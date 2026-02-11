newspaper
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
Πολωνία-Ιταλία: Η Βαρσοβία και η Ρώμη λένε ότι δεν θα συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ
Κόσμος 11 Φεβρουαρίου 2026, 15:33

Πολωνία-Ιταλία: Η Βαρσοβία και η Ρώμη λένε ότι δεν θα συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Πολλές χώρες της Δύσης έχουν υιοθετήσει επιφυλακτική προσέγγιση απέναντι στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Η Πολωνία και η Ιταλία δεν θα συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσαν σήμερα η Βαρσοβία και η Ρώμη, και προστίθενται έτσι στη λίστα των συμμάχων της Ουάσιγκτον που παραμένουν στο περιθώριο.

Αρχικά σχεδιασμένο να παγιώσει την κατάπαυση πυρός στη Γάζα, ο Τραμπ βλέπει το Συμβούλιο Ειρήνης να αναλαμβάνει ευρύτερο ρόλο στην επίλυση διεθνών συγκρούσεων, κάτι που ορισμένες χώρες φοβούνται ότι μπορεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς τα Ηνωμένα Έθνη.

Επιφυλακτική η Δύση

Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Ρωσία και η Λευκορωσία προσεκλήθησαν να συμμετάσχουν σημαίνει ότι πολλές χώρες της Δύσης έχουν υιοθετήσει επιφυλακτική προσέγγιση.

«Λαμβάνοντας υπόψιν ορισμένες εθνικές αμφιβολίες για τη μορφή του συμβουλίου, υπό αυτές τις συνθήκες η Πολωνία δεν θα συμμετάσχει στο έργο του Συμβουλίου Ειρήνης, αλλά θα το αναλύσουμε», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ σε κυβερνητική σύσκεψη.

«Οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ υπήρξαν και θα παραμείνουν προτεραιότητά μας, άρα εάν οι συνθήκες αλλάξουν που θα καταστήσουν δυνατή τη συμμετοχή στο έργο του Συμβουλίου Ειρήνης, δεν αποκλείσουμε ένα τέτοιο σενάριο».

Ο Τουσκ αναμενόταν να συναντηθεί με τον εθνικιστή αντίπαλό του Κάρολ Ναβρότσκι αργότερα σήμερα σε συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, στην ατζέντα της οποίας περιλαμβάνεται το Συμβούλιο Ειρήνης.

Αναμενόμενη η στάση της Ιταλίας

Στο μεταξύ, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι επίσης επιβεβαίωσε σήμερα ότι η Ιταλία δεν θα λάβει μέρος.

«Δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε στο Συμβούλιο Ειρήνης διότι υπάρχει ανυπέρβλητο συνταγματικό εμπόδιο στην ιταλική πλευρά», δήλωσε ο ίδιος στον ειδησεογραφικό σταθμό Sky TG24.

«Ωστόσο, εάν χρειαστεί να εργαστούμε επί των προσπαθειών ανοικοδόμησης που στόχο έχουν να διασφαλιστεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή, είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε», πρόσθεσε.

Με βάση το ιταλικό Σύνταγμα, η χώρα μπορεί να ενταχθεί σε διεθνείς οργανισμούς μόνο επί ίσοις όροις με άλλα μέλη –μια προϋπόθεση που σύμφωνα με τη Ρώμη δεν πληρούται από το τωρινό καταστατικό του Συμβουλίου που δίνει διευρυμένες εκτελεστικές εξουσίες στον Τραμπ.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι ζήτησε από τον Τραμπ να τροποποιήσει τους όρους του Συμβουλίου Ειρήνης για να μπορέσει η Ιταλία να ενταχθεί σε αυτό.

Για μόνιμη λύση στην υδροδότηση της Αίγινας μέσα στον Φεβρουάριο κάνει λόγο ο Υφυπουργός Εσωτερικών
Λύνεται; 11.02.26

Για μόνιμη λύση στην υδροδότηση της Αίγινας μέσα στον Φεβρουάριο κάνει λόγο ο Υφυπουργός Εσωτερικών

Σε ανακοίνωση του το γραφείο του Υφυπουργού Εσωτερικών, βασίλη Σπανάκη, επισημαίνει ότι μέχρι τέλη Φεβρουαρίου θα έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση της Αίγινας σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που υπάρχει.

Σύνταξη
No Other Choice: Εργασιακή ανασφάλεια, αρρενωπότητα, απειλή της ΑΙ – Η ζοφερή καταδίκη του καπιταλισμού
Φόρος τιμής στον Κώστα Γαβρά 11.02.26

No Other Choice: Εργασιακή ανασφάλεια, αρρενωπότητα, απειλή της ΑΙ - Η ζοφερή καταδίκη του καπιταλισμού

Ένας άνεργος υπάλληλος γραφείου καταστρώνει ένα πονηρό σχέδιο για να επιστρέψει στην αγορά εργασίας με δολοφονίες, σε αυτή την εκπληκτική μαύρη κωμωδία No Other Choice, από τον Park Chan-wook, τον σκηνοθέτη των ταινιών The Handmaiden και Oldboy.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τρόφιμα: Το κόστος, κεντρική ανησυχία το 2026 – Από το Λας Βέγκας μέχρι τη Γερμανία και από εκεί στην Ελλάδα
Οικονομία 11.02.26

Από το Λας Βέγκας μέχρι τη Γερμανία και από εκεί στην Ελλάδα - Το κόστος των τροφίμων, κεντρική ανησυχία το 2026

Το αυξανόμενο κόστος των τροφίμων αναδιαμορφώνει τις καταναλωτικές συνήθειες στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, με πολλούς να στρέφονται σε κουπόνια και σε γεύματα με περιορισμένο προϋπολογισμό

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χίος: Χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι τη 19χρονη φίλη του – Έγινε αντιληπτός από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας
Στη Χίο 11.02.26

Χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι τη 19χρονη φίλη του - Έγινε αντιληπτός από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας

Ο αστυνομικός διερχόταν από το σημείο και είδε ότι ο 33χρονος επιτέθηκε στη νεαρή κοπέλα - Προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει αλλά εκείνος αντιστάθηκε και διέφυγε τρέχοντας

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Προκόπης Παυλόπουλος: Παρέμβαση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

Τι θα γίνει εάν η επόμενη Βουλή δεν μακροημερεύσει - Παρέμβαση Παυλόπουλου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

«Η αναθεώρηση του Συντάγματος δεν κινδυνεύει να χαθεί εάν η επόμενη Βουλή δεν μακροημερεύσει», ανέφερε ο πρώην ΠτΔ, Προκόπης Παυλόπουλος εξηγώντας ότι αναθεωρητική Βουλή θα είναι εκείνη που θα έχει τον χρόνο και τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του αναθεωρητικού έργου

Σύνταξη
Γιατροί Χίου: Χάθηκαν τόσοι αθώοι εν καιρώ ειρήνης, στα νερά ενός νησιού που γνωρίζει τη σημαίνει ξεριζωμός
Καταγγέλλουν εμφυλιοπολεμικό κλίμα 11.02.26

Γιατροί νοσοκομείου Χίου: Χάθηκαν τόσοι αθώοι εν καιρώ ειρήνης στα νερά ενός νησιού που γνωρίζει από ξεριζωμό

Σε ανακοίνωσή τους οι γιατροί του νοσοκομείου Χίου, υπογραμμίζουν ότι η ανθρώπινη ζωής δεν μπαίνει στη ζυγαριά, ενώ καταγγέλλουν κλίμα ανθρωποφαγίας που εκδηλώθηκε πριν ακόμα μετρηθούν οι νεκροί του ναυαγίου

Σύνταξη
Αυτοψία στο Ρέμα της Πικροδάφνης από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου και την Περιφέρεια Αττικής
Πολιτική προστασία 11.02.26

Αυτοψία στο Ρέμα της Πικροδάφνης από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου και την Περιφέρεια Αττικής

Στο ρέμα της Πικροδάφνης βρέθηκαν αυτοδιοικητικοί πρώτου και δεύτερου βαθμού, με σκοπό να εντοπιστούν ζητήματα που αφορούν την προστασία της περιοχής.

Σύνταξη
Ρωσία: Μετά την επίσκεψη Βανς, το Κρεμλίνο λέει ότι θα αναπτύξει τις σχέσεις με Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν
Δηλώσεις Πεσκόφ 11.02.26

Μετά την επίσκεψη Βανς, το Κρεμλίνο λέει ότι θα αναπτύξει τις σχέσεις με Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν

Η Ρωσία σχεδιάζει να ζητήσει διευκρινίσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τους νέους περιορισμούς των ΗΠΑ στις πετρελαϊκές επιχειρήσεις της Βενεζουέλας

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Το Συμβούλιο της Ευρώπης ήρε τη διπλωματική ασυλία του πρώην γενικού γραμματέα του, Γιάγκλαντ
Νέα εξέλιξη 11.02.26

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ήρε τη διπλωματική ασυλία του πρώην γενικού γραμματέα του λόγω των αρχείων Έπσταϊν

Ο Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ, πρώην πρωθυπουργός και πρώην υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, έχει χρηματίσει πρόεδρος της Νορβηγικής Επιτροπής του Νόμπελ Ειρήνης.

Σύνταξη
Η ανθεκτικότητα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Το ζητούμενο 11.02.26

Η ανθεκτικότητα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει φέτος μια στρατηγική για την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των παράκτιων κοινοτήτων, με βάση το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς που εγκρίθηκε το 2025.

Σύνταξη
Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Μια αιωνιότητα και μια μέρα
On Field 11.02.26

Μια αιωνιότητα και μια μέρα

Στις 11 Φλεβάρη του ΄24 ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την πρόσληψη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όσα ακολούθησαν φαντάζουν σαν μια αιωνιότητα που θα μείνει χαραγμένη στην «ερυθρόλευκη» ιστορία.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
