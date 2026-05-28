Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα – Το επενδυτικό ταμείο του Ντόναλντ Τραμπ είναι «μείον» και απόν

Μπορεί το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, με ισόβιο πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ, να ανακοινώθηκε με πολλές φανφάρες και μεγάλα λόγια, αλλά δεν φαίνεται να έχει προσφέρει πολλά στον παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times, αλλά και του Γαλλικού Πρακτορείου, το ταμείο του, μέσω του οποίου υποτίθεται θα ανοικοδομηθεί η Γάζα, είναι άδειο.

Και μια σειρά από πολιτικά και νομικά ζητήματα έχουν οδηγήσει τη λειτουργία του σε αδιέξοδο. Πέρα από το γεγονός ότι η πλειονότητα των χωρών που προσκλήθηκε, αρνήθηκε να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης.

Πολλά λόγια, λίγα έργα

Κατά την ίδρυσή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα είναι ένας από τους «πιο συνεπείς» διεθνείς οργανισμούς που δημιουργήθηκαν. Και με τον εαυτό του ως εγγυητή και διαχειριστή, κάλεσε πολλούς διεθνείς ηγέτες να συμμετάσχουν. Αρκούσε να καταθέσουν μια «ισόβια συνδρομή» ύψους 1 δισ. δολαρίων. Τα κράτη-μέλη που υπέγραψαν τη συμφωνία για το Συμβούλιο Ειρήνης δεσμεύτηκαν για 7 δισεκατομμύρια δολάρια, ως «πακέτο ανακούφισης» για τον παλαιστινιακό θύλακα. Και ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε επιπλέον 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ.

Trump’s “Board of Peace” has raised big pledges for Gaza reconstruction, but four months later the official fund has no money in it and no rebuilding projects have started. Donors appear to be bypassing the World Bank-managed fund, while legal, political and security disputes… pic.twitter.com/tiqCpbAKd1 — Clash Report (@clashreport) May 27, 2026



Αφότου συστάθηκε το Συμβούλιο Ειρήνης, με την έγκριση του ΟΗΕ, συστάθηκε ένα χρηματοδοτικό ταμείο στην Παγκόσμια Τράπεζα. Τέσσερα πρόσωπα που μίλησαν στους Financial Times, και έχουν γνώση, είπαν ότι «περιέχει μηδέν δολάρια». Τέσσερις μήνες μετά την ίδρυσή του, δεν έχουν κατατεθεί χρήματα από τους δωρητές.

Προτιμούν την JPMorgan

Και όχι μόνον αυτό. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Συμβουλίου, τα χρήματα κατατίθεται σε λογαριασμό στην JPMorgan. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαφάνεια για τη χρήση τους.

Αξιωματούχος στο Συμβουλίου Ειρήνης δήλωσε ότι «έχουν καθοριστεί ορισμένες επιλογές για τη λήψη χρηματοδότησης». Μεταξύ αυτών είναι η Παγκόσμια Τράπεζα. Αλλά, «σε αυτό το σημείο, οι συνεισφέροντες έχουν επιλέξει να χρησιμοποιήσουν άλλες επιλογές».

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι το Συμβούλιο Ειρήνης «θα αναφέρει τα οικονομικά του στοιχεία» στο δικό του εκτελεστικό συμβούλιο. Το οποίο ωστόσο αποτελείται από αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ και άλλους συμβούλους, «σε χρόνο που κρίνεται κατάλληλος».

Η πηγή που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο επιβεβαίωσε επίσης ότι το ταμείο που διαχειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα δεν έχει λάβει χρήματα από δωρητές. Η πηγή που γνωρίζει τις δραστηριότητες στο ταμείο για το Συμβούλιο Ειρήνης, είπε ότι τα χρήματα δεν είχαν κατατεθεί επειδή το ταμείο είχε σχεδιαστεί για τη φάση ανοικοδόμησης και ανάπτυξης. Ωστόσο, αυτή ακόμη δεν έχει καν ξεκινήσει.

Οι αιτίες είναι γνωστές. Παρά την εκεχειρία, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα συνεχίζονται. Από την υπογραφή της, τουλάχιστον 910 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Επίσης, το Ισραήλ εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο του εδάφους στη Λωρίδα της Γάζας σε ποσοστό πάνω από 60%. Επίσης, ελέγχει όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου στη Γάζα, ενώ ο εκτοπισμένος πληθυσμός συγκεντρώνεται στην ακτή.

Ποιος έχει δώσει τι

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Financial Times, χρήματα έχουν δοθεί, αλλά όχι για την ανοικοδόμηση στη Γάζα. Ούτε για να λειτουργήσει το Συμβούλιο Ειρήνης. Το Μαρόκο έχει δώσει 3 εκατ. δολάρια και τα ΗΑΕ 20 εκατ. Αλλά αυτά τα χρήματα χρηματοδοτούν το γραφείο του «ύπατου εκπροσώπου» Νικολάι Μλαντένοφ. Επίσης, χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των μισθών της τεχνοκρατικής επιτροπής που δημιουργήθηκε για να κυβερνήσει τη Γάζα.

Τα ΗΑΕ παρείχαν πρόσφατα 100 εκατομμύρια δολάρια για την εκπαίδευση μιας νέας αστυνομικής δύναμης για τη Γάζα. Το πρόγραμμα όμως δεν έχει ακόμη ξεκινήσει και τα κεφάλαια έχουν παγώσει.

Επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σκοπεύει να ανακατανείμει περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια από τις δαπάνες βοήθειας για έργα που σχετίζονται με την ημερήσια διάταξη του διοικητικού συμβουλίου. Ωστόσο, τα κεφάλαια, τα οποία δεν θα πηγαίνουν απευθείας στο διοικητικό συμβούλιο, δεν έχουν ακόμη δαπανηθεί.

Τι λέει το Συμβούλιο Ειρήνης

Σχολιάζοντας τα ρεπορτάζ, κυρίως των Financial Times, το Συμβούλιο Ειρήνης εξέδωσε μια δήλωση, που θυμίζει πολύ Λευκό Οίκο και τις διαψεύσεις του.

This FT article tries desperately to sow doubt about the commitment of the US and partners to the Board of Peace. They cite just one of many funding mechanisms that to date has not been utilized by the donor community. They do, however, acknowledge that BoP is being funded… https://t.co/7wV69oVNGF — Board of Peace (@BoardOfPeace) May 27, 2026



Σε αυτή ισχυρίζεται ότι «το άρθρο των FT προσπαθεί απεγνωσμένα να σπείρει αμφιβολίες σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ και των εταίρων του στο Συμβούλιο Ειρήνης. Αναφέρουν μόνο έναν από τους πολλούς μηχανισμούς χρηματοδότησης που μέχρι σήμερα δεν έχει χρησιμοποιηθεί από την κοινότητα των δωρητών».

Και συμπληρώνει ότι το Συμβούλιο Ειρήνης «χρηματοδοτείται μέσω άλλων μηχανισμών. Σε τυπική μορφή, το συμπεριέλαβαν αυτό στην αρχή της ιστορίας, αλλά στη συνέχεια προχώρησαν με την αφήγηση που ήθελαν να προωθήσουν εξαρχής».

Σοβαρά ζητήματα διαφάνειας

Με αφορμή όλα τα παραπάνω, πολλοί στις ΗΠΑ θέτουν ζητήματα διαφάνειας για τη δαπάνη των χρημάτων.

Ανώτερος βοηθός του Κογκρέσου δήλωσε: «Κανένα από αυτά τα χρήματα [δεν έχει πάει στο διοικητικό συμβούλιο]. Κανένα μέρος από αυτά τα χρήματα δεν το διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο Ειρήνης. Και το Υπουργείο Εξωτερικών μας λέει ότι δεν υπάρχει πρόθεση να διαχειρίζεται κανένα από αυτά τα χρήματα το Διοικητικό Συμβούλιο Ειρήνης».

Το Υπουργείο Εξωτερικών θέλει να παράσχει περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια απευθείας στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, αλλά ούτε αυτό έχει ακόμη διανεμηθεί. Οι αξιωματούχοι έχουν διαβεβαιώσει το Κογκρέσο ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι οικονομικοί έλεγχοι και άλλα συστήματα που είναι απαραίτητα για τη λήψη αμερικανικών κεφαλαίων, σύμφωνα με τον βοηθό.

Το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι «υποστηρίζει το όραμα του προέδρου» για το διοικητικό Συμβούλιο Ειρήνης. Επίσης, ότι «συνεχίζει να αξιολογεί πώς οι υπάρχουσες αρχές, τα προγράμματα και ο διατμησιολογικός συντονισμός μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα αυτούς τους στόχους».

Ενώ το διοικητικό συμβούλιο έχει ξεκινήσει την υποβολή προσφορών για έργα ασφάλειας και ανοικοδόμησης στη Γάζα, ο εκπρόσωπος του διοικητικού Συμβουλίου Ειρήνης δήλωσε ότι δεν έχουν ακόμη ανατεθεί συμβάσεις. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αιτία είναι ότι η Χαμάς δεν είχε ακόμη αφοπλιστεί.

Η ανάγκες και η «αυλή» του Τραμπ

Έρευνα από την ΕΕ, τον ΟΗΕ και την Παγκόσμια Τράπεζα εκτίμησε ότι θα χρειαστούν περισσότερα από 70 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση της Γάζας την επόμενη δεκαετία.

Αμερικανοί νομοθέτες πιέζουν την κυβέρνηση Τραμπ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συμβούλιο Ειρήνης, τις λειτουργίες του και το νομικό καθεστώς του. Κάποιοι αμφισβητούν ότι πληροί το νόμιμο όριο για να χαρακτηριστεί στις ΗΠΑ ως διεθνής οργανισμός. Κάτι που θα επέτρεπε να λάβει αμερικανική χρηματοδότηση. Ωστόσο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την ώρα δεν έχει δώσει λεπτομερείς απαντήσεις.

Σύμφωνα με τον Δημοκρατικό γερουσιαστής Μπράιαν Σατς, η αμερικανική κυβέρνηση χρησιμοποιεί διγλωσσία για το Συμβούλιο Ειρήνης. Ο Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι απολαμβάνει παρόμοια νομική δικαιοδοσία με μια υπηρεσία του ΟΗΕ. Και το περιγράφει ως «δημιούργημα του ΟΗΕ που μελετά την ανοικοδόμηση και τις ανθρωπιστικές προσπάθειες στη Γάζα».

Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης σαν να είναι «βασιλική αυλή», λέει ο Σατς.

Τι γίνεται με την εκεχειρία

Την ίδια ώρα η εκεχειρία στη Γάζα παραπαίει. Το πρωί της Τετάρτης, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε ακόμη έναν ηγέτη της Χαμάς. Και στο φιλόδοξο σχέδιο εκεχειρίας του Τραμπ για τη Γάζα, υπήρχαν πρόνοιες που ακόμη δεν έχουν επιτευχθεί. Ο αφοπλισμός της Χαμάς, η αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων και η ανοικοδόμηση.

Το Συμβούλιο Ειρήνης υποτίθεται ότι θα φρόντιζε για όλα αυτά –και μετά τα μπορούσε να επιλύσει και άλλες κρίσεις. Αλλά δύο άτομα που γνωρίζουν τον μεταπολεμικό σχεδιασμό για τη Γάζα πρόσθεσαν ότι «ούτε ένα δολάριο ΗΠΑ» δεν έχει διατεθεί για την ανοικοδόμηση.

Ο εκπρόσωπος του διοικητικού συμβουλίου δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία εξουσία επί τόπου «για να χειριστεί τη ροή υπηρεσιών και αγαθών που προβλέπονται ως μέρος του σχεδίου». «Δεν συσσωρεύουμε χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό και στη συνέχεια αναθέτουμε συμβάσεις για πράγματα που δεν μπορούν να παραδοθούν», πρόσθεσε.