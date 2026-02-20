magazin
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Στίβεν Κολμπέρ: Νικητής στην ανταρσία του εναντίον του CBS – Η απαγορευμένη συνέντευξη σπάει κοντέρ στο YouTube
Στίβεν Κολμπέρ: Νικητής στην ανταρσία του εναντίον του CBS – Η απαγορευμένη συνέντευξη σπάει κοντέρ στο YouTube

Μια πρωτοφανής σύγκρουση μεταξύ του κορυφαίου παρουσιαστή Στίβεν Κολμπέρ και του δικτύου CBS ήρθε στο φως, με αφορμή την άρνηση των νομικών συμβούλων του καναλιού να μεταδώσουν τη συνέντευξη του Τεξανού υποψηφίου Γερουσιαστή Τζέιμς Ταλαρίκο

Ο Στίβεν Κολμπέρ δεν δίστασε να επιτεθεί δημόσια στο δικό του δίκτυο, κατηγορώντας το για προληπτική συμμόρφωση σε κανόνες που στόχο έχουν να «φιμώσουν» την κριτική προς την κυβέρνηση Τραμπ μετά το περιστατικό λογοκρισίας.

Η συνέντευξη του παρουσιαστή Στίβεν Κολμπέρ «κόπηκε» από τον τηλεοπτικό αέρα αλλά θριάμβευσε στο YouTube με το CBS να είναι αντιμέτωπο με τη νέα συνθήκη που θέλει την πλατφόρμα να είναι η τηλεόραση του αύριο.

«Η συνέντευξη που η τηλεόραση φοβήθηκε να μεταδώσει, έγινε η φωνή εκατομμυρίων στο διαδίκτυο»

Ο πόλεμος του Κολμπέρ με το δίκτυο του CBS ήταν κάθε άλλο παρά απροσδόκητος. Πλέον τα media στις ΗΠΑ έχουν ασφυκτικούς ελέγχους με τους δικηγόρους να έχουν τον τελευταίο λόγο για το τι επιτρέπεται να παρακολουθήσει το κοινό και τι όχι εκφοβισμένοι από τις επιταγές του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Στίβεν Κολμπέρ έκανε ανταρσία και το ψηφιακό κοινό τον δικαίωσε. Ο παρουσιαστής του The Late Show αποκάλυψε στους τηλεθεατές του ότι οι δικηγόροι του CBS του απαγόρευσαν ρητά να φιλοξενήσει στην εκπομπή του τον Δημοκρατικό εκπρόσωπο του Τέξας, Τζέιμς Ταλαρίκο.

@colbertlateshow Stephen goes on the record about his interview with Texas State Rep. James Talarico, the FCC’s “equal time” rule, and today’s statement from CBS. #Colbert #CBS #Paramount #FCC ♬ original sound – colbertlateshow

Σύμφωνα με τον Κολμπέρ, η εντολή ήταν τόσο αυστηρή που αρχικά του ζητήθηκε να μην αναφέρει καν την ακύρωση της εμφάνισης. Η αιτιολόγηση του δικτύου βασίστηκε στον κανόνα του «ίσου χρόνου» (equal-time rule) της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), μια ρύθμιση που παραδοσιακά δεν ίσχυε για τις βραδινές εκπομπές λόγου, αλλά πρόσφατα τέθηκε υπό αμφισβήτηση από τη νέα ηγεσία της επιτροπής.

Ο παρουσιαστής, σε μια κίνηση ανοιχτής περιφρόνησης προς τη διοίκηση, δημοσίευσε τη συνέντευξη αποκλειστικά στο YouTube, όπου μέσα σε μόλις 18 ώρες ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια προβολές.

«Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να φιμώσει όποιον λέει κάτι κακό στην τηλεόραση, γιατί ο Τραμπ το μόνο που κάνει είναι να βλέπει τηλεόραση»

@colbertlateshow Wait until you FCC what won’t make it to air… #Colbert #FCC #BrendanCarr #JamesTalarico ♬ original sound – colbertlateshow

Η διαμάχη ξέσπασε στον απόηχο των νέων κατευθυντήριων γραμμών που εξέδωσε ο πρόεδρος του FCC, Μπρένταν Καρ, ο οποίος είναι στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Καρ έχει προειδοποιήσει τα δίκτυα ότι οι εκπομπές late-night μπορεί να μην θεωρούνται πλέον εξαιρέσιμες ως «έγκριτα ειδησεογραφικά προγράμματα» αν κριθεί ότι εξυπηρετούν κομματικές σκοπιμότητες.

Από την πλευρά του, το CBS προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις με μια ανακοίνωση που υποστήριζε ότι δεν «μπλόκαρε» τη συνέντευξη, αλλά απλώς παρείχε νομικές επιλογές για τη συμμόρφωση με τους κανόνες.

«Τα στελέχη των media ξεπουλάνε την Πρώτη Τροπολογία για να γίνουν αρεστά σε διεφθαρμένους πολιτικούς»

@colbertlateshow Rep. @James Talarico explains the troubling, top-down evolution of cancel culture, and the threat it poses to our First Amendment rights in this online exclusive conversation. #Colbert #JamesTalarico #TheView #FCC ♬ original sound – colbertlateshow

Ο Κολμπέρ ανταπάντησε με καυστικό τρόπο, χαρακτηρίζοντας την ανακοίνωση του δικτύου ως μια απέλπιδα προσπάθεια να «καλυφθούν τα νώτα» των στελεχών απέναντι στις κυβερνητικές απειλές.

Στη συνέντευξη που τελικά είδε το φως της δημοσιότητας μόνο ψηφιακά, ο Τζέιμς Ταλαρίκο, ο οποίος διεκδικεί τη θέση του Γερουσιαστή στο Τέξας, έκανε λόγο για την «πιο επικίνδυνη μορφή κουλτούρας ακύρωσης» που προέρχεται απευθείας από την κορυφή της εξουσίας.

Ο Ταλαρίκο κατηγόρησε τα στελέχη των μέσων ενημέρωσης ότι θυσιάζουν την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος για να μην δυσαρεστήσουν τους πολιτικούς, ειδικά σε μια περίοδο που μεγάλες συγχωνεύσεις, όπως αυτή της Paramount με τη Skydance, τελούν υπό κρατική έγκριση.

Ο Δημοκρατικός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να ελέγξει τι βλέπει και τι διαβάζει ο κόσμος, χρησιμοποιώντας ρυθμιστικούς φορείς ως εργαλεία λογοκρισίας, με στόχο να αποτραπεί οποιαδήποτε πολιτική ανατροπή σε πολιτείες-κλειδιά όπως το Τέξας.

Ανεμοδαρμένα Ύψη, η ταινία: Πολύ σεξ – και χάθηκε το νόημα
Πόση λάσπη πια; 19.02.26

Ανεμοδαρμένα Ύψη, η ταινία: Πολύ σεξ – και χάθηκε το νόημα

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη στη νέα κινηματογραφική τους εκδοχή επενδύουν στο αισθησιακό θέαμα, αλλά εξομαλύνουν τη σκοτεινή παραφορά, τη βία και τη σκληρότητα της ταξικής ανισότητας που καθιστούν το μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ διαχρονικά ανήσυχο και ριζοσπαστικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Peaky Blinders: Ο αλύγιστος Κίλιαν Μέρφι κηρύσσει πόλεμο στον «γιο» του, Μπάρι Κέογκαν
Άνομοι δρόμοι 19.02.26

Peaky Blinders: Ο αλύγιστος Κίλιαν Μέρφι κηρύσσει πόλεμο στον «γιο» του, Μπάρι Κέογκαν

Όπως αποκαλύπτεται στο νέο τρέιλερ, ο Μπάρι Κέογκαν υποδύεται τον Ντουκ Σέλμπι, τον τηλεοπτικό γιο του Κίλιαν Μέρφι που τώρα ηγείται της συμμορίας Peaky Blinders.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ζωή του μεγιστάνα των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, είναι σαν να βγήκε απ’το Succession
Culture Live 19.02.26

Η ζωή του μεγιστάνα των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, είναι σαν να βγήκε απ’το Succession

Λίγο πριν κλείσει τα 95, ο Ρούπερτ Μέρντοχ βλέπει την αυτοκρατορία του να μπαίνει σε φάση διαδοχής, με οικογενειακές ρήξεις, πολιτικές συμμαχίες και μάχες εξουσίας που θυμίζουν έντονα το τηλεοπτικό δράμα του Succession

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Bad Bunny κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο πλευρό των Έντουαρντ Νόρτον, Χαβιέ Μπαρδέμ και Βίγκο Μόρτενσεν
«Από παιδί» 19.02.26

Ο Bad Bunny κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στο πλευρό των Έντουαρντ Νόρτον, Χαβιέ Μπαρδέμ και Βίγκο Μόρτενσεν

Η ταινία, με τίτλο «Porto Rico» και πρωταγωνιστή τον Bad Bunny, «συνδυάζει ιστορικά γεγονότα με μια ενστικτώδη, λυρική προσέγγιση και μια συναρπαστική αφήγηση εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα»

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κούβα: Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού ζητούν διεθνή βοήθεια για τον πετρελαϊκό αποκλεισμό
«Γενοκτονικά χαρακτηριστικά» 18.02.26

Κούβα: Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού ζητούν διεθνή βοήθεια για τον πετρελαϊκό αποκλεισμό

Περισσότεροι από 100 Κουβανοί καλλιτέχνες απευθύνουν έκκληση για διεθνή βοήθεια, προειδοποιώντας ότι ο πετρελαϊκός αποκλεισμός έχει βυθίσει την Κούβα σε βαθιά ενεργειακή και ανθρωπιστική κρίση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Καταγγελίες απαγωγής με πρόσχημα το μόντελινγκ – Για πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κάνει λόγο ο ΟΗΕ
«Παγκόσμια εγκληματική επιχείρηση» 18.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Καταγγελίες απαγωγής με πρόσχημα το μόντελινγκ – Για πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κάνει λόγο ο ΟΗΕ

Η υπόθεση Έπσταϊν επιβεβαιώνει τις διεθνείς διαστάσεις της, καθώς μαρτυρίες θυμάτων, νέες έρευνες σε ΗΠΑ και Βρετανία και παρέμβαση ειδικών του ΟΗΕ συγκλίνουν σε καταγγελίες για «παγκόσμια εγκληματική επιχείρηση» με πιθανές ευθύνες πέρα από τα σύνορα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Είμαστε απογοητευμένοι: Περισσότεροι από 80 δημιουργοί τα βάζουν με τη «σιωπή» της Berlinale για τη σφαγή στη Γάζα
«Λογοκρισία καλλιτεχνών» 18.02.26

Είμαστε απογοητευμένοι: Περισσότεροι από 80 δημιουργοί τα βάζουν με τη «σιωπή» της Berlinale για τη σφαγή στη Γάζα

Από την Τίλντα Σουίντον έως τον Χαβιέ Μπαρδέμ, περισσότεροι από 80 ηθοποιοί και σκηνοθέτες υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή με την οποία καταδικάζουν τη σιωπή της Berlinale για τη σφαγή στη Γάζα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Being Gordon Ramsay – Χρειαζόμασταν πραγματικά έξι ώρες παρακολουθώντας τον σεφ να ανοίγει εστιατόρια;
Κακή κριτική 18.02.26

Being Gordon Ramsay – Χρειαζόμασταν πραγματικά έξι ώρες παρακολουθώντας τον σεφ να ανοίγει εστιατόρια;

Αυτή η εκτεταμένη διαφήμιση υπό τη μορφή σειράς έξι επεισοδίων ακολουθεί την προσπάθεια του τηλεοπτικού σεφ να ανοίξει πολλά εστιατόρια κάτω από την ίδια στέγη. «Είναι πολλά τα δράματα που μπορεί να έχεις στη ζωή σου όταν ασχολείσαι με εστιατόρια» σχολιάζει η Lucy Mangan στον Guardian για τη νέα σειρά του Netflix, Being Gordon Ramsay.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Λίντα Καπετανέα και ο Γιόζεφ Φρούτσεκ συναντιούνται ξανά επί σκηνής – Χορός και λόγος, ποίηση και στοχασμός
4 παραστάσεις 18.02.26

Η Λίντα Καπετανέα και ο Γιόζεφ Φρούτσεκ συναντιούνται ξανά επί σκηνής - Χορός και λόγος, ποίηση και στοχασμός

Το Mountain, η νέα δουλειά των RootlessRoot, που ενθουσίασε το κοινό στον πρώτο κύκλο παραστάσεών του τον Ιούνιο του 2025, επιστρέφει τον Φεβρουάριο στον Χώρο ΦΙΑΤ, στο Κουκάκι.

Σύνταξη
Ο «Βασιλιάς του rock ‘n’ roll» επιστρέφει στο σανίδι – Η ζωή του Έλβις Πρίσλεϊ θα γίνει μιούζικαλ
Viva Las Vegas 18.02.26

Ο «Βασιλιάς του rock ‘n’ roll» επιστρέφει στο σανίδι – Η ζωή του Έλβις Πρίσλεϊ θα γίνει μιούζικαλ

Τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας Elvis, ο Μπαζ Λούρμαν ετοιμάζει ένα ακόμα project για τη ζωή του Έλβις Πρίσλεϊ. Μόνο που αυτή τη φορά θα προτιμήσει το θεατρικό σανίδι.

Σύνταξη
Η μεγάλη επιστροφή στα χάρτινα βιβλία
Culture Live 18.02.26

Η μεγάλη επιστροφή στα χάρτινα βιβλία

Η Σουηδία περιορίζει τις οθόνες στα σχολεία και επενδύει ξανά στην ανάγνωση και τις βιβλιοθήκες μετά την πτώση επιδόσεων και ανησυχητικά ευρήματα στον αλφαβητισμό

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;
Αστρολογία & Ιστορία 17.02.26

Ηλιακή έκλειψη: Γιατί θεωρείται οιωνός για τη μοίρα ηγετών εδώ και χιλιάδες χρόνια;

Από την αρχαία Μεσοποταμία έως τη σύγχρονη πολιτική σκηνή, η ηλιακή έκλειψη ερμηνεύεται ως οιωνός για την τύχη βασιλιάδων και προέδρων, τροφοδοτώντας φόβο, φήμες και ανησυχίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Καισαριανή: Στη Γάνδη σήμερα οι εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ – Τα βήματα που θα ακολουθηθούν
Εξετάζεται η γνησιότητα 20.02.26

Στη Γάνδη σήμερα οι εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ - Τα βήματα για την απόκτηση των φωτογραφιών της Καισαριανής

Συνάντηση με τον κάτοχο των φωτογραφιών που απεικονίζει τις τελευταίες στιγμές κάποιων από τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή, θα έχουν στελέχη του ΥΠΠΟ

Σύνταξη
Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν
Κόσμος 20.02.26

Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν

Ο Έρικ Ντέιν που έδωσε γενναία μάχη με τη νόσο ALS, πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την σύζυγό του και τις δύο κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια

Σύνταξη
Ιράν: Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους – Νεκρός ο ένας από τους δύο χειριστές
Κόσμος 20.02.26

Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους στο Ιράν - Νεκρός ο ένας από τους δύο χειριστές

Το Ιράν πραγματοποιεί στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας θέλοντας να στείλει μήνυμα στις ΗΠΑ ότι είναι προετοιμασμένο να απαντήσει αποφασιστικά σε ενδεχόμενη στρατιωτική επίθεση

Σύνταξη
Μειωμένο έως 35% το τεκμήριο διαβίωσης
Ακίνητα 20.02.26

Μειωμένο έως 35% το τεκμήριο διαβίωσης

Δέκα SOS για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατοικιών - Τα μυστικά και οι παγίδες λίγο πριν από την πρεμιέρα των νέων φορολογικών δηλώσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ICE, Πούτιν, Νετανιάχου στο «στόχαστρο» του Μπόνο στο πρώτο άλμπουμ των U2 από το 2017
«Days of Ash» 20.02.26

ICE, Πούτιν, Νετανιάχου στο «στόχαστρο» του Μπόνο στο πρώτο άλμπουμ των U2 από το 2017

Οι U2 επιστρέφουν με το πολιτικά φορτισμένο «Days of Ash», αφιερωμένο σε θύματα βίας από τις ΗΠΑ και το Ιράν έως τη Δυτική Όχθη και την Ουκρανία, στέλνοντας μήνυμα αντίστασης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ
Οικονομικές Ειδήσεις 20.02.26

Η ακρίβεια «κοστίζει» στην κυβέρνηση – Κούλουμα με πολλά μποφόρ

Η ακρίβεια στα ράφια των σούπερ-μάρκετ, τις υπηρεσίες, τα ενοίκια έχουν σηκώσει θυελλώδεις ανέμους πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου, λίγο πριν την Καθαρά Δευτέρα. Το «αλμυρό» σαρακοστιανό τραπέζι και ο… «γαλάζιος χαρταετός».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ιστορίες για γέλια και για κλάματα στο Αυτόφωρο
Δικαστήρια 20.02.26

Ιστορίες για γέλια και για κλάματα στο Αυτόφωρο

«ΤΑ ΝΕΑ» πέρασαν μία μέρα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, εκεί όπου το σοβαρό μπερδεύεται με το χαλαρό και το δραματικό με το κωμικό σκιαγραφώντας τη μικρογραφία της κοινωνίας μας

Γιώργος Σχοινάς
Ενιαία υγεία: 3 στις 4 λοιμώδεις νόσους προέρχονται από ζώα
Όλοι συνδεδεμένοι 20.02.26

3 στις 4 λοιμώδεις νόσους προέρχονται από ζώα

Περιβαλλοντικοί παράγοντες ευθύνονται για το 15% της θνησιμότητας στην Ευρώπη και προκαλούν μέχρι και το 90% των κινδύνων για χρόνια νοσήματα

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Πώς μπορείς να κερδίσεις το δίκό σου ιδιωτικό νησί στη Σουηδία
Κόσμος 20.02.26

Πώς μπορείς να κερδίσεις το δίκό σου ιδιωτικό νησί στη Σουηδία

Η Visit Sweden, το επίσημο site για τουρισμό στη Σουηδία, έχει δηλώσει ότι η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να μοιραστεί «μια πολύ σουηδική οπτική για την ελευθερία και την ευθύνη απέναντι στη φύση»

Σύνταξη
«Ό,τι αρπάξουμε τώρα» – Κι άλλα πρόσωπα από τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξαναπήραν θέσεις στον οργανισμό
Πολιτική Γραμματεία 20.02.26

«Ό,τι αρπάξουμε τώρα» – Κι άλλα πρόσωπα από τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξαναπήραν θέσεις στον οργανισμό

Έξι ακόμα υπάλληλοι που εμφανίζονται σε διαλόγους της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρέμειναν σε θέσεις ευθύνης υπό τη νέα διοίκηση χωρίς πειθαρχικό έλεγχο ή κρίσεις.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Από τη Γάζα και την Ουκρανία, έως το Σουδάν – Οι άμαχοι όλο και πιο απροκάλυπτα στο στόχαστρο των πολέμων
Αθώα θύματα 20.02.26

Από τη Γάζα και την Ουκρανία, έως το Σουδάν – Οι άμαχοι όλο και πιο απροκάλυπτα στο στόχαστρο των πολέμων

Οι άμαχοι πληρώνουν δυσανάλογα βαρύ φόρο αίματος στις ανά τον κόσμο ένοπλες συγκρούσεις, με το 97% των θυμάτων να καταγράφεται πέρυσι σε κατοικημένες περιοχές

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ λέει πως θα διατάξει τη δημοσιοποίηση των «αρχείων» για τα… ΑΤΙΑ και τους εξωγήινους
Και τα... ΑΤΙΑ 20.02.26

Ο Τραμπ βγάζει στη φόρα τα «αρχεία» για τους εξωγήινους

«Θα δώσω διαταγή (...) να αρχίσουν διαδικασία εντοπισμού και δημοσιοποίησης κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με την εξωγήινη ζωή», δήλωσε ο Τραμπ, έπειτα από την επίθεση που εξαπέλυσε στον Ομπάμα.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο νόμος περί χορήγησης αμνηστίας εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο
«Δημοκρατική συνύπαρξη» 20.02.26

Εγκρίθηκε ομόφωνα ο νόμος περί αμνηστίας από τη βουλή της Βενεζουέλας

«Ο νόμος για τη δημοκρατική συνύπαρξη υιοθετήθηκε» είπε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου στη Βενεζουέλα, αναφερόμενος στην ομόφωνη αποδοχή του νομοσχεδίου περί χορήγησης αμνηστίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ενας νεκρός σε ουκρανική επίθεση με drones στη Σεβαστούπολη της Κριμαίας
Κριμαία 20.02.26

Ενας νεκρός σε ουκρανική επίθεση στη Σεβαστούπολη

Ενας άνθρωπος σκοτώθηκε από θραύσματα ουκρανικού drone που καταρρίφθηκε από ρωσικές δυνάμεις στη Σεβαστούπολη της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κριμαίας, ανακοίνωσε τοπικός αξιωματούχος.

Σύνταξη
Κούβα: Διεθνής εφοδιοπομπή που υποστηρίζεται από την Τούνμπεργκ αναμένεται να φθάσει τον Μάρτιο
Αναμένεται τον Μάρτιο 20.02.26

Η Τούνμπεργκ υποστηρίζει διεθνή εφοδιοπομπή για την Κούβα

Η Τούνμπεργκ στηρίζει διεθνή εφοδιοπομπή για την Κούβα επειδή «η διεθνής αλληλεγγύη είναι η μόνη αρκετά ισχυρή δύναμη που μπορεί να αντισταθεί σε αυτοκρατορικές μορφές όπως ο Τραμπ και ο Νετανιάχου».

Σύνταξη
Ιράν προς ΣΑ του ΟΗΕ: Δεν επιδιώκουμε πόλεμο, αλλά θα απαντήσουμε αποφασιστικά – Στόχοι όλα τα μέσα των ΗΠΑ
Επιστολή στον ΟΗΕ 20.02.26

Ιράν: Θα απαντήσουμε αποφασιστικά - Στόχοι όλα τα μέσα των ΗΠΑ

Το Ιράν «δεν επιδιώκει ένταση ούτε πόλεμο και δεν θα ξεκινήσει κανέναν πόλεμο», αλλά σε περίπτωση επίθεσης «θα απαντήσει αποφασιστικά», καθιστώντας νόμιμους στόχους όλα τα μέσα των ΗΠΑ στην περιοχή.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Επσταϊν: «Πολύ λυπηρή» για τον Τραμπ η σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριους
Σκάνδαλο Επσταϊν 20.02.26

«Πολύ λυπηρή» η σύλληψη του Αντριους, για τον Τραμπ

«Πιστεύω πως είναι ντροπή. Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Αντριου, στο πλαίσιο των ερευνών για το σκάνδαλο Επσταϊν.

Σύνταξη
