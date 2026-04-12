Κυριακή 12 Απριλίου 2026
12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Σαμπρίνα Κάρπεντερ: Ζήτησε συγγνώμη για τη Zαγρούτα που μπέρδεψε με Γιόντελινγκ στο Coachella
Fizz 12 Απριλίου 2026, 10:30

Σαμπρίνα Κάρπεντερ: Ζήτησε συγγνώμη για τη Zαγρούτα που μπέρδεψε με Γιόντελινγκ στο Coachella

Αντιδράσεις προκάλεσε η παρεξήγηση στη σκηνή, με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ να απολογείται και να παραδέχεται ότι δεν κατάλαβε τι άκουσε

Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων μετά από ένα στιγμιότυπο στη σκηνή του Coachella, που προκάλεσε παρεξήγηση με έναν θαυμαστή – με την ίδια να σπεύδει να απολογηθεί δημόσια.

Η συγγνώμη μετά το περιστατικό

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ προχώρησε το Σάββατο σε δημόσια τοποθέτηση μέσω της πλατφόρμας X, επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει τι συνέβη. Όπως ανέφερε, δεν είχε αντιληφθεί καθαρά τι άκουσε από το κοινό και η αντίδρασή της προέκυψε μέσα από σύγχυση και ειρωνική διάθεση, χωρίς πρόθεση να προσβάλει.

«Ζητώ συγγνώμη. Δεν είδα το άτομο και δεν άκουσα καλά. Αντέδρασα από σύγχυση και σαρκασμό, όχι με κακή πρόθεση. Θα μπορούσα να το χειριστώ καλύτερα. Τώρα έμαθα τι είναι η Ζαγρούτα – από εδώ και πέρα, όλα τα χειροκροτήματα είναι καλοδεχούμενα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Τι έγινε στη σκηνή

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της ως headliner στο Coachella. Ενώ καθόταν στο πιάνο, ένας θεατής από το κοινό αναπαρήγαγε τον ήχο της Ζαγρούτα – μια παραδοσιακή, διαπεραστική κραυγή γιορτής που χρησιμοποιείται σε αραβικές κουλτούρες για να εκφράσει χαρά και ενθουσιασμό.

Η τραγουδίστρια, θεωρώντας ότι πρόκειται για Γιόντελινγκ, αντέδρασε λέγοντας ότι «δεν της αρέσει», με τον θαυμαστή να της απαντά ότι πρόκειται για στοιχείο της κουλτούρας του. Εκείνη συνέχισε με απορία και ειρωνεία, ρωτώντας αν αυτό θεωρείται μέρος της συγκεκριμένης κουλτούρας, ενώ σχολίασε την κατάσταση ως «περίεργη», συγκρίνοντάς τη με το φεστιβάλ Burning Man.

Οι αντιδράσεις στα social media

Τα βίντεο από τη σκηνή άρχισαν να κυκλοφορούν γρήγορα στα social media, πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις. Πολλοί χρήστες κατηγόρησαν τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ ότι αντιμετώπισε με έλλειψη ευαισθησίας μια πολιτισμική έκφραση χαράς, επισημαίνοντας πως τέτοιες αντιδράσεις μπορούν να παρεξηγηθούν εύκολα.

Η εμφάνιση στο Coachella και η κριτική

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ είναι μία από τις βασικές εμφανίσεις του φετινού Coachella, μαζί με τον Τζάστιν Μπίμπερ και την Κάρολ Τζι. Το live της Παρασκευής περιλάμβανε και απρόσμενες παρουσίες, όπως ο Σαμ Έλιοτ, ο Γουίλ Φέρελ και η Σούζαν Σάραντον, η οποία μάλιστα ανέβηκε στη σκηνή για έναν επτάλεπτο μονόλογο κατά τη διάρκεια αλλαγής κοστουμιών.

*Με πληροφορίες από: People 

Ελληνικός τουρισμός: Mega deals εν μέσω πολέμου

«Θολό τοπίο» μετά το τελεσίγραφο και την αποχώρηση Βανς

Τα σιωπηλά red flags στις σχέσεις
Οι σχέσεις δεν είναι εύκολες - και κάποια πράγματα είναι ικανά να χαλάσουν την ψυχική μας ηρεμία

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον θεωρεί παράξενη υπόθεση το «Twilight»
Ο Ρόμπερτ Πάτινσον μιλάει για το «Twilight» σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας

«Υπήρχε ρεαλισμός, κάτι που είναι παράξενο για μια ταινία που αφορά έναν ρομαντικό δεσμό με βρικόλακα», δήλωσε πρόσφατα ο Ρόμπερτ Πάτινσον, αναφερόμενος στο «Twilight».

Ευτυχώς, η Τζένα Ορτέγκα δεν έγινε τελικά πρόεδρος των ΗΠΑ
Η Τζένα Ορτέγκα νόμιζε ότι ήταν ερωτευμένη με τον Μπαράκ Ομπάμα - Αλλά τελικά, ήθελε μόνο τη δουλειά του

Πολλά παιδιά θαυμάζουν πολιτικές προσωπικότητες, τις οποίες ο Τύπος συχνά παρουσιάζει ως γοητευτικές, ανεξάρτητα από την πολιτική τους. Ανάμεσα σε αυτούς τους νέους, ήταν κάποτε και η Τζένα Ορτέγκα.

Άνδρας ηθοποιός δεν ήθελε να γυρίσει μια σκηνή όπου τον σώζει η Ολίβια Μαν
«Δεν μπορεί» - Άνδρας ηθοποιός δεν ήθελε να γυρίσει μια σκηνή όπου τον σώζει η Ολίβια Μαν

Η γνωστή ηθοποιός Ολίβια Μαν αποκάλυψε ένα από τα πιο περίεργα σκηνικά που είχε με έναν συμπρωταγωνιστή της - χωρίς να κάνει γνωστό το όνομά του

Ο Άνγκους Κλάουντ θα αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά του «Euphoria»
Ο Άνγκους Κλάουντ θα αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά του «Euphoria» - Ο θάνατος του, άλλαξε τα πάντα

«Ο Άνγκους ήταν η ραχοκοκαλιά αυτής της σεζόν. Συνηθίζαμε να μιλάμε γι' αυτό, επειδή ήθελα να μείνει καθαρός», δήλωσε ο Σαμ Λέβινστον, αναφερόμενος στον εκλιπόντα ηθοποιό του «Euphoria».

Ο Τζίμι Κίμελ σχολιάζει τις δηλώσεις της Μελάνια περί Έπσταϊν
Η Μελάνια Τραμπ αρνείται ότι ήταν φίλη με τον Τζέφρι Έπσταϊν - Όμως, ο Τζίμι Κίμελ βρήκε μια φωτογραφία τους

Η Μελάνια Τραμπ υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της στον Λευκό Οίκο ότι «ποτέ δεν ήταν φίλη» με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι ευχές Μητσοτάκη για το Πάσχα
Χθες, ο πρωθυπουργός παρακολούθησε την Ακολουθία της Αναστάσεως στην στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Κορακιών στα Χανιά

Εκλογές στην Ουγγαρία: «Οι Ούγγροι θα γράψουν ιστορία» λέει ο Μαγιάρ – «Είμαι εδώ για να νικήσω» δήλωσε ο Όρμπαν
Οι περίπου 7,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι στην Ουγγαρία, όπως και οι πάνω από 500.000 άλλοι που είναι εγγεγραμμένοι στο εξωτερικό, έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε πέντε κόμματα

One in Ten Struggle With Focus, Greek Survey Finds
New national data reveal widespread chronic health conditions, lifestyle-related risks, and limited access to care, highlighting concerns over mental and physical wellbeing across age groups

Συνελήφθη 32χρονος Τούρκος στη Θεσσαλονίκη – Ήταν καταζητούμενος από την Interpol Τουρκίας
Διαπιστώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως ότι σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας για διάφορα αδικήματα του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα

Χωρίς συμφωνία αποχωρεί ο Βανς από το Ισλαμαμπάντ – Τι αναφέρει η ιρανική πλευρά
Η Τεχεράνη σημείωσε σήμερα ότι «κανένας δεν περίμενε» ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ θα κατέληγαν σε συμφωνία στον πρώτο κύκλο των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Πακιστάν

Αϊτή: Τραγωδία σε δημοφιλές αξιοθέατο – Τουλάχιστον 30 νεκροί σε ποδοπάτημα, ανάμεσά τους παιδιά
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο ιστορικό οχυρό Citadelle Laferrière στην Αϊτή, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου που ξαφνικά τράπηκε σε μαζική φυγή λόγω της έντονης βροχόπτωσης

Ο Ρόμπινσον στο στόχαστρο της Ζαλγκίρις και της… Euroleague
Ο Τζάστιν Ρόμπινσον είναι από τα πιο «καυτά» ονόματα του καλοκαιριού, η Παρί θέλει να τον κρατήσει, όμως η Ζαλγκίρις έχει κάνει ήδη κίνηση και ο Αμερικανός εμπλέκεται και με τον Ολυμπιακό, αλλά και με άλλες ομάδες της Euroleague

ΗΠΑ: Γυναίκα που είχε εξαφανιστεί όταν ήταν 13 βρέθηκε ζωντανή 32 χρόνια μετά – Δεν ήταν απαγωγή
Η Christina Marie Plante που εξαφανίστηκε το 1994 όταν ήταν μόλις 13 ετών, βρέθηκε ζωντανή 32 χρόνια αργότερα. Και όπως αποκάλυψε, δεν έπεσε ποτέ θύμα απαγωγής.

Μετανάστευση και κόστος ζωής: Γιατί το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει στραμμένο στο εξωτερικό
Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα για τη φυγή και τον επαναπατρισμό - Οι οικονομικές συνθήκες που συντηρούν τη διαρροή επιστημονικού δυναμικού

Με λαμπρότητα και κατάνυξη γιορτάστηκε η Ανάσταση σε πόλεις και χωριά της Ελλάδας
Ακριβώς στις 12:00 τα μεσάνυχτα, οι καμπάνες ήχησαν χαρμόσυνα και το «Χριστός Ανέστη» αντήχησε παντού, με την Ανάσταση να συνοδεύεται από αγκαλιές, φιλιά και ανταλλαγή ευχών μεταξύ των πιστών

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

