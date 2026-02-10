Αξιολογείται – ακόμα – η συμμετοχή της Ελλάδας στην διάσκεψη του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ

Σε «σπαζοκεφαλιά» που θα απασχολεί για καιρό εξελίσσεται για το Μέγαρο Μαξίμου και την ελληνική διπλωματία η πρωτοβουλία του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης (Board of Peace).

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνας Ζωχιού, στους διπλωματικούς συντάκτες την Τρίτη, σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο Ειρήνης, «η Ελλάδα προσεκλήθη από τον Αμερικανό Πρόεδρο, στις 16 Ιανουαρίου, να συμμετάσχει ως ιδρυτικό μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης. Ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και – όπως θα είδατε και τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών – η Ελλάδα κινείται στο πλαίσιο του Ψηφίσματος 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο και υπερψήφισε.

Το Ψήφισμα καθορίζει το ότι το Συμβούλιο της Ειρήνης συνιστά ένα προσωρινό όργανο που αποσκοπεί στην ειρήνευση αποκλειστικά στη Γάζα. Άρα λοιπόν, αυτή η απόσταση που υφίσταται μεταξύ του Καταστατικού Χάρτη του Συμβουλίου της Ειρήνης και του Ψηφίσματος 2803 ήγειρε προβληματισμό και γι αυτό δεν συνυπέγραψε, δεν προσχώρησε στο καταστατικό του Συμβουλίου της Ειρήνης».

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ επεσήμανε ότι το θέμα του Συμβουλίου Ειρήνης ήταν μεταξύ των ζητημάτων που συζητήθηκαν και στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν Γεραπετρίτης και Ρούμπιο στις 30 Ιανουαρίου χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η πρόσκληση για συμμετοχή στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ

Ανέφερε ωστόσο ότι «στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, η Ελλάδα έλαβε πρόσκληση από τις ΗΠΑ για τη συμμετοχή της στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ειρήνης που θα λάβει χώρα στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον».

Για να επισημάνει σχετικά με το αν η Ελλάδα θα αποδεχθεί την πρόσκληση ή όχι πως «η στάση μας αξιολογείται σε συνεργασία με εταίρους και συμμάχους. Θα απαντήσουμε άμεσα».

Ο παράγοντας ΕΕ

Η απόφαση της συμμετοχής της Ελλάδας στην εν λόγω διάσκεψη θα κριθεί όπως λένε αρμόδιες πηγές και από τη στάση που θα κρατήσουν και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν προσκληθεί, με την εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ να επισημαίνει πως «σε ό, τι αφορά στους Ευρωπαίους εταίρους, τουλάχιστον μέχρι την τελευταία πληροφόρηση, δεν υφίσταται απόλυτη σύγκλιση ως προς τη συμμετοχή στη διάσκεψη. Άρα, στο σημείο αυτό είναι μία παράμετρος αυτή. Επίσης, όταν λέμε εταίροι, αν θέλετε να σας δώσω ένα παράδειγμα, είναι η Αίγυπτος», με τον Γεραπετρίτη να έχει τηλεφωνική επικοινωνία σχετικά με το θέμα και με τον Αιγύπτιο ομόλογο του.

Ακόμα και αν η Ελλάδα υπολογίζει πολύ ψηλά τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ, το θέμα του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ, είναι ένα ζήτημα που δημιουργεί σειρά ενδοιασμών στην Αθήνα και που την κάνουν να δυσκολεύεται να απαντήσει.

Το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι ένα από τα ζητήματα που δημιουργούν εμπόδια αλλά όχι το μόνο.

Σε αυτό το πλαίσιο το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ γίνεται ένα θέμα που αν δεν βλάπτει, δεν θα έλεγε κανείς ότι διευκολύνει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.