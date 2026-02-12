Γιατί οι δημοκρατικοί ηγέτες του κόσμου αποφεύγουν το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ… όπως ο διάολος το λιβάνι

Είτε λόγω του κόστους του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων είτε λόγω της υπερβολικής εξουσίας του Ντόναλντ Τραμπ, οι βασικοί σύμμαχοι αποφεύγουν το συμβούλιο

Ο Τραμπ ξύπνησε μια μέρα και είπε: Γεια, σου αρέσει η ειρήνη; Ωραία, σου αρέσει; Τότε, τι θα έλεγες να δημιουργήσουμε μια ομάδα χωρών, όλες αφοσιωμένες σε αυτό το ιδανικό, που θα συνεργάζονται για να δημιουργήσουν παγκόσμια αρμονία;

Όχι, όχι αυτή που υπάρχει ήδη εδώ και 80 χρόνια. Μια καινούργια. Ποιος είναι μέσα;

Απ’ ό,τι φαίνεται, όχι και πολλοί ηγέτες, σύμφωνα με τον Guardian.

Αυτό συμβαίνει επειδή το Συμβούλιο Ειρήνης, που δημιουργήθηκε πέρυσι με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και είχε ως μοναδικό στόχο την εφαρμογή ενός σχεδίου ειρήνης στη Γάζα, μοιάζει όλο και περισσότερο με φέουδο του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο θα μπορούσε να επιτρέψει στον πρόεδρο των ΗΠΑ να αναμειχθεί στις υποθέσεις άλλων χωρών όπως κρίνει σκόπιμο.

❌ 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗡𝗢𝗪 ➜ Netanyahu signed the agreement to join the “Board of Peace.” Israel will be the only country exempt from paying the $1 billion entry fine. pic.twitter.com/SqbBvxeudG — Parody Jeff (@BackupJeffx) February 11, 2026

Η παντοδυναμία του Τραμπ – πάλι

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότερες από τις ισχυρές δυτικές χώρες του κόσμου θα αποφύγουν την πρώτη συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης υπό την ηγεσία του Τραμπ αργότερα αυτό το μήνα, με βασικούς συμμάχους των ΗΠΑ, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς, να είναι μεταξύ εκείνων που αναμένεται να μην συμμετάσχουν το συμβούλιο.

Φαίνεται ότι έχουν αποθαρρυνθεί από το καταστατικό του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο ορίζει τον Τραμπ ως δικαστή, ένορκο, εκτελεστή, διαχειριστή χρημάτων, γραφίστα και οτιδήποτε άλλο επιθυμεί για το Συμβούλιο Ειρήνης.

«Αυτό το συμβούλιο έχει την ευκαιρία να γίνει ένα από τα πιο σημαντικά όργανα που έχουν δημιουργηθεί ποτέ στην ιστορία του κόσμου», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ομιλία για το Συμβούλιο Ειρήνης τον Ιανουάριο.

(Στην ίδια ομιλία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η βομβιστική επίθεση σε ιρανική πυρηνική εγκατάσταση «εξάλειψε τα πάντα», ισχυρίστηκε ότι «εξόντωσε» τρομοκράτες στη Νιγηρία και καυχήθηκε για τη σύλληψη του Νικολά Μαδούρο, προέδρου της Βενεζουέλας, από τις ΗΠΑ).

Μετά τη σύστασή του τον Νοέμβριο, ο Τραμπ προσκάλεσε περίπου 60 χώρες να συμμετάσχουν στο συμβούλιο.

Μέχρι στιγμής, μόνο περίπου 20 χώρες έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν: Αλβανία, Αργεντινή, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Μπαχρέιν, Λευκορωσία, Βουλγαρία, Αίγυπτος, Ουγγαρία, Ινδονησία, Ισραήλ, Ιορδανία, Καζακστάν, Κόσοβο, Μογγολία, Μαρόκο, Πακιστάν, Παραγουάη, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ουζμπεκιστάν και Βιετνάμ.

«Λίγες από τις χώρες που έχουν υπογράψει για το συμβούλιο είναι δημοκρατίες», σημείωσε το Reuters.

🚨 UPDATE: In a bombshell revelation, according to White House insiders, President Donald Trump’s «Board of Peace» will soon replace the entire United Nations. The United States has approximately ceased $2.2 billion in funding to render it ineffective. pic.twitter.com/5iNMcdZilE — Hosna ⚖ (@DOGEQEEN) February 8, 2026

Από την Γάζα, στον κόσμο

Όταν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ψήφισε πέρυσι την ίδρυση του Συμβουλίου Ειρήνης ως «μεταβατικής διοίκησης», ο μοναδικός στόχος του ήταν η εφαρμογή του 20-σημείου σχεδίου ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα.

Ωστόσο, γρήγορα εξελίχθηκε σε κάτι διαφορετικό, με τον Τραμπ να θέτει τους στόχους του πολύ πέρα από την απλή αντιμετώπιση της κατάστασης στη Γάζα.

Πράγματι, το καταστατικό του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο καθορίζει τους στόχους και την οργανωτική του δομή, δεν αναφέρει ούτε μία φορά τη Γάζα.

Ο Τραμπ δεν προσπάθησε να κρύψει τις μεγαλεπήβολες φιλοδοξίες του στην ομιλία του τον Ιανουάριο.

«Θα έχουμε μεγάλη επιτυχία στη Γάζα. Θα είναι ωραίο να το παρακολουθήσουμε. Και μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε πολλά άλλα πράγματα μόλις το συμβούλιο αυτό συγκροτηθεί πλήρως, μπορούμε να κάνουμε σχεδόν ό,τι θέλουμε».

Αυτό απέχει πολύ από ό,τι είχε ανακοινώσει προηγουμένως ο ΟΗΕ. Και προφανώς ο ΟΗΕ δεν είχε προβλέψει τη δημιουργία ενός συμβουλίου ειρήνης του οποίου ο Τραμπ θα ήταν πρόεδρος για όσο διάστημα θεωρούσε σκόπιμο.

«Η αντικατάσταση του προέδρου μπορεί να γίνει μόνο μετά από οικειοθελή παραίτηση ή ως αποτέλεσμα ανικανότητας, όπως αποφασίζεται με ομόφωνη ψήφο του εκτελεστικού συμβουλίου», αναφέρει το καταστατικό του συμβουλίου.

Δεδομένου ότι το εκτελεστικό συμβούλιο διορίζεται από τον Τραμπ και περιλαμβάνει τον αναπληρωτή σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, δύο μέλη του υπουργικού συμβουλίου του και τον γαμπρό του προέδρου, φαίνεται απίθανο να κρίνει τον Τραμπ ανίκανο.

Σε περίπτωση που αποφασίσει να παραιτηθεί, μόνο ο Τραμπ μπορεί να επιλέξει τον διάδοχό του ως πρόεδρο.

🚨JUST POSTED🚨 President Donald Trump announces he has created the Board of Peace. The president is expected to announce the members shortly. pic.twitter.com/lR9l8Btd5Z — Breanna Morello (@BreannaMorello) January 15, 2026

Ο ειρηνοποιός Τραμπ

Το γεγονός ότι ο Τραμπ επιδιώκει να κυριαρχήσει σε κάθε ομάδα της οποίας είναι μέλος δεν αποτελεί έκπληξη. Ωστόσο, αυτό που φαίνεται να έχει σοκάρει ορισμένους είναι το γεγονός ότι ο Τραμπ φαίνεται να δημιουργεί το Συμβούλιο Ειρήνης ως άμεσο αντίπαλο του ΟΗΕ.

Το καταστατικό του συμβουλίου, στο οποίο οι χώρες πρέπει να καταβάλουν 1 δισεκατομμύριο δολάρια για να γίνουν μέλη, αναφέρει ότι θα «εξασφαλίσει διαρκή ειρήνη σε περιοχές που πλήττονται ή απειλούνται από συγκρούσεις» και ζητά «ένα πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό διεθνές όργανο οικοδόμησης της ειρήνης» – μια φράση που θεωρείται σπόντα προς τον ΟΗΕ.

Ορισμένες χώρες έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους.

Η Γαλλία δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει, με αξιωματούχους να αναφέρουν ότι ανησυχούν ότι το Συμβούλιο θα μπορούσε να έρθει σε σύγκρουση με τον ΟΗΕ.

«Θα επιβάλω δασμό 200% στα κρασιά και τα σαμπάνια του, και θα συμμετάσχει, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να συμμετάσχει», απάντησε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον Εμανουέλ Μακρόν, τον Γάλλο πρόεδρο.

Δεδομένης της προθυμίας του Τραμπ να εμπλέκεται στις υποθέσεις άλλων χωρών, θα υπάρξουν πραγματικές ανησυχίες για την παραχώρηση εξουσίας σε έναν οργανισμό τον οποίο ελέγχει σε τόσο μεγάλο βαθμό.

Με την ιδιότητά του ως ισόβιος πρόεδρος, μόνο αυτός έχει την εξουσία να συγκαλεί συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ειρήνης και να ασκεί βέτο σε οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνει το εκτελεστικό συμβούλιο.

Μπορεί να εμπιστευτεί κανείς στον Τραμπ, με την ιδιαίτερα συναισθηματική και ιδιότροπη προσέγγισή του στις εξωτερικές υποθέσεις φέρει την ειρήνη στον κόσμο;

Αν πιστεύετε ότι ναι, και είστε ηγέτης μιας χώρας, μπορείτε να ξοδέψετε 1 δισεκατομμύριο δολάρια από τα χρήματα των φορολογουμένων σας.