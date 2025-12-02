magazin
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
«Κακόβουλο, αηδιαστικό» – Σαμπρίνα Κάρπεντερ εναντίον Τραμπ για τις απελάσεις της ICE
«Κακόβουλο, αηδιαστικό» – Σαμπρίνα Κάρπεντερ εναντίον Τραμπ για τις απελάσεις της ICE

Η ποπ σταρ Σαμπρίνα Κάρπεντερ κατήγγειλε με οργή τη χρήση του τραγουδιού της, Juno, από τον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ σε βίντεο που προωθούσε τις επιδρομές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE)

Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Email apnea στην εργασία: Τι είναι και πως επηρεάζει την υγεία μας;

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ απάντησε σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα Χ. Σε αυτό αξιωματούχοι της ICE συλλαμβάνουν άτομα στο Σικάγο με μουσικό χαλί το κομμάτι της, Juno.

«Αυτό το βίντεο είναι κακόβουλο και αηδιαστικό. Μην εμπλέκετε ποτέ εμένα ή τη μουσική μου για να προωθήσετε την απάνθρωπη ατζέντα σας» έγραψε η πριγκίπισσα της ποπ.

Ο Λευκός Οίκος συνηθίζει να χρησιμοποιεί δημοφιλή τραγούδια, συχνά συνδεδεμένα με memes, στο περιεχόμενό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια επικοινωνιακή προσπάθεια να «απαλύνει» τις επιδρομές που έχουν προκαλέσει διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα.

Το πιο πρόσφατο βίντεο επένδυσε τον πιο viral στίχο από το Juno της ποπ σταρ— «Έχεις δοκιμάσει ποτέ αυτό; Αντίο» — σε πλάνα πρακτόρων της ICE να καταδιώκουν, να ακινητοποιούν και να περνάνε χειροπέδες σε μετανάστες.

Η αντίδραση του Λευκού Οίκου ήταν άμεση και ειρωνική. Η εκπρόσωπος, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον (Abigail Jackson), χρησιμοποίησε τίτλους από το άλμπουμ και τα σινγκλ της Κάρπεντερ για να δηλώσει:

«Έχουμε ένα Short n’ Sweet μήνυμα για τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ: δεν θα ζητήσουμε συγγνώμη για την απέλαση επικίνδυνων εγκληματιών, δολοφόνων, βιαστών και παιδόφιλων από τη χώρα μας. Όποιος υπερασπίζεται αυτά τα άρρωστα τέρατα πρέπει να είναι stupid, ή μήπως slow;»

Η Κάρπεντερ δεν είναι μόνη στην αντίθεση της ως προς τη χρήση δημιουργιών της για την ατζέντα του Τραμπ.

Από την Μπιγιονσέ και τους Foo Fighters μέχρι την Ολίβια Ροντρίγκο και τον Κένι Λόγκινς, οι καλλιτέχνες που έχουν καταδικάσει τη χρήση της μουσικής τους από την ομάδα του Τραμπ για προωθητικούς σκοπούς δείχνουν να πολλαπλασιάζονται.

Η Ολίβια Ροντρίγκο είχε καταδικάσει τη χρήση του τραγουδιού της Αll-Αmerican Βitch για την ενθάρρυνση της οικειοθελούς αποχώρησης μη νόμιμων μεταναστών.

Λίγο καιρό πριν ο Κένι Λόγκινς «κατακεραύνωσε» τη χρήση του Danger Zone σε ένα βίντεο που απεικόνιζε τον Τραμπ να πετάει ανθρώπινα κόπρανα σε διαδηλωτές, δηλώνοντας:

«Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί κάποιος θα ήθελε η μουσική του να χρησιμοποιηθεί ή να συσχετιστεί με κάτι που δημιουργήθηκε με μοναδικό σκοπό να μας διχάσει».

Πολιτική του φόβου

Παρά τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι η κυβέρνησή του στοχεύει αποκλειστικά στην απέλαση «επικίνδυνων εγκληματιών», η ανάλυση των στοιχείων της ICE από τον Guardian αποκαλύπτει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.

Σύμφωνα με αυτά η ICE έχει συλλάβει περισσότερ άτομα χωρίς καταδίκες ή εκκρεμείς κατηγορίες εις βάρος τους από άτομα με ποινικό μητρώο και εκκρεμότητες με τη Δικαιοσύνη.

Συγκεκριμένα, η ανάλυση διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που συνελήφθησαν από την ICE δεν είχαν ποτέ καταδικαστεί για έγκλημα, παρά τη ρητή δέσμευση του Τραμπ.

Επιπλέον, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα την πλήρη αναστολή των αποφάσεων ασύλου, αφήνοντας 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους που αναζητούν άδεια παραμονής σε νομικό κενό. Ως μέρος της σκληρής μεταναστευτικής του πολιτικής, ο Τραμπ έχει ορκιστεί να «αναστείλει μόνιμα» τη μετανάστευση από «χώρες του τρίτου κόσμου».

Εμπειρογνώμονες ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για την κράτηση παιδιών μαζί με τους γονείς τους, καθώς και για τη σύλληψη ανθρώπων χωρίς απαγγελία κατηγοριών ή νόμιμη διαδικασία, όσο ο Λευκός Οίκος χρησιμοποιεί τις συλλήψεις με επικοινωνιακές ιαχές θριάμβου δηλώνοντας με υπερηφάνεια πως έχει «φέρει τον φόβο στις κοινότητες των μεταναστών».

Στα μέσα Νοεμβρίου Αμερικανός ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την αποφυλάκιση υπό όρους εκατοντάδων ατόμων που συνελήφθησαν από την ICE τον Σεπτέμβριο στην πολιτεία Ιλινόι, κυρίως στο Σικάγο και τα γύρω προάστια στα πλαίσια της πολυδιαφημισμένης από τον Λευκό Οίκο επιχείρησης Midway Blitz που είχε ως στόχο να «καθαρίσει την πολιτεία από εγκληματίες παράνομους μετανάστες που τρομοκρατούν τους Αμερικανούς».

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, στο οποίο υπάγεται η ICE, καυχήθηκε πως χάρη στην επιχείρηση εξασφαλίστηκε «ιστορική μείωση της εγκληματικότητας στο Σικάγο του Τζέι Μπι Πρίτσκερ και του Μπράντον Τζόνσον», αναφερόμενο αντίστοιχα στον κυβερνήτη της πολιτείας και στον δήμαρχο της πόλης.

Στην ανακοίνωση, το υπουργείο αράδιασε ποσοστά υποτιθέμενων μειώσεων σε κατηγορίες κακουργημάτων όπως οι ανθρωποκτονίες, οι επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων, οι ληστείες και ούτω καθεξής.

Ωστόσο ο ομοσπονδιακός δικαστής στο Σικάγο έκανε δεκτό αίτημα συνηγόρων κάπου 600 κρατουμένων που αμφισβητούσαν τη νομιμότητα των συλλήψεών τους εξηγώντας πως οι συλλήψεις έγιναν χωρίς να υπάρχει εύλογη αιτία ούτε ένταλμα.

Κατά συνέπεια, ανακοίνωσε πως διατάσσει την αποφυλάκιση υφ’ όρον των ανθρώπων αυτών, μετά την καταβολή εγγύησης 1.500 δολαρίων από τον καθένα και με μέτρα ελέγχου, όπως τα ηλεκτρονικά «βραχιολάκια» επιτήρησης, σε υποθέσεις που κρίνεται πως ο συλληφθείς εγείρει κίνδυνο ασφαλείας.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας εξοργίστηκε με την απόφαση δηλώνοντας μέσω X: «Τώρα ακτιβιστής δικαστής θέτει άμεσα σε κίνδυνο τις ζωές Αμερικανών διατάσσοντας 615 παράνομοι αλλοδαποί να αφεθούν ελεύθεροι».

Υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ υφίστανται «εισβολή» από «εγκληματίες ερχόμενους από το εξωτερικό», ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε κορυφαία προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του και φροντίζει να έχουν άφθονη προβολή σε φίλα προσκείμενα μέσα ενημέρωσης οι συλλήψεις κι οι απελάσεις μεταναστών.

ΟΗΕ: Κίνα, Ιράν και Ρωσία αντιτάσσονται στις κυρώσεις εναντίον του Ιράν από τις Ε3
Έγγραφα 03.12.25

Κίνα, Ιράν και Ρωσία αντιτάσσονται στις κυρώσεις εναντίον του Ιράν από τις Ε3

Με κοινό έγγραφο των αντιπροσωπειών τους στον ΟΗΕ, η Κίνα, το Ιράν και η Ρωσία αντέδρασαν στις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης και εγγυώνται την ανάπτυξη του πυρηνικού του προγράμματος για ειρηνικούς σκοπούς

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Χωρίς πυραύλους, έχω καταστρέψει 18.400 εργαστήρια» κοκαΐνης απαντά ο Πέτρο στον Τραμπ
Κολομβία - ΗΠΑ 03.12.25

Ο Πέτρο απαντά στις απειλές Τραμπ λέγοντάς του να «μην ξυπνήσει τον Ιαγουάρο»

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, «σήκωσε το γάντι» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και απάντησε για το έργο του στην καταστροφή εργαστηρίων παρασκευής ναρκωτικών

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-1: Στο +4 από τη Ρεάλ με ανατροπή οι «Μπλαουγκράνα»
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-1: Στο +4 από τη Ρεάλ με ανατροπή οι «Μπλαουγκράνα»

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ πριν συμπληρωθεί το 20λεπτο και ο Λεβαντόφσκι αστόχησε σε πέναλτι, η Μπαρτσελόνα επικράτησε 3-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Καμπ Νου» και παρέμεινε στην κορυφή της La Liga.

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις: Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα – Σε κλοιό η κυβέρνηση
Φουντώνει το μέτωπο 02.12.25

Αμετακίνητοι οι αγρότες στα μπλόκα - Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

Ενισχύονται διαρκώς τα μπλόκα στις εθνικές οδούς. Κλειστές παραμένουν βασικές οδικές αρτηρίες, η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και ο Ε-65. Ενώνονται με τους αγρότες οι μαθητές. Στην κυβέρνηση παρακολουθούν το «τσουνάμι» των κινητοποιήσεων τηρώντας στάση αναμονής και στέλνουν μήνυμα «νόμου και τάξης».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι 4-5: «Κράτησαν» από το 1-5 οι «Πολίτες» και μείωσαν στους 2 από την κορυφή
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι 4-5: «Κράτησαν» από το 1-5 οι «Πολίτες» και μείωσαν στους 2 από την κορυφή

Τάσεις... αυτοκτονίας είχε απέναντι στη Φούλαμ η Μάντσεστερ Σίτι καθώς αν και προηγήθηκε με 1-5, τελικά νίκησε «οριακά» με 4-5. Έγραψε ιστορία ο Χάαλαντ που έφτασε τα 100 γκολ στην Premier σε μόλις 111 παιχνίδια.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Φίλαθλοι από Σύρο, Σαντορίνη και Τήνο βράβευσαν Μεντιλίμπαρ και Καραπαπά (pics)
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Ολυμπιακός: Φίλαθλοι από Σύρο, Σαντορίνη και Τήνο βράβευσαν Μεντιλίμπαρ και Καραπαπά (pics)

Εκπρόσωποι οπαδοών του Ολυμπιακού από Σύρο, Σαντορίνη και Τήνο τίμησαν τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον Κώστα Καραπαπά ενόψει του αγώνα Κυπέλλου με την Ελλάς Σύρου.

Σύνταξη
Με «καρφιά» στον πρόεδρο της Παρτιζάν, η πρώτη τοποθέτηση του Ομπράντοβιτς μετά την παραίτησή του
Μπάσκετ 02.12.25

Με «καρφιά» στον πρόεδρο της Παρτιζάν, η πρώτη τοποθέτηση του Ομπράντοβιτς μετά την παραίτησή του

«Δεν ήθελα να συμβεί τίποτα από αυτά – Ο πρόεδρος ευθύνεται για την κατάσταση», είπε μεταξύ άλλων ο Ομπράντοβιτς που «έσπασε τη σιωπή» του για τα όσα τον οδήγησαν στην παραίτηση από την Παρτιζάν.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι 3-2: Μεγάλη ανατροπή και ιστορική νίκη για τις ερυθρόλευκες!
CEV Champions League 02.12.25

Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι 3-2: Μεγάλη ανατροπή και ιστορική νίκη για τις ερυθρόλευκες!

«Xρυσή» σελίδα έγραψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος πήρε την πρώτη νίκη της ιστορίας του στο Champions League γυναικών με 3-2 σετ επί της πανίσχυρης Ετσατσίμπασι από την Τουρκία.

Σύνταξη
Κερατσίνι: Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο μπαλκόνι του σπιτιού τους – Τους βρήκε ο εγγονός
Ελλάδα 02.12.25

Κερατσίνι: Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο μπαλκόνι του σπιτιού τους – Τους βρήκε ο εγγονός

Η απώλεια του γιου τους πριν από περίπου έναν χρόνο, φαίνεται να επιδείνωσε την ψυχολογική κατάσταση του ζευγαριού που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας στο Κερατσίνι

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα»
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Ανδρουλάκης: Το δίλημμα δεν είναι «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά «απλή επιβίωση ή ζωή με προοπτική και ελπίδα»

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε εκδήλωση του κόμματος για το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Σύνταξη
Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι
Απάτες 02.12.25

Τα σκάνδαλα που συντάραξαν την ΕΕ: Cum-Ex, Qatargate, Μογκερίνι

Η φοροδιαφυγή Cum-Ex, που κόστισε στους Ευρωπαίους φορολογούμενους δισεκατομμύρια ευρώ, το σκάνδαλο Qatargate, το οποίο αφορά δωροδοκία ευρωβουλευτών και, τώρα, η σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι, θέτουν υπό περαιτέρω αμφισβήτηση την αξιοπιστία της ΕΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Νιουκάστλ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 02.12.25

LIVE: Νιουκάστλ – Τότεναμ

LIVE: Νιουκάστλ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Νιουκάστλ – Τότεναμ για την 14η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Βόλος – Αιγάλεω 6-0: «Εξάρα» για τους Θεσσαλούς με χατ-τρικ του Χάμουλιτς (vid)
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Βόλος – Αιγάλεω 6-0: «Εξάρα» για τους Θεσσαλούς με χατ-τρικ του Χάμουλιτς (vid)

Με τον Σαΐντ Χάμουλιτς να πετυχαίνει τρία από τα έξι γκολ της ομάδας του, ο Βόλος κέρδισε με το εμφατικό 6-0 το Αιγάλεω σε παιχνίδι για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 02.12.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη 19η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
