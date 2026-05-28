Πατήσια: Βαρύ το κατηγορητήριο για τους τρεις συλληφθέντες
Εναντίον τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα.
- Λάρισα: Φορτηγό παρέσυρε μεταλλική γέφυρα και κατέληξε σε μάντρα επιχείρησης – Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός
- Αυστηρή απάντηση της RealPolls στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ: Δεν μας αφορούν πολιτικά ή/και κομματικά «παιχνίδια»
- Την Παρασκευή η πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης – Ποιοι πάνε ταμείο, πόσα θα πάρουν
- Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό του Ισραήλ να καταλάβει το 70% της Γάζας
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα είναι ο ποινικός απολογισμός για τους τρεις συλληφθέντες για την χθεσινή ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στα Πατήσια.
Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους δίωξη για βαριά αδικήματα. Συγκεκριμένα τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα:
• Απόπειρα ανθρωποκτονίας
• Απόπειρα ληστείας από κοινου
• Παράνομη οπλοφορία διακεκριμένη
• Οπλοχρησία
• Παράνομη κατοχή πυρομαχικών
• Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μποορουσε να προκύψει κινδυνος για ξένα πραγματα και άνθρωπο
• απειθεια
Έλαβαν προθεσμία
Οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την Τρίτη οπότε και θα αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.
- Θερμή υποδοχή του Πίτερς από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού
- Στουρνάρας: Αστικός μύθος οι τριγωνικές συναλλαγές μεταξύ τραπεζών – servicers
- Η διαβόητη ληστεία στο Λούβρο έρχεται στη μεγάλη οθόνη με υπογραφή Ρομέν Γαβρά
- Ολυμπιακός: Δείτε τη… μαγεία στο ΣΕΦ, μεγάλη ερυθρόλευκη γιορτή για την κατάκτηση της Euroleague(pics)
- ‘Εκλεψαν την παράσταση τα μπλουζάκια της ευρωκούπας των Φουρνιέ και Τζόσεφ (pics)
- Ανδρουλάκης: Το δημογραφικό θα είναι η μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη τα επόμενα χρόνια
- Χαμός στο ΣΕΦ για τους πρωταθλητές Ευρώπης (vids)
- Είχε μαχαιρώσει γνωστό επιχειρηματία ο 29χρονος που συνελήφθη για την αιματηρή επίθεση στα Πατήσια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις