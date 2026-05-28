Ψηφιακό «μάτι» για τα επιδόματα – Ποια στοιχεία θα καταγράφονται
Οικονομία 28 Μαΐου 2026, 07:39

Ανοίγει η πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει επιδόματα και ενισχύσεις – Στην τελική ευθεία το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Ανδρομάχη Παύλου
Σε λειτουργία τίθεται την επόμενη εβδομάδα η νέα ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει τα επιδόματα και τις παροχές που λαμβάνει κάθε πολίτης.

Στο Μητρώο εντάσσονται όλα τα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

Το νέο Εθνικό Μητρώο Παροχών θα λειτουργήσει πιλοτικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου και θα μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο το ύψος, το είδος και τον αριθμό των επιδομάτων και ενισχύσεων που λαμβάνει κάθε φυσικό πρόσωπο, ελέγχοντας παράλληλα αν πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το νέο σύστημα για τα επιδόματα

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των Νίκου Παπαθανάση, Θάνου Πετραλιά, Δημήτρη Παπαστεργίου και Γιώργου Πιτσιλή, το Μητρώο δημιουργείται προκειμένου να ενισχυθεί ο έλεγχος της δημοσιονομικής επίπτωσης των κρατικών ενισχύσεων, αλλά και να αποκτήσουν οι ελεγκτικές αρχές ενιαία πληροφόρηση για όλες τις παροχές που καταβάλλονται ανά πολίτη.

Μέσω της χαρτογράφησης των κοινωνικών παροχών δημιουργείται ενιαίο ψηφιακό προφίλ ανά ΑΦΜ, στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι ενισχύσεις που λαμβάνει κάθε πολίτης, από το επίδομα παιδιού και στέγασης έως το επίδομα θέρμανσης, ανεργίας, αναπηρίας κ.ά.

Το Μητρώο θα διαλειτουργεί με τις βάσεις δεδομένων του Δημοσίου.

Στο Μητρώο εντάσσονται όλα τα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, στα οποία χορηγούνται παροχές ή/και ενισχύσεις από το Δημόσιο.

Επίσης, θα εντάσσονται και όλες οι παροχές, σε χρήμα και σε είδος, και οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα από τους φορείς του δημόσιου τομέα, οι οποίοι υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα το Μητρώο για τη θέσπιση νέων παροχών και ενισχύσεων, προκειμένου να εντάσσονται στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Τα στοιχεία

Για κάθε φυσικό πρόσωπο τηρούνται στο Μητρώο οι εξής κατηγορίες στοιχείων και πληροφοριών:

  • Προσωπικά στοιχεία δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, υπηκοότητα, ημερομηνία γέννησης, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός τέκνων, τόπος διαμονής).
  • Οικονομικά στοιχεία δικαιούχου (ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα, πραγματικό και τεκμαρτό), στοιχεία από επιμέρους πεδία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που αφορούν σε πηγές εισοδήματος ή επιδομάτων, ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, ύψος συνολικής ακίνητης περιουσίας, όπως λαμβάνεται για σκοπούς προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας (ΕΝΦΙΑ).
  • Στοιχεία παροχών ή ενισχύσεων (ποσό δικαιούμενης παροχής ή ενίσχυσης, ποσό καταβληθείσας ή ανακτηθείσας παροχής ή ενίσχυσης, περίοδος αναφοράς της καταβληθείσας ή ανακτηθείσας παροχής-ενίσχυσης, με διακριτή σήμανση για έναρξη και λήξη. Σε περίπτωση παροχής ή ενίσχυσης που καταβάλλεται άπαξ και δεν συνδέεται με κάποιο μήνα αναφοράς, τότε συμπληρώνεται ο μήνας καταβολής της ενίσχυσης, η ημερομηνία καταβληθείσας ή ανακτηθείσας παροχής ή ενίσχυσης).

Το Μητρώο θα «συνδέεται» με το Φορολογικό Μητρώο και τις δηλώσεις εισοδήματος της ΑΑΔΕ, το σύστημα ΕΝΦΙΑ, το Μητρώο Πολιτών, την ΗΔΙΚΑ, το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας αλλά και τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων που χορηγούν παροχές. Με αυτόν τον τρόπο, οι διασταυρώσεις θα γίνονται αυτοματοποιημένα και σε πραγματικό χρόνο.

Ποια επιδόματα «σκανάρονται»

Στις παροχές και ενισχύσεις που εντάσσονται στο πιλοτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται:

  • το επίδομα θέρμανσης,
  • το επίδομα πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων, σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, πρόσβασης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης,
  • το επίδομα παιδιού,
  • το επίδομα γέννησης,
  • το επίδομα αναδοχής,
  • το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών,
  • το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες,
  • το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα,
  • το επίδομα στέγασης,
  • το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων,
  • οι παροχές του Προγράμματος «Κάλυψη»,
  • οι οικονομικές ενισχύσεις ατόμων με αναπηρία,
  • η υπηρεσία «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία»,
  • η μηνιαία αμοιβή των επαγγελματιών αναδόχων,
  • το επίδομα ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας.

Πηγή: OT

ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»

Αντίο φούσκωμα! Τροφές που βελτιώνουν την πέψη και κάνουν το έντερό σας να λειτουργεί «ρολόι»

Bally’s Intralot: Ανάπτυξη από «θέση πραγματικής ισχύος» – Σκανάρει νέες ευκαιρίες

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου»
inMore.com 27.05.26

