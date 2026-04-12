Σαμπρίνα Κάρπεντερ: Ζήτησε συγγνώμη για τη Zαγρούτα που μπέρδεψε με Γιόντελινγκ στο Coachella

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων μετά από ένα στιγμιότυπο στη σκηνή του Coachella, που προκάλεσε παρεξήγηση με έναν θαυμαστή – με την ίδια να σπεύδει να απολογηθεί δημόσια.

Η συγγνώμη μετά το περιστατικό

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ προχώρησε το Σάββατο σε δημόσια τοποθέτηση μέσω της πλατφόρμας X, επιχειρώντας να ξεκαθαρίσει τι συνέβη. Όπως ανέφερε, δεν είχε αντιληφθεί καθαρά τι άκουσε από το κοινό και η αντίδρασή της προέκυψε μέσα από σύγχυση και ειρωνική διάθεση, χωρίς πρόθεση να προσβάλει.

«Ζητώ συγγνώμη. Δεν είδα το άτομο και δεν άκουσα καλά. Αντέδρασα από σύγχυση και σαρκασμό, όχι με κακή πρόθεση. Θα μπορούσα να το χειριστώ καλύτερα. Τώρα έμαθα τι είναι η Ζαγρούτα – από εδώ και πέρα, όλα τα χειροκροτήματα είναι καλοδεχούμενα», έγραψε χαρακτηριστικά.

my apologies i didn’t see this person with my eyes and couldn’t hear clearly. my reaction was pure confusion, sarcasm and not ill intended. could have handled it better! now i know what a Zaghrouta is!

I welcome all cheers and yodels from here on out https://t.co/f3KuT8sggH — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) April 11, 2026

Τι έγινε στη σκηνή

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της ως headliner στο Coachella. Ενώ καθόταν στο πιάνο, ένας θεατής από το κοινό αναπαρήγαγε τον ήχο της Ζαγρούτα – μια παραδοσιακή, διαπεραστική κραυγή γιορτής που χρησιμοποιείται σε αραβικές κουλτούρες για να εκφράσει χαρά και ενθουσιασμό.

Η τραγουδίστρια, θεωρώντας ότι πρόκειται για Γιόντελινγκ, αντέδρασε λέγοντας ότι «δεν της αρέσει», με τον θαυμαστή να της απαντά ότι πρόκειται για στοιχείο της κουλτούρας του. Εκείνη συνέχισε με απορία και ειρωνεία, ρωτώντας αν αυτό θεωρείται μέρος της συγκεκριμένης κουλτούρας, ενώ σχολίασε την κατάσταση ως «περίεργη», συγκρίνοντάς τη με το φεστιβάλ Burning Man.

Οι αντιδράσεις στα social media

Τα βίντεο από τη σκηνή άρχισαν να κυκλοφορούν γρήγορα στα social media, πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις. Πολλοί χρήστες κατηγόρησαν τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ ότι αντιμετώπισε με έλλειψη ευαισθησίας μια πολιτισμική έκφραση χαράς, επισημαίνοντας πως τέτοιες αντιδράσεις μπορούν να παρεξηγηθούν εύκολα.

Η εμφάνιση στο Coachella και η κριτική

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ είναι μία από τις βασικές εμφανίσεις του φετινού Coachella, μαζί με τον Τζάστιν Μπίμπερ και την Κάρολ Τζι. Το live της Παρασκευής περιλάμβανε και απρόσμενες παρουσίες, όπως ο Σαμ Έλιοτ, ο Γουίλ Φέρελ και η Σούζαν Σάραντον, η οποία μάλιστα ανέβηκε στη σκηνή για έναν επτάλεπτο μονόλογο κατά τη διάρκεια αλλαγής κοστουμιών.

*Με πληροφορίες από: People