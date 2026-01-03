Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ φάνηκε να αναφέρεται (και όχι για καλό) στον πρώην της, τον ηθοποιό Μπάρι Κίογκαν, σε αρκετές πρόσφατες αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Κάρπεντερ αναδημοσίευσε δύο βίντεο από μια δημοφιλή τάση στο TikTok, στην οποία οι χρήστριες γράφουν: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, αλλά τουλάχιστον δεν ξανασμίξα με τον πρώην μου».

Τα βίντεο ωστόσο, έχουν ως μουσική υπόκρουση το τραγούδι της «Manchild» – οπότε οι «σπόντες», μπορεί απλά να είναι «προώθηση της δουλειάς μου».

«Πώς να αποφύγω αυτή την ερώτηση;»

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Μπάρι Κίογκαν εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί τον Δεκέμβριο του 2023, όταν τους είδαν να δειπνούν μαζί στο Λος Άντζελες.

Τους επόμενους μήνες το ζευγάρι πραγματοποίησε κάποιες δημόσιες εμφανίσεις. Ωστόσο, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ απέφυγε να μιλήσει σχετικά με την κατάσταση της σχέσης τους σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Rolling Stone τον Ιούνιο του 2025.

«Πώς να αποφύγω αυτή την ερώτηση;» είπε όταν ρωτήθηκε αν ο Κίογκαν είναι ο σύντροφος της.

Τον ίδιο μήνα, η Κάρπεντερ επέλεξε τον Κίογκαν ως πρωταγωνιστή για το μουσικό βίντεο του τραγουδιού της «Please Please Please», και αργότερα εξήρε το ταλέντο του σε συνέντευξή της στην Τρέισι Σμιθ του CBS Sunday Morning.

«Σκεφτόμουν ποιος μπορεί να είναι ο καλύτερος ηθοποιός που μπορώ να βρω για αυτό το μουσικό βίντεο και τελικά, αυτός καθόταν δίπλα μου σε μια καρέκλα», είπε η Κάρπεντερ. «Και ήταν πολύ ενθουσιασμένος με αυτό».

«Πρέπει να απαντήσω»

Τον Αύγουστο του 2025, μια ανώνυμη πηγή δήλωσε στο περιοδικό People ότι το ζευγάρι ήταν «on-οff». Λίγους μήνες αργότερα όμως, τον Δεκέμβριο, ανακοίνωσαν και επίσημα τον χωρισμό τους, με τον Κίογκαν να ανακοινώνει ότι είχε απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του στο Instagram λόγω των διαδικτυακών επιθέσεων.

«Δεν μπορώ να κάθομαι και να το ανέχομαι», έγραψε στο Χ.

Please be respectful

«Πρέπει να απαντήσω τώρα, γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει από τα όρια. Απενεργοποίησα τον λογαριασμό μου στο [Instagram], γιατί δεν μπορώ πλέον να αφήσω αυτά τα πράγματα να αποσπούν την προσοχή μου από την οικογένεια και τη δουλειά μου», έγραψε.

