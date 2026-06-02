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Ποιοι πάνε ταμείο μέχρι τέλος Ιουνίου – Τα επιδόματα που πληρώνονται
Οικονομικές Ειδήσεις 02 Ιουνίου 2026, 19:31

Ποιοι πάνε ταμείο μέχρι τέλος Ιουνίου – Τα επιδόματα που πληρώνονται

Αναλυτικά όλες οι πληρωμές από ασφαλιστικά ταμεία και ΟΠΕΚΑ - Το νέο επίδομα που προστίθεται

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Περισσότερες από τις αρχικά επισήμως προγραμματισμένες πληρωμένες θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο, μετά την ανακοίνωση -μέσω του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών- ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου θα πληρωθεί και έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί – εφόσον ο γονιός πληροί τις προϋποθέσεις.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των πληρωμών για τον Ιούνιο έχουν ως εξής:

Συντάξεις

Ειδικότερα, στις 25 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις ΟΠΣ – ΕΦΚΑ στους νέους συνταξιούχους -μισθωτούς και μη μισθωτούς- από 1.1.2017 και έπειτα, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, καθώς και οι συντάξεις των μη μισθωτών από ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Στις 29 Ιουνίου εκτιμάται ότι θα δοθούν οι κύριες συντάξεις από ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπά εντασσόμενα ταμεία (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Την ίδια ημέρα προβλέπεται να καταβληθούν και οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Στις 29 Ιουνίου εκτιμάται ότι θα δοθούν οι κύριες συντάξεις από ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπά εντασσόμενα ταμεία (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Την ίδια ημέρα προβλέπεται να καταβληθούν και οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ

Την τελευταία εργάσιμη του Ιουνίου αναμένεται να πληρωθούν και τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Συγκεκριμένα θα πληρωθούν από το απόγευμα της προηγούμενη ημέρας, δηλαδή από την Δευτέρα 29 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα θα καταβληθούν:

• Επίδομα Στέγασης

• Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

• Αναπηρικά

• Επίδομα Ομογενών

• Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982

• Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

• Έξοδα Κηδείας

• Επίδομα Γέννησης

• Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

• Κόκκινα Δάνεια

• Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές

• Ευάλωτοι Οφειλέτες

• Επίδομα Αναδοχής

• Επαγγελματική αναδοχή

• Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού

• Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας

Έκτακτο επίδομα παιδιού

Το έκτακτο επίδομα παιδιού αναμένεται να καταβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου σε περίπου 975.000 νοικοκυριά με ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα. Η πληρωμή γίνεται αυτόματα χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όσοι γονείς εξαρτώμενων τέκνων έχουν δηλώσει για το φορολογικό έτος 2024 συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων αυτών, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό έως:

• σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέραν του πρώτου τέκνο,

• έως τριάντα εννέα χιλιάδες (39.000) ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, ειδικά για όσους έχουν προβεί μέχρι και την 31η Ιουλίου 2026 σε δήλωση μεταβολής στοιχείων φυσικού προσώπου στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, λόγω προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, η ενίσχυση του παρόντος ή τυχόν επιπλέον ποσό ενίσχυσης δύναται να καταβληθεί μέχρι και την 31η Αυγούστου 2026, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των προβλεπόμενων εισοδηματικών ορίων.

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