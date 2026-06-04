Σαμπρίνα Κάρπεντερ: «Φοβάμαι για τη ζωή μου» – Ο εμμονικός stalker, τα ασφαλιστικά μέτρα και ο τρόμος

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Η 27χρονη Αμερικανίδα ποπ σταρ Σαμπρίνα Κάρπεντερ κατάφερε να εξασφαλίσει προσωρινή δικαστική εντολή προστασίας εναντίον ενός άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Ο εμμονικός stalker επιχείρησε να παραβιάσει την κεντρική είσοδο της οικίας της και επέστρεψε επανειλημμένα στον χώρο.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια δήλωσε ότι η συστηματική παρακολούθηση και η εισβολή στην ιδιωτική της ζωή τής έχουν προκαλέσει έντονη συναισθηματική πίεση, με την αστυνομία να κάνει λόγο για μια επικίνδυνα κλιμακούμενη, εμμονική συμπεριφορά.

Ο stalker της Σαμπρίνα Κάρπεντερ επιχείρησε να ανοίξει την πόρτα της και ισχυρίστηκε ψευδώς στην ασφάλεια ότι τον περίμενε

Η εφιαλτική εμπειρία για τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ ξεκίνησε στα τέλη Απριλίου, και κορυφώθηκε στις 23 Μαΐου αναφέρει το BBC.

Σύμφωνα με την ένορκη δήλωσή της, ο κατηγορούμενος, Γουίλιαμ Άπλεγκεϊτ, αφού παραβίασε αρχικά την ιδιοκτησία ενός γείτονα, έφτασε μέχρι την πόρτα της Κάρπεντερ.

Εκεί δοκίμασε να την ανοίξει και, αφού διαπίστωσε ότι ήταν κλειδωμένη, χτύπησε το κουδούνι, αρνούμενος να αποχωρήσει.

Όταν ήρθε αντιμέτωπος με την προσωπική ασφάλεια της σταρ, ο Άπλεγκεϊτ κατασκεύασε τον εξωφρενικό ισχυρισμό ότι γνώριζε την τραγουδίστρια προσωπικά και ότι εκείνη τον περίμενε.

Χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας, η οποία προχώρησε στη σύλληψή του για παράνομη είσοδο, προκειμένου να απομακρυνθεί.

Η ηρεμία ωστόσο δεν κράτησε πολύ, καθώς ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος και επέστρεψε στο σημείο λιγότερο από 24 ώρες αργότερα, περιπλανώμενος έξω από το σπίτι για ώρες, ενώ εμφανίστηκε και την επόμενη ημέρα, σταθμεύοντας το αυτοκίνητό του ακριβώς απέναντι.

Η σοβαρότητα της κατάστασης ανάγκασε την Κάρπεντερ να κινηθεί άμεσα νομικά, καταθέτοντας αίτημα για μόνιμα ασφαλιστικά μέτρα, το οποίο συνοδευόταν από το υλικό των καμερών ασφαλείας της εισόδου της.

Η προσωρινή διαταγή που εκδόθηκε από τον δικαστή προστατεύει όχι μόνο την ίδια, αλλά και την αδελφή της με τον σύντροφό της, οι οποίοι συγκατοικούν στο ίδιο σπίτι.

Ο Άπλεγκεϊτ απαγορεύεται πλέον να πλησιάσει σε απόσταση μικρότερη των 91 μέτρων την τραγουδίστρια, την κατοικία της, το αυτοκίνητό της, αλλά και τους χώρους εργασίας της.

Στην επίσημη τοποθέτησή του, ο ντετέκτιβ Πίτερ Ντουμάνις του LAPD, ο οποίος εξέτασε την υπόθεση, ήταν σαφής.

«Η συμπεριφορά του αντανακλά όλα τα χαρακτηριστικά ενός εμμονικού ατόμου και είναι απόλυτα συμβατή με καλά τεκμηριωμένα μοτίβα stalking, τα οποία εγκυμονούν σοβαρό και κλιμακούμενο κίνδυνο για την ασφάλεια του θύματος» είπε.

Η επόμενη κρίσιμη φάση της νομικής μάχης έχει οριστεί για τα μέσα Ιουνίου.

Στις 17 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη η δικαστική ακρόαση για την οριστικοποίηση των ασφαλιστικών μέτρων, ενώ την αμέσως επόμενη ημέρα ο δράστης αναμένεται να καθίσει στο εδώλιο του ποινικού δικαστηρίου για την κατηγορία της παράνομης εισόδου, με την πλευρά της Κάρπεντερ να ζητά την παραδειγματική του τιμωρία.