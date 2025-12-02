«Κακόβουλο, αηδιαστικό» – Σαμπρίνα Κάρπεντερ εναντίον Τραμπ για τις απελάσεις της ICE

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ απάντησε σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα Χ. Σε αυτό αξιωματούχοι της ICE συλλαμβάνουν άτομα στο Σικάγο με μουσικό χαλί το κομμάτι της, Juno.

«Αυτό το βίντεο είναι κακόβουλο και αηδιαστικό. Μην εμπλέκετε ποτέ εμένα ή τη μουσική μου για να προωθήσετε την απάνθρωπη ατζέντα σας» έγραψε η πριγκίπισσα της ποπ.

Ο Λευκός Οίκος συνηθίζει να χρησιμοποιεί δημοφιλή τραγούδια, συχνά συνδεδεμένα με memes, στο περιεχόμενό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια επικοινωνιακή προσπάθεια να «απαλύνει» τις επιδρομές που έχουν προκαλέσει διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα.

Το πιο πρόσφατο βίντεο επένδυσε τον πιο viral στίχο από το Juno της ποπ σταρ— «Έχεις δοκιμάσει ποτέ αυτό; Αντίο» — σε πλάνα πρακτόρων της ICE να καταδιώκουν, να ακινητοποιούν και να περνάνε χειροπέδες σε μετανάστες.

this video is evil and disgusting. Do not ever involve me or my music to benefit your inhumane agenda. — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) December 2, 2025

Η αντίδραση του Λευκού Οίκου ήταν άμεση και ειρωνική. Η εκπρόσωπος, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον (Abigail Jackson), χρησιμοποίησε τίτλους από το άλμπουμ και τα σινγκλ της Κάρπεντερ για να δηλώσει:

«Έχουμε ένα Short n’ Sweet μήνυμα για τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ: δεν θα ζητήσουμε συγγνώμη για την απέλαση επικίνδυνων εγκληματιών, δολοφόνων, βιαστών και παιδόφιλων από τη χώρα μας. Όποιος υπερασπίζεται αυτά τα άρρωστα τέρατα πρέπει να είναι stupid, ή μήπως slow;»

Η Κάρπεντερ δεν είναι μόνη στην αντίθεση της ως προς τη χρήση δημιουργιών της για την ατζέντα του Τραμπ.

Από την Μπιγιονσέ και τους Foo Fighters μέχρι την Ολίβια Ροντρίγκο και τον Κένι Λόγκινς, οι καλλιτέχνες που έχουν καταδικάσει τη χρήση της μουσικής τους από την ομάδα του Τραμπ για προωθητικούς σκοπούς δείχνουν να πολλαπλασιάζονται.

#AI #NoKingsProtest ♬ original sound – Independent @independent Donald Trump has posted an AI-generated video depicting himself as “King Trump” flying a fighter jet and dumping brown sludge over “No Kings” protesters. The surreal clip, shared on his Truth Social platform, features Trump in a crown soaring over a crowd to the tune of Danger Zone, as the jet drops waste labelled “TRUMP.” The “No Kings” protest opposing Trump’s presidency on Saturday (October 18) drew nearly 7 million people across all 50 states according to organisers. It’s possibly the largest single‑day mobilisation against a U.S. president in modern history. #Trump

Η Ολίβια Ροντρίγκο είχε καταδικάσει τη χρήση του τραγουδιού της Αll-Αmerican Βitch για την ενθάρρυνση της οικειοθελούς αποχώρησης μη νόμιμων μεταναστών.

Λίγο καιρό πριν ο Κένι Λόγκινς «κατακεραύνωσε» τη χρήση του Danger Zone σε ένα βίντεο που απεικόνιζε τον Τραμπ να πετάει ανθρώπινα κόπρανα σε διαδηλωτές, δηλώνοντας:

«Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί κάποιος θα ήθελε η μουσική του να χρησιμοποιηθεί ή να συσχετιστεί με κάτι που δημιουργήθηκε με μοναδικό σκοπό να μας διχάσει».

Πολιτική του φόβου

Παρά τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι η κυβέρνησή του στοχεύει αποκλειστικά στην απέλαση «επικίνδυνων εγκληματιών», η ανάλυση των στοιχείων της ICE από τον Guardian αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.

Σύμφωνα με αυτά η ICE έχει συλλάβει περισσότερ άτομα χωρίς καταδίκες ή εκκρεμείς κατηγορίες εις βάρος τους από άτομα με ποινικό μητρώο και εκκρεμότητες με τη Δικαιοσύνη.

Συγκεκριμένα, η ανάλυση διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που συνελήφθησαν από την ICE δεν είχαν ποτέ καταδικαστεί για έγκλημα, παρά τη ρητή δέσμευση του Τραμπ.

Επιπλέον, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα την πλήρη αναστολή των αποφάσεων ασύλου, αφήνοντας 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους που αναζητούν άδεια παραμονής σε νομικό κενό. Ως μέρος της σκληρής μεταναστευτικής του πολιτικής, ο Τραμπ έχει ορκιστεί να «αναστείλει μόνιμα» τη μετανάστευση από «χώρες του τρίτου κόσμου».

Εμπειρογνώμονες ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για την κράτηση παιδιών μαζί με τους γονείς τους, καθώς και για τη σύλληψη ανθρώπων χωρίς απαγγελία κατηγοριών ή νόμιμη διαδικασία, όσο ο Λευκός Οίκος χρησιμοποιεί τις συλλήψεις με επικοινωνιακές ιαχές θριάμβου δηλώνοντας με υπερηφάνεια πως έχει «φέρει τον φόβο στις κοινότητες των μεταναστών».

Στα μέσα Νοεμβρίου Αμερικανός ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την αποφυλάκιση υπό όρους εκατοντάδων ατόμων που συνελήφθησαν από την ICE τον Σεπτέμβριο στην πολιτεία Ιλινόι, κυρίως στο Σικάγο και τα γύρω προάστια στα πλαίσια της πολυδιαφημισμένης από τον Λευκό Οίκο επιχείρησης Midway Blitz που είχε ως στόχο να «καθαρίσει την πολιτεία από εγκληματίες παράνομους μετανάστες που τρομοκρατούν τους Αμερικανούς».

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, στο οποίο υπάγεται η ICE, καυχήθηκε πως χάρη στην επιχείρηση εξασφαλίστηκε «ιστορική μείωση της εγκληματικότητας στο Σικάγο του Τζέι Μπι Πρίτσκερ και του Μπράντον Τζόνσον», αναφερόμενο αντίστοιχα στον κυβερνήτη της πολιτείας και στον δήμαρχο της πόλης.

Στην ανακοίνωση, το υπουργείο αράδιασε ποσοστά υποτιθέμενων μειώσεων σε κατηγορίες κακουργημάτων όπως οι ανθρωποκτονίες, οι επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων, οι ληστείες και ούτω καθεξής.

At every turn activist judges, sanctuary politicians, and violent rioters have actively tried to prevent our law enforcement officers from arresting and removing the worst of the worst. Now an ACTIVIST JUDGE is putting the lives of Americans directly at risk by ordering 615… pic.twitter.com/G7MktxchVj — Homeland Security (@DHSgov) November 12, 2025

Ωστόσο ο ομοσπονδιακός δικαστής στο Σικάγο έκανε δεκτό αίτημα συνηγόρων κάπου 600 κρατουμένων που αμφισβητούσαν τη νομιμότητα των συλλήψεών τους εξηγώντας πως οι συλλήψεις έγιναν χωρίς να υπάρχει εύλογη αιτία ούτε ένταλμα.

Κατά συνέπεια, ανακοίνωσε πως διατάσσει την αποφυλάκιση υφ’ όρον των ανθρώπων αυτών, μετά την καταβολή εγγύησης 1.500 δολαρίων από τον καθένα και με μέτρα ελέγχου, όπως τα ηλεκτρονικά «βραχιολάκια» επιτήρησης, σε υποθέσεις που κρίνεται πως ο συλληφθείς εγείρει κίνδυνο ασφαλείας.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας εξοργίστηκε με την απόφαση δηλώνοντας μέσω X: «Τώρα ακτιβιστής δικαστής θέτει άμεσα σε κίνδυνο τις ζωές Αμερικανών διατάσσοντας 615 παράνομοι αλλοδαποί να αφεθούν ελεύθεροι».

Υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ υφίστανται «εισβολή» από «εγκληματίες ερχόμενους από το εξωτερικό», ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε κορυφαία προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του και φροντίζει να έχουν άφθονη προβολή σε φίλα προσκείμενα μέσα ενημέρωσης οι συλλήψεις κι οι απελάσεις μεταναστών.