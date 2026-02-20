Στίβεν Κολμπέρ: Νικητής στην ανταρσία του εναντίον του CBS – Η απαγορευμένη συνέντευξη σπάει κοντέρ στο YouTube

Ο Στίβεν Κολμπέρ δεν δίστασε να επιτεθεί δημόσια στο δικό του δίκτυο, κατηγορώντας το για προληπτική συμμόρφωση σε κανόνες που στόχο έχουν να «φιμώσουν» την κριτική προς την κυβέρνηση Τραμπ μετά το περιστατικό λογοκρισίας.

Η συνέντευξη του παρουσιαστή Στίβεν Κολμπέρ «κόπηκε» από τον τηλεοπτικό αέρα αλλά θριάμβευσε στο YouTube με το CBS να είναι αντιμέτωπο με τη νέα συνθήκη που θέλει την πλατφόρμα να είναι η τηλεόραση του αύριο.

«Η συνέντευξη που η τηλεόραση φοβήθηκε να μεταδώσει, έγινε η φωνή εκατομμυρίων στο διαδίκτυο»

Ο πόλεμος του Κολμπέρ με το δίκτυο του CBS ήταν κάθε άλλο παρά απροσδόκητος. Πλέον τα media στις ΗΠΑ έχουν ασφυκτικούς ελέγχους με τους δικηγόρους να έχουν τον τελευταίο λόγο για το τι επιτρέπεται να παρακολουθήσει το κοινό και τι όχι εκφοβισμένοι από τις επιταγές του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Στίβεν Κολμπέρ έκανε ανταρσία και το ψηφιακό κοινό τον δικαίωσε. Ο παρουσιαστής του The Late Show αποκάλυψε στους τηλεθεατές του ότι οι δικηγόροι του CBS του απαγόρευσαν ρητά να φιλοξενήσει στην εκπομπή του τον Δημοκρατικό εκπρόσωπο του Τέξας, Τζέιμς Ταλαρίκο.

Σύμφωνα με τον Κολμπέρ, η εντολή ήταν τόσο αυστηρή που αρχικά του ζητήθηκε να μην αναφέρει καν την ακύρωση της εμφάνισης. Η αιτιολόγηση του δικτύου βασίστηκε στον κανόνα του «ίσου χρόνου» (equal-time rule) της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), μια ρύθμιση που παραδοσιακά δεν ίσχυε για τις βραδινές εκπομπές λόγου, αλλά πρόσφατα τέθηκε υπό αμφισβήτηση από τη νέα ηγεσία της επιτροπής.

Ο παρουσιαστής, σε μια κίνηση ανοιχτής περιφρόνησης προς τη διοίκηση, δημοσίευσε τη συνέντευξη αποκλειστικά στο YouTube, όπου μέσα σε μόλις 18 ώρες ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια προβολές.

«Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να φιμώσει όποιον λέει κάτι κακό στην τηλεόραση, γιατί ο Τραμπ το μόνο που κάνει είναι να βλέπει τηλεόραση»

Η διαμάχη ξέσπασε στον απόηχο των νέων κατευθυντήριων γραμμών που εξέδωσε ο πρόεδρος του FCC, Μπρένταν Καρ, ο οποίος είναι στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Καρ έχει προειδοποιήσει τα δίκτυα ότι οι εκπομπές late-night μπορεί να μην θεωρούνται πλέον εξαιρέσιμες ως «έγκριτα ειδησεογραφικά προγράμματα» αν κριθεί ότι εξυπηρετούν κομματικές σκοπιμότητες.

Από την πλευρά του, το CBS προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις με μια ανακοίνωση που υποστήριζε ότι δεν «μπλόκαρε» τη συνέντευξη, αλλά απλώς παρείχε νομικές επιλογές για τη συμμόρφωση με τους κανόνες.

«Τα στελέχη των media ξεπουλάνε την Πρώτη Τροπολογία για να γίνουν αρεστά σε διεφθαρμένους πολιτικούς»

Ο Κολμπέρ ανταπάντησε με καυστικό τρόπο, χαρακτηρίζοντας την ανακοίνωση του δικτύου ως μια απέλπιδα προσπάθεια να «καλυφθούν τα νώτα» των στελεχών απέναντι στις κυβερνητικές απειλές.

Στη συνέντευξη που τελικά είδε το φως της δημοσιότητας μόνο ψηφιακά, ο Τζέιμς Ταλαρίκο, ο οποίος διεκδικεί τη θέση του Γερουσιαστή στο Τέξας, έκανε λόγο για την «πιο επικίνδυνη μορφή κουλτούρας ακύρωσης» που προέρχεται απευθείας από την κορυφή της εξουσίας.

Ο Ταλαρίκο κατηγόρησε τα στελέχη των μέσων ενημέρωσης ότι θυσιάζουν την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος για να μην δυσαρεστήσουν τους πολιτικούς, ειδικά σε μια περίοδο που μεγάλες συγχωνεύσεις, όπως αυτή της Paramount με τη Skydance, τελούν υπό κρατική έγκριση.

Ο Δημοκρατικός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να ελέγξει τι βλέπει και τι διαβάζει ο κόσμος, χρησιμοποιώντας ρυθμιστικούς φορείς ως εργαλεία λογοκρισίας, με στόχο να αποτραπεί οποιαδήποτε πολιτική ανατροπή σε πολιτείες-κλειδιά όπως το Τέξας.