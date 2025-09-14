magazin
Από την Σαμπρίνα Κάρπεντερ στην Μπιγιονσέ: Γιατί οι γυναίκες ποπ σταρ «δικάζουν» άνδρες δίχως έλεος;
14 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:00

Από την Σαμπρίνα Κάρπεντερ στην Μπιγιονσέ: Γιατί οι γυναίκες ποπ σταρ «δικάζουν» άνδρες δίχως έλεος;

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και άλλες ποπ σταρ γεμίζουν τα charts με τραγούδια που σατιρίζουν τους «μέτριους άντρες», αντικατοπτρίζοντας τις νέες κοινωνικές ισορροπίες και την αυξανόμενη ανεξαρτησία των γυναικών

Spotlight

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ φαίνεται να ταλαντεύεται ανάμεσα στη γοητεία και την απογοήτευση που της προκαλεί το αντίθετο φύλο. Στο νέο της άλμπουμ, και ειδικά στο βασικό single «Manchild», δεν διστάζει να χαρακτηρίσει τον εραστή της «χαζό», «άχρηστο» και «αργό», διερωτώμενη με σαρκασμό: «Γιατί (είσαι) τόσο σέξι αν είσαι τόσο χαζός; / Και πώς επέζησες στη Γη τόσο καιρό;».

Η Αμερικανίδα ποπ σταρ χτίζει έναν ολόκληρο δίσκο πάνω στην αποδόμηση του ανδρικού προτύπου, βάζοντας στο στόχαστρο συντρόφους που δεν μπορούν ούτε «να πλύνουν τα πιάτα» ούτε «να συναρμολογήσουν μια καρέκλα από την ΙΚΕΑ». Στο «Sugar Talking» ειρωνεύεται όσους καυχιούνται για τις «επιφοιτήσεις» τους, χαρακτηρίζοντάς τες «μεγάλη λέξη για ένα μικρό μυαλό», ενώ στο περσινό χιτ «Slim Pickins» κατηγορεί έναν άνδρα που δεν γνωρίζει ούτε τη διαφορά ανάμεσα στο there, their και they are.

YouTube thumbnail

«Χρειάζεται ψυχοθεραπεία, όχι σχέση»

Δεν είναι όμως η μόνη. Μια νέα γενιά γυναικών ποπ σταρ υψώνει φωνή διαμαρτυρίας με πιασάρικες μελωδίες. Η Αμερικανίδα Chappell Roan τραγουδά στο «Super Graphic Ultra Modern Girl» για έναν άντρα που «δεν χόρεψε» και «δεν έκανε ούτε μία ερώτηση». Η Βρετανίδα Perrie στο «If He Wanted To He Would» ψέγει την «ματαιοδοξία» ενός συντρόφου που «χρειάζεται ψυχοθεραπεία, όχι σχέση». Στο «Training Season», επιτυχία της Dua Lipa το 2024, η τραγουδίστρια ξεκαθαρίζει ότι δεν σκοπεύει «να διδάξει σε κανέναν πώς να την αγαπά σωστά».

YouTube thumbnail

Σύμφωνα με τον Τσάρλι Χάρντινγκ του podcast Switched On Pop, αυτή η στροφή αντικατοπτρίζει την εξέλιξη της ποπ στιχουργικής από τα τέλη της δεκαετίας του ’60, όταν καλλιτέχνες όπως η Τζόνι Μίτσελ έφεραν στο προσκήνιο το προσωπικό βίωμα. Από την Κάρλι Σάιμον με το «You’re so vain» μέχρι την Μπιγιονσέ και την Τέιλορ Σουίφτ, οι γυναίκες καλλιτέχνιδες τραγουδούν για σχέσεις, απιστία και πληγωμένα συναισθήματα.

YouTube thumbnail

H ποπ ως καθρέφτης μιας κοινωνίας που αλλάζει

Το ιδιαίτερο σήμερα είναι ότι αυτά τα τραγούδια συνδέονται με μια ευρύτερη κοινωνική μετατόπιση. Οι γυναίκες στον δυτικό κόσμο έχουν πλέον περισσότερη οικονομική ανεξαρτησία, άρα και τη δυνατότητα να είναι πιο επιλεκτικές στις σχέσεις τους. Σύμφωνα με το Pew Research Centre, το 2023 το 35% των Αμερικανίδων ηλικίας 25-54 ετών ήταν single, έναντι 29% το 1990. Την ίδια ώρα, σχεδόν το 60% των αποφοίτων πανεπιστημίων στις ΗΠΑ είναι γυναίκες. Δεδομένου ότι οι περισσότερες δεν επιθυμούν να συνάψουν σχέση με κάποιον λιγότερο μορφωμένο ή οικονομικά σταθερό, οι επιλογές συχνά περιορίζονται — όπως το συνοψίζει η Κάρπεντερ στο «Slim Pickins».

Η ανδρική πλευρά δεν μένει άπραγη. Τον Αύγουστο, το άλμπουμ «I’m the Problem» του Αμερικανού τραγουδιστή κάντρι Μόργκαν Γουόλεν ανέβηκε στην κορυφή του Billboard 200. Στους στίχους του αντεπιτίθεται: «Αν είμαι τόσο απαίσιος, τότε γιατί έμεινες τόσον καιρό;» – ωστόσο, το ίδιο φαίνεται να διερωτώνται από την αρχή οι ίδιες.

YouTube thumbnail

*Με πληροφορίες από: Τhe Economist, Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @sabrinacarpenter

Τουρισμός
Τουρισμός: Το αντάρτικο της τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι στις τουριστικές επενδύσεις

Τουρισμός: Το αντάρτικο της τοπικής αυτοδιοίκησης απέναντι στις τουριστικές επενδύσεις

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήματα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Τα επόμενα βήματα της Chevron στην Ελλάδα και τα «deals» Μπέργκαμ

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Stream magazin
Από την Καπέλα Σιστίνα έως τον Banksy: Αιώνες λογοκρισίας και καταστροφής στις πλάτες της τέχνης
Art 14.09.25

Από την Καπέλα Σιστίνα έως τον Banksy: Αιώνες λογοκρισίας και καταστροφής στις πλάτες της τέχνης

Το πρόσφατο, ταχύτατα σβησμένο, γκραφίτι του Banksy στα Βασιλικά Δικαστήρια του Λονδίνου υπενθυμίζει μια μακρά ιστορία αιώνων όπου η τέχνη συγκρούεται με την εξουσία και συχνά βγαίνει λαβωμένη

Σύνταξη
Η Αμέρικα Φερέρα για τα φοβισμένα παιδιά και τις οικογένειες που απειλούνται με απέλαση και ανελέητο έλεγχο
«Ποιος ειναι ασφαλής;» 13.09.25

Η Αμέρικα Φερέρα για τα φοβισμένα παιδιά και τις οικογένειες που απειλούνται με απέλαση και ανελέητο έλεγχο

Η ηθοποιός Αμέρικα Φερέρα, μίλησε πρόσφατα για την αντιμεταναστευτική πολιτική που ακολουθούν οι ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι είναι «εξοργισμένη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βurnout, χταπόδια, φετίχ, χρυσό OnlyFans: Η πορνό βιομηχανία της Ευρώπης γυμνή – «Μας καταπίνει ολόκληρους»
Συνέδριο 13.09.25

Βurnout, χταπόδια, φετίχ, χρυσό OnlyFans: Η πορνό βιομηχανία της Ευρώπης γυμνή – «Μας καταπίνει ολόκληρους»

Από το «ερασιτεχνικό» περιεχόμενο στο απόλυτο burnout και από την οικονομική ανασφάλεια στη σκλαβιά του OnlyFans, η πορνογραφική βιομηχανία της Ευρώπης μοιάζει να τσακίζει τις ζωές των δημιουργών σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σκιές στην αρχαιότητα: Όταν οι Φαραώ, οι στρατηγοί και οι αυτοκράτορες είχαν πράκτορες
Fake News 13.09.25

Σκιές στην αρχαιότητα: Όταν οι Φαραώ, οι στρατηγοί και οι αυτοκράτορες είχαν πράκτορες

Από τον Ραμσή Β΄ και τον Αννίβα μέχρι τον Ιούλιο Καίσαρα, η κατασκοπεία δεν είναι επινόηση των νεότερων χρόνων - ένα νέο βιβλίο αποκαλύπτει πώς οι αρχαίοι ηγέτες στηρίχθηκαν σε πράκτορες

Σύνταξη
Grace for the World: Μια ιστορική συναυλία στο Βατικανό – Φαρέλ Γουίλιαμς, Clipse και Τζένιφερ Χάντσον στο lineup
«Χτίζει γέφυρες» 13.09.25

Grace for the World: Μια ιστορική συναυλία στο Βατικανό – Φαρέλ Γουίλιαμς, Clipse και Τζένιφερ Χάντσον στο lineup

Ο Αντρέα Μποτσέλι, ανέφερε για την συναυλία Grace for the World, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου: «Ας στρέψουμε τα βλέμματα στην ανθρωπότητα με μουσική».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λονδίνο: Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βασιλική Όπερα ενάντια στην παρουσία της «ντίβας του Πούτιν»
«Πολιτιστική προπαγάνδα» 13.09.25

Λονδίνο: Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βασιλική Όπερα ενάντια στην παρουσία της «ντίβας του Πούτιν»

Η Άννα Νετρέμπκο, μία από τις πιο γνωστές σοπράνο στον κόσμο, αρνήθηκε ότι είναι σύμμαχος του Ρώσου ηγέτη, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Paramount καταδικάζει το μποϊκοτάζ ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών από καλλιτέχνες του Χόλιγουντ
Culture Live 13.09.25

Η Paramount καταδικάζει το μποϊκοτάζ ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών από καλλιτέχνες του Χόλιγουντ

Η Paramount έγινε το πρώτο μεγάλο στούντιο που παίρνει θέση κατά της εκστρατείας μποϊκοτάζ ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών, προκαλώντας αντιδράσεις σε ένα Χόλιγουντ βαθιά διχασμένο

Σύνταξη
Ο Τζον Τραβόλτα δέχτηκε σκληρή κριτική για την σειρά «Welcome Back, Kotter» – «Τον μετατρέπεις σε ηλίθιο»
Όπως ο Τζον Μπόι; 13.09.25

Ο Τζον Τραβόλτα δέχτηκε σκληρή κριτική για την σειρά «Welcome Back, Kotter» – «Τον μετατρέπεις σε ηλίθιο»

Ο Τζον Τραβόλτα εδραιώθηκε μέσα από τον ρόλο του στην κωμική σειρά «Welcome Back, Kotter» του 1975, ωστόσο, ένας από τους παραγωγούς φάνηκε να μην εκτιμά την ερμηνεία του. Τουλάχιστον στην αρχή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Σον Άστιν νέος πρόεδρος της SAG-AFTRA: Ο «Σαμ» του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών στην ηγεσία των ηθοποιών του Χόλιγουντ
Culture Live 13.09.25

O Σον Άστιν νέος πρόεδρος της SAG-AFTRA: Ο «Σαμ» του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών στην ηγεσία των ηθοποιών του Χόλιγουντ

Ο Σον Άστιν εξελέγη με 79% νέος πρόεδρος της SAG-AFTRA, διαδεχόμενος τη Φραν Ντρέσσερ, και αναλαμβάνει να οδηγήσει το σωματείο των 160.000 ηθοποιών σε κρίσιμες διαπραγματεύσεις για AI και streaming

Σύνταξη
