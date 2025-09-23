Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ θεωρεί ότι οι άνδρες «είναι ένα διασκεδαστικό είδος» – Με την καλή και την κακή έννοια

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ μπορεί να έχει κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ με τίτλο «Man’s Best Friend», αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει καταφέρει να κατανοήσει απόλυτα τον τρόπο που σκέφτονται και δρουν οι άντρες (όσο στερεοτυπικό και αν ακούγεται αυτό).

Σε ένα νέο αφιέρωμα της Vogue Italia, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ μίλησε για τα αντικρουόμενα συναισθήματά που έχει απέναντι στο αντίθετο φύλο. «Νομίζω ότι είναι ένα πολύ διασκεδαστικό είδος», ξεκίνησε η Κάρπεντερ. «Με την καλή και την κακή έννοια», πρόσθεσε.

«Αισθάνομαι πραγματικά λατρεία για μερικούς από αυτούς», είπε στο περιοδικό. «Και πραγματικά μπερδεμένη για κάποιους άλλους. Όταν μια από τις φίλες μου ανακοινώνει ότι θα αποκτήσει γιο, χαίρομαι για αυτό το παιδί. Επειδή ξέρω ότι θα ανατραφεί σωστά», πρόσθεσε.

«Δεν θέλω να είμαι εχθρός με ανθρώπους που αγάπησα»

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ έχει καταπιαστεί πολλάκις με την πολύπλοκη σχέση της με τους άνδρες. Και αν ακούσετε το «Man’s Best Friend», το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο και έκανε το ντεμπούτο του στην κορυφή του Billboard 200, θα σας λυθούν κάποιες απορίες σχετικά με τα συμπεράσματα της αναφορικά με τους δεσμούς της.

Στο single «Manchild», για παράδειγμα εκφράζει τη λύπη της για την ανικανότητα των ανδρών συντρόφων που προσελκύει, ενώ στο «Tears» εκφράζει με καυστικό τρόπο (και περίσσεια ειρωνεία) τον ενθουσιασμό της για το πόσο σέξι είναι όταν ένας άνδρας κάνει το ελάχιστο δυνατό.

Φυσικά, αυτά τα κομμάτια δεν προκύπτουν από τη φαντασία της. Σε πρόσφατη συνέντευξη της, η καλλιτέχνιδα στάθηκε στην ερωτική απογοήτευση που ενέπνευσε το Man’s Best Friend.

«Νομίζω ότι βγήκα από μια θλιβερή κατάσταση πολύ λιγότερο πικραμένη από ό,τι σκόπευα ή περίμενα, γιατί σκέφτηκα ‘Ξέρεις κάτι; Έχει να κάνει με δύο άτομα [αυτή η κατάσταση] και αυτό είναι μέρος του να ωριμάζεις. Δεν θέλω να είμαι εχθρός με ανθρώπους που αγάπησα».

«Πραγματικά μεγαλώνουμε μαζί»

Η συνέντευξη της Κάρπεντερ στην Vogue Italia έρχεται σε μια περίοδο που η τραγουδίστρια έχει στο κατώφλι της σειρά από συναρπαστικά σχέδια: σύντομα θα κάνει το ντεμπούτο της στο Grand Ole Opry και θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το Saturday Night Live, ενώ θα επίσης headliner στο Coachella το 2026.

Σε άλλο σημείο της νέας συνέντευξης, η Κάρπεντερ μίλησε για το πόσο σημαντικό ήταν για εκείνη να έχει τους θαυμαστές της στο πλευρό της σε κάθε της βήμα.

«Το πιο σημαντικό πράγμα τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής μου ήταν οι άνθρωποι που με έφεραν στο σημείο που βρίσκομαι τώρα, οι θαυμαστές που με στήριξαν σε κάθε στιγμή, καλή και κακή», ανέφερε.

«Πραγματικά μεγαλώνουμε μαζί», κατέληξε.

