της εκπομπής του

Καθώς το «The Late Show» ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την πορεία του στο CBS στις 21 Μαΐου, ο Στίβεν Κολμπέρ έχει ακόμη ένα μεγάλο απωθημένο: να καταφέρει να φέρει στην εκπομπή του τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄.

Ο παρουσιαστής, ο οποίος έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για την καθολική του πίστη, αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter ότι ο Πάπας είναι ο καλεσμένος που κυνηγά εδώ και καιρό χωρίς επιτυχία.

«Ο πάπας είναι η λευκή μου φάλαινα», είπε χαρακτηριστικά ο Κολμπέρ. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, του έστειλε και επιστολή: «Παναγιότατε, ελπίζω αυτή η επιστολή να σας βρίσκει καλά ή, τουλάχιστον, αλάθητο. Θα ερχόσασταν παρακαλώ στην εκπομπή μου; Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για πολιτική».

«Ας μιλήσουμε για το πώς είναι να είσαι Αμερικανός καθολικός»

Ο Στίβεν Κολμπέρ φέρεται να προσπάθησε να κάνει την πρόσκληση όσο πιο «ανώδυνη» γίνεται, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα χρειαζόταν να ανοίξουν πολιτικά ζητήματα. Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, γεννημένος στο Σικάγο, έχει πάντως τοποθετηθεί δημόσια με τρόπο που θεωρήθηκε αντίθετος με τις θέσεις της κυβέρνησης Τραμπ, τόσο για τη μετανάστευση όσο και για τον πόλεμο στο Ιράν.

«Δεν πίστευα ότι θα ήθελε πραγματικά να μιλήσει για πολιτική ή κάτι τέτοιο», είπε ο Κολμπέρ. «Δεν ήξερα ότι ο τύπος ξέρει να ρίχνει γροθιά», πρόσθεσε αστειευόμενος, αναφερόμενος στην πρόσφατη σύγκρουσή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ για το Ιράν. «Του είπα: “Ας μιλήσουμε για το πώς είναι να είσαι Αμερικανός καθολικός”».

Ο παρουσιαστής δεν παρέλειψε να αστειευτεί και με τον ανταγωνισμό στη late-night τηλεόραση. «Αν ο πάπας πάει στον Κίμελ, θα το σκεφτώ σοβαρά για την Πρεσβυτεριανή Εκκλησία», είπε. «Αυτό μόνο λέω».

Η συνάντηση με τον Πάπα Φραγκίσκο

Ο Στίβεν Κολμπέρ είχε ήδη μια εμπειρία από το Βατικανό, όταν συνάντησε τον προκάτοχο του Λέοντα, Πάπα Φραγκίσκο, μαζί με περισσότερους από 100 καλλιτέχνες και ανθρώπους της ψυχαγωγίας.

«Ήταν υπέροχο, κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ», είχε δηλώσει τότε για εκείνη τη συνάντηση.

Η κόντρα του Τραμπ με τον Πάπα Λέοντα

Το όνομα του Πάπα Λέοντα βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο και εξαιτίας της επίθεσης που δέχθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τον χαρακτήρισε «αδύναμο απέναντι στο έγκλημα» και «απαίσιο στην εξωτερική πολιτική».

«Ο Λέων πρέπει να συνέλθει ως Πάπας, να χρησιμοποιήσει την κοινή λογική, να σταματήσει να εξυπηρετεί τη Ριζοσπαστική Αριστερά και να επικεντρωθεί στο να γίνει ένας Μεγάλος Πάπας, όχι πολιτικός», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η στάση του «κάνει κακό» τόσο στον ίδιο όσο και στην Καθολική Εκκλησία.

Ο Πάπας Λέων απάντησε δημόσια, λέγοντας, σύμφωνα με το NBC News, ότι δεν φοβάται την κυβέρνηση Τραμπ.

«Δεν φοβάμαι την κυβέρνηση Τραμπ ούτε το να μιλήσω δυνατά για το μήνυμα του Ευαγγελίου, που είναι αυτό που πιστεύω ότι βρίσκομαι εδώ για να κάνω, αυτό που βρίσκεται εδώ για να κάνει η Εκκλησία», ανέφερε. «Δεν είμαστε πολιτικοί, δεν αντιμετωπίζουμε την εξωτερική πολιτική με την ίδια οπτική που μπορεί να την καταλαβαίνει εκείνος, αλλά πιστεύω στο μήνυμα του Ευαγγελίου, ως ειρηνοποιός».

Το σχόλιο του Στίβεν Κολμπέρ για τον Τραμπ

Ο Στίβεν Κολμπέρ δεν άφησε ασχολίαστη την αντιπαράθεση. Από το πλατό του «The Late Show», αναφέρθηκε σε σχόλιο του Ιταλού ιστορικού της θρησκείας και ειδικού στα θέματα παποσύνης, Μάσιμο Φατζόλι, σύμφωνα με τον οποίο «ούτε ο Χίτλερ ούτε ο Μουσολίνι επιτέθηκαν στον πάπα τόσο άμεσα και δημόσια».

«Δεν είναι ποτέ καλό όταν κάποιος λέει ότι θα έπρεπε πραγματικά να είσαι πιο διακριτικός και πιο σεβαστικός — ξέρετε, όπως ο Χίτλερ», σχολίασε δηκτικά ο παρουσιαστής.