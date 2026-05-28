Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα – Το επενδυτικό ταμείο του Ντόναλντ Τραμπ είναι «μείον» και απόν
Κόσμος 28 Μαΐου 2026, 08:00

Ένα νομικό και πολιτικό αδιέξοδο δεν επιτρέπει να διοχετευθούν χρήματα για έργα. Και το πολυδιαφημισμένο Συμβούλιο Ειρήνης μένει ανενεργό, ενώθα χρειαστούν πάνω από 70 δισ. για την ανοικοδόμηση στη Γάζα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Μπορεί το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, με ισόβιο πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ, να ανακοινώθηκε με πολλές φανφάρες και μεγάλα λόγια, αλλά δεν φαίνεται να έχει προσφέρει πολλά στον παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times, αλλά και του Γαλλικού Πρακτορείου, το ταμείο του, μέσω του οποίου υποτίθεται θα ανοικοδομηθεί η Γάζα, είναι άδειο.

Και μια σειρά από πολιτικά και νομικά ζητήματα έχουν οδηγήσει τη λειτουργία του σε αδιέξοδο. Πέρα από το γεγονός ότι η πλειονότητα των χωρών που προσκλήθηκε, αρνήθηκε να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης.

Πολλά λόγια, λίγα έργα

Κατά την ίδρυσή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα είναι ένας από τους «πιο συνεπείς» διεθνείς οργανισμούς που δημιουργήθηκαν. Και με τον εαυτό του ως εγγυητή και διαχειριστή, κάλεσε πολλούς διεθνείς ηγέτες να συμμετάσχουν. Αρκούσε να καταθέσουν μια «ισόβια συνδρομή» ύψους 1 δισ. δολαρίων. Τα κράτη-μέλη που υπέγραψαν τη συμφωνία για το Συμβούλιο Ειρήνης δεσμεύτηκαν για 7 δισεκατομμύρια δολάρια, ως «πακέτο ανακούφισης» για τον παλαιστινιακό θύλακα. Και ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε επιπλέον 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ.


Αφότου συστάθηκε το Συμβούλιο Ειρήνης, με την έγκριση του ΟΗΕ, συστάθηκε ένα χρηματοδοτικό ταμείο στην Παγκόσμια Τράπεζα. Τέσσερα πρόσωπα που μίλησαν στους Financial Times, και έχουν γνώση, είπαν ότι «περιέχει μηδέν δολάρια». Τέσσερις μήνες μετά την ίδρυσή του, δεν έχουν κατατεθεί χρήματα από τους δωρητές.

Προτιμούν την JPMorgan

Και όχι μόνον αυτό. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Συμβουλίου, τα χρήματα κατατίθεται σε λογαριασμό στην JPMorgan. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαφάνεια για τη χρήση τους.

Αξιωματούχος στο Συμβουλίου Ειρήνης δήλωσε ότι «έχουν καθοριστεί ορισμένες επιλογές για τη λήψη χρηματοδότησης». Μεταξύ αυτών είναι η Παγκόσμια Τράπεζα. Αλλά, «σε αυτό το σημείο, οι συνεισφέροντες έχουν επιλέξει να χρησιμοποιήσουν άλλες επιλογές».

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης «θα αναφέρει τα οικονομικά του στοιχεία» στο δικό του εκτελεστικό συμβούλιο. Το οποίο ωστόσο αποτελείται από αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ και άλλους συμβούλους, «σε χρόνο που κρίνεται κατάλληλος».

Κατεστραμμένο όχημα έπειτα από ισραηλινή επίθεση στη Γάζα / REUTERS/Ramadan Abed

Η πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο επιβεβαίωσε επίσης ότι το ταμείο που διαχειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα δεν έχει λάβει χρήματα από δωρητές. Η πηγή που γνωρίζει τις δραστηριότητες στο ταμείο για το Συμβούλιο Ειρήνης, είπε ότι τα χρήματα δεν είχαν κατατεθεί επειδή το ταμείο είχε σχεδιαστεί για τη φάση ανοικοδόμησης και ανάπτυξης. Ωστόσο, αυτή ακόμη δεν έχει καν ξεκινήσει.

Οι αιτίες είναι γνωστές. Παρά την εκεχειρία, οι  ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα συνεχίζονται. Από την υπογραφή της, τουλάχιστον 910 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Επίσης, το Ισραήλ εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο του εδάφους στη Λωρίδα της Γάζας σε ποσοστό πάνω από 60%. Επίσης, ελέγχει όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου στη Γάζα, ενώ ο εκτοπισμένος πληθυσμός συγκεντρώνεται στην ακτή.

Ποιος έχει δώσει τι

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Financial Times, χρήματα έχουν δοθεί, αλλά όχι για την ανοικοδόμηση στη Γάζα. Ούτε για να λειτουργήσει το Συμβούλιο Ειρήνης. Το Μαρόκο έχει δώσει 3 εκατ. δολάρια και τα ΗΑΕ 20 εκατ. Αλλά αυτά τα χρήματα χρηματοδοτούν το γραφείο του «ύπατου εκπροσώπου» Νικολάι Μλαντένοφ. Επίσης, χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των μισθών της τεχνοκρατικής επιτροπής που δημιουργήθηκε για να κυβερνήσει τη Γάζα.

Τα ΗΑΕ παρείχαν πρόσφατα 100 εκατομμύρια δολάρια για την εκπαίδευση μιας νέας αστυνομικής δύναμης για τη Γάζα. Το πρόγραμμα όμως δεν έχει ακόμη ξεκινήσει και τα κεφάλαια έχουν παγώσει.

Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σκοπεύει να ανακατανείμει περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια από τις δαπάνες βοήθειας για έργα που σχετίζονται με την ημερήσια διάταξη του διοικητικού συμβουλίου. Ωστόσο, τα κεφάλαια, τα οποία δεν θα πηγαίνουν απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο, δεν έχουν ακόμη δαπανηθεί.

Τι λέει το Συμβούλιο Ειρήνης

Σχολιάζοντας τα ρεπορτάζ, κυρίως των Financial Times, το Συμβούλιο Ειρήνης εξέδωσε μια δήλωση, που θυμίζει πολύ Λευκό Οίκο και τις διαψεύσεις του.


Σε αυτή ισχυρίζεται ότι «το άρθρο των FT προσπαθεί απεγνωσμένα να σπείρει αμφιβολίες σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ και των εταίρων του στο Συμβούλιο Ειρήνης. Αναφέρουν μόνο έναν από τους πολλούς μηχανισμούς χρηματοδότησης που μέχρι σήμερα δεν έχει χρησιμοποιηθεί από την κοινότητα των δωρητών».

Και συμπληρώνει ότι το Συμβούλιο Ειρήνης «χρηματοδοτείται μέσω άλλων μηχανισμών. Σε τυπική μορφή, το συμπεριέλαβαν αυτό στην αρχή της ιστορίας, αλλά στη συνέχεια προχώρησαν με την αφήγηση που ήθελαν να προωθήσουν εξαρχής».

Σοβαρά ζητήματα διαφάνειας

Με αφορμή όλα τα παραπάνω, πολλοί στις ΗΠΑ θέτουν ζητήματα διαφάνειας για τη δαπάνη των χρημάτων.

Ανώτερος βοηθός του Κογκρέσου δήλωσε: «Κανένα από αυτά τα χρήματα [δεν έχει πάει στο διοικητικό συμβούλιο]. Κανένα μέρος από αυτά τα χρήματα δεν το διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο Ειρήνης. Και το Υπουργείο Εξωτερικών μας λέει ότι δεν υπάρχει πρόθεση να διαχειρίζεται κανένα από αυτά τα χρήματα το Διοικητικό Συμβούλιο Ειρήνης».

Το Υπουργείο Εξωτερικών θέλει να παράσχει περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια απευθείας στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, αλλά ούτε αυτό έχει ακόμη διανεμηθεί. Οι αξιωματούχοι έχουν διαβεβαιώσει το Κογκρέσο ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι οικονομικοί έλεγχοι και άλλα συστήματα που είναι απαραίτητα για τη λήψη αμερικανικών κεφαλαίων, σύμφωνα με τον βοηθό.

Γάζα, εικόνα καταστροφής

Γάζα, εικόνα καταστροφής / REUTERS/Dawoud Abu Alkas/File Photo

Το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι «υποστηρίζει το όραμα του προέδρου» για το διοικητικό Συμβούλιο Ειρήνης.  Επίσης, ότι «συνεχίζει να αξιολογεί πώς οι υπάρχουσες αρχές, τα προγράμματα και ο διατμησιολογικός συντονισμός μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα αυτούς τους στόχους».

Ενώ το διοικητικό συμβούλιο έχει ξεκινήσει την υποβολή προσφορών για έργα ασφάλειας και ανοικοδόμησης στη Γάζα, ο εκπρόσωπος του διοικητικού Συμβουλίου Ειρήνης δήλωσε ότι δεν έχουν ακόμη ανατεθεί συμβάσεις. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αιτία είναι ότι η Χαμάς δεν είχε ακόμη αφοπλιστεί.

Η ανάγκες και η «αυλή» του Τραμπ

Έρευνα από την ΕΕ, τον ΟΗΕ και την Παγκόσμια Τράπεζα εκτίμησε ότι θα χρειαστούν περισσότερα από 70 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση της Γάζας την επόμενη δεκαετία.

Αμερικανοί νομοθέτες πιέζουν την κυβέρνηση Τραμπ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συμβούλιο Ειρήνης, τις λειτουργίες του και το νομικό καθεστώς του. Κάποιοι αμφισβητούν ότι πληροί το νόμιμο όριο για να χαρακτηριστεί στις ΗΠΑ ως διεθνής οργανισμός. Κάτι που θα επέτρεπε να λάβει αμερικανική χρηματοδότηση. Ωστόσο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την ώρα δεν έχει δώσει λεπτομερείς απαντήσεις.

Σύμφωνα με τον Δημοκρατικό γερουσιαστής Μπράιαν Σατς, η αμερικανική κυβέρνηση χρησιμοποιεί διγλωσσία για το Συμβούλιο Ειρήνης. Ο Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι απολαμβάνει παρόμοια νομική δικαιοδοσία με μια υπηρεσία του ΟΗΕ. Και το περιγράφει ως «δημιούργημα του ΟΗΕ που μελετά την ανοικοδόμηση και τις ανθρωπιστικές προσπάθειες στη Γάζα».

Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης σαν να είναι «βασιλική αυλή», λέει ο Σατς.

Τι γίνεται με την εκεχειρία

Την ίδια ώρα η εκεχειρία στη Γάζα παραπαίει. Το πρωί της Τετάρτης, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε ακόμη έναν ηγέτη της Χαμάς. Και στο φιλόδοξο σχέδιο εκεχειρίας του Τραμπ για τη Γάζα, υπήρχαν πρόνοιες που ακόμη δεν έχουν επιτευχθεί. Ο αφοπλισμός της Χαμάς, η αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων και η ανοικοδόμηση.

Το Συμβούλιο Ειρήνης υποτίθεται ότι θα φρόντιζε για όλα αυτά –και μετά τα μπορούσε να επιλύσει και άλλες κρίσεις. Αλλά δύο άτομα που γνωρίζουν τον μεταπολεμικό σχεδιασμό για τη Γάζα πρόσθεσαν ότι «ούτε ένα δολάριο ΗΠΑ» δεν έχει διατεθεί για την ανοικοδόμηση.

Ο εκπρόσωπος του διοικητικού συμβουλίου δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία εξουσία επί τόπου «για να χειριστεί τη ροή υπηρεσιών και αγαθών που προβλέπονται ως μέρος του σχεδίου». «Δεν συσσωρεύουμε χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό και στη συνέχεια αναθέτουμε συμβάσεις για πράγματα που δεν μπορούν να παραδοθούν», πρόσθεσε.

ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμός στο 3,5% – «Μισογεμάτο το ποτήρι»

Αντίο φούσκωμα! Τροφές που βελτιώνουν την πέψη και κάνουν το έντερό σας να λειτουργεί ρολόι

Bally’s Intralot: Ανάπτυξη από «θέση πραγματικής ισχύος» – Σκανάρει νέες ευκαιρίες

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν – Χτυπήσαμε βάση των ΗΠΑ, λένε Φρουροί
Νέο γύρο έντασης πυροδότησαν τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να αναφέρουν ότι έπληξαν ως απάντηση, αμερικανική βάση στην περιοχή. Επιθέσεις με drones δέχεται το Κουβέιτ

Παρασκευή Τσιβόλα
Βόρεια Μακεδονία: Σχέδιο για σιδηροδρομική υπερταχεία από τη Σερβία έως την Ελλάδα μέχρι το 2031
Η νέα διπλή γραμμή υψηλών ταχυτήτων φιλοδοξεί να ενώσει τα Βαλκάνια από το Βελιγράδι έως τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, αλλάζοντας τον χάρτη των μεταφορών στην περιοχή

Γιώργος Μαζιάς
Η Ευρώπη ψάχνει «γητευτή» του Πούτιν στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία – Στο τραπέζι Μέρκελ και Ντράγκι
Καθώς αυξάνεται η πίεση –και η ανάγκη- να ανοίξουν οι δίαυλοι με τη Ρωσία, η ΕΕ εξετάζει ως πιθανούς διαπραγματευτές την Άνγκελα Μέρκελ και τον Μάριο Ντράγκι. Έχει ήδη απορρίψει τον φίλο του Πούτιν, Σρέντερ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Η Κίνα δηλώνει πως έδιωξε ολλανδικό πολεμικό πλοίο κοντά στα νησιά Παρασέλ
Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) αναφέρει ότι χρησιμοποίησε ηλεκτρονικές παρεμβολές και προειδοποιήσεις εναντίον ολλανδικής φρεγάτας, η οποία και αποχώρησε

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από τους εισαγγελείς να μην προχωρήσουν σε ενέργειες κατά της Ντέλσι Ροντρίγκες
Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Associated Press, οι ΗΠΑ κάνουν πίσω σε νομικές ενέργειες ενάντια στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες.

ΗΠΑ – Κίνα: Μια σύγκρουση για την Ταϊβάν θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρηνική κλιμάκωση, σύμφωνα με μελέτη
Μελέτη που δημοσιεύθηκε εν όψει συνάντησης για ζητήματα άμυνας αναδεικνύει την Ασία ως επίκεντρο των εντεινόμενων πυρηνικών αντιπαραθέσεων.

Πάνω από 1.000 τα ύποπτα κρούσματα Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, η Ουγκάντα κλείνει τα σύνορα
Την ώρα που το πιο φονικό στέλεχος του ιού Έμπολα χτυπά την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Ουγκάντα έκλεισε τα μεταξύ τους σύνορα, πλην του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.

Η Βολιβία ανοίγει τον δρόμο για την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στους δρόμους
Η κυβέρνηση της Βολιβίας έχει ήδη καταργήσει τον νόμο που απαγόρευε την χρήση στρατού εναντίον των πολιτών και λαμβάνει τα μέτρα για την στρατιωτική καταστολή των διαδηλώσεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η φον ντερ Λάιεν συζήτησε με τον Ζελένσκι για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και τα εξοπλιστικά
Μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα Χ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, γνωστοποίησαν τηλεφωνική τους συνομιλία και το περιεχόμενό της.

Οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν κανένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στη χώρα – Σχεδιάζουν μονάδα καραντίνας στην Κένυα
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι κανένα κρούσμα Έμπολα δεν θα εισέλθει στη χώρα, ακόμη και αν είναι Αμερικανός. Η κυβέρνηση Τραμπ, είπε, λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει την κρίση.

Σκύλος πυροβόλησε γυναίκα με κυνηγετική καραμπίνα έξω από μίνι μάρκετ στη Νεμπράσκα
Λένε πως δεν είναι είδηση αν ένας σκύλος δαγκώσει άνθρωπο, αλλά αν άνθρωπος δαγκώσει σκύλο. Στην Νεμπράσκα, ένας ανήσυχος σκύλος πυροβόλησε περαστική έξω από παντοπωλείο.

Η ΕΕ ξεκίνησε ελέγχου του ευρωπαϊκού κόμματος της AfD – Η «Ευρώπη των Κυριαρχών Εθνών» ίσως κηρυχθεί εκτός νόμου
Το κόμμα Ευρώπη των Κυρίαρχων Εθνών, στην ευρωομάδα του οποίου μετέχει η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία, κινδυνεύει να τεθεί εκτός νόμου. Η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή το έθεσε υπό έλεγχο για μη σεβασμό των αξιών της ΕΕ.

Κερατσίνι: Διανομέας παρέσυρε με τη μηχανή του 15χρονη – Διακομίστηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο
Ο μοτοσικλετιστής παρέσυρε την ανήλικη τη στιγμή που εκείνη διέσχιζε πεζή τον δρόμο - Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τετάρτης επί της Σαλαμίνος στο Κερατσίνι

Τσίπρας: Η ΕΛΑΣ ήρθε συνεπής στο ραντεβού με την ιστορία – Ξεκινάμε ένα όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα
Με ένα βίντεο από την παρουσίαση του νέου κόμματος ΕΛΑΣ στο Θησείο στις 26 Μαΐου , ο Αλέξης Τσίπρας καλεί τον κόσμο να συμμετέχει μαζί του σε ένα «όμορφο ταξίδι για μια καλύτερη Ελλάδα»

Στο κόκκινο η ένταση μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν – Χτυπήσαμε βάση των ΗΠΑ, λένε Φρουροί
Νέο γύρο έντασης πυροδότησαν τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να αναφέρουν ότι έπληξαν ως απάντηση, αμερικανική βάση στην περιοχή. Επιθέσεις με drones δέχεται το Κουβέιτ

Παρασκευή Τσιβόλα
Ανοίγουν Ασκό του Αιόλου στη διαιτησία: Οι ανεπιθύμητοι ρέφερι στους «ειδικούς VAR»
Παρωδία πέρσι, παρωδία και φέτος με τον πίνακα των «ειδικών VAR». Χωρίς ίχνος ντροπής τον στελέχωσαν με δυο άτομα και αν μείνουν οι Λανουά, Βαλέρι σχεδιάζουν να τον εμπλουτίσουν με τους μη αρεστούς

Αυτοί είναι οι καλύτεροι προορισμοί διακοπών για το πρώτο σας ταξίδι με το έτερον ήμισυ
Ο δείκτης «Επιτυχημένες Διακοπές για Ζευγάρια» αξιολογεί τους προορισμούς με βάση παράγοντες όπως η οικονομική προσιτότητα, η ασφάλεια και το άγχος από το πλήθος

Σκληροί ποινικοί έκαναν τις φυλακές Κορυδαλλού… μπαρ – Αλκοόλ, τσιγάρα και τραπ στη διαπασών
Βίντεο ντοκουμέντο δείχνουν τους κρατουμένους να κάθονται γύρω από τραπεζάκι έξω από τα κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού, να μιλούν στο κινητό, να πίνουν και να καπνίζουν

ΠΑΣΟΚ: Πώς διαβάζουν την «επιστροφή» Τσίπρα – Η ενόχληση για τις δημοσκοπήσεις και η «μάχη» για την κεντροαριστερά
Στα «χαρακώματα» βρίσκονται ΠΑΣΟΚ και Τσίπρας για την ηγεμονία στην κεντροαριστερά, με τη Χαριλάου Τρικούπη να διατηρεί υψηλούς τόνους εναντίον του πρώην πρωθυπουργού

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η επιδότηση στο ντίζελ μένει, το fuel pass φεύγει
Παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για τον Ιούνιο αλλά με «ψαλιδισμένο» ποσό - Θεωρείται κρίσιμο καύσιμο για την αγορά, καθώς επηρεάζει άμεσα όλη την αλυσίδα παραγωγής και διανομής

Τι συμβαίνει, τελικά, πίσω από τους τοίχους των φυλακών;
«Κάθε θάνατος στη φυλακή είναι ευθύνη του κράτους», σημειώνουν οι ειδικοί, ωστόσο οι αριθμοί και οι καταγγελίες για βία, ελλείψεις, διακίνηση ναρκωτικών και άλλα περιστατικά αυξάνονται ανησυχητικά

Πως είναι η ζωή όταν δεν ξαπλώνεις ποτέ; Η βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ Α’ και η εμμονή με τον έλεγχο
Η εικόνα της βασίλισσας Ελισάβετ Α' να μένει για ημέρες καθισμένη, σιωπηλή και απομονωμένη λίγο πριν από τον θάνατό της εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα

Βόρεια Μακεδονία: Σχέδιο για σιδηροδρομική υπερταχεία από τη Σερβία έως την Ελλάδα μέχρι το 2031
Η νέα διπλή γραμμή υψηλών ταχυτήτων φιλοδοξεί να ενώσει τα Βαλκάνια από το Βελιγράδι έως τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, αλλάζοντας τον χάρτη των μεταφορών στην περιοχή

Γιώργος Μαζιάς
«Με είπαν ψυγείο και Μις Πίγκι»: H κόρη του Μάρτιν Σκορσέζε απάντησε στο διαδικτυακό body shaming
Η Φραντσέσκα Σκορσέζε, η 26χρονη κόρη του θρυλικού σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε, αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της και να απαντήσει δημόσια στο κύμα διαδικτυακού μίσους που δέχεται

Η Ευρώπη ψάχνει «γητευτή» του Πούτιν στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία – Στο τραπέζι Μέρκελ και Ντράγκι
Καθώς αυξάνεται η πίεση –και η ανάγκη- να ανοίξουν οι δίαυλοι με τη Ρωσία, η ΕΕ εξετάζει ως πιθανούς διαπραγματευτές την Άνγκελα Μέρκελ και τον Μάριο Ντράγκι. Έχει ήδη απορρίψει τον φίλο του Πούτιν, Σρέντερ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Η Κίνα δηλώνει πως έδιωξε ολλανδικό πολεμικό πλοίο κοντά στα νησιά Παρασέλ
Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (PLA) αναφέρει ότι χρησιμοποίησε ηλεκτρονικές παρεμβολές και προειδοποιήσεις εναντίον ολλανδικής φρεγάτας, η οποία και αποχώρησε

Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

