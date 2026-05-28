Πατήσια: Βαρύ το κατηγορητήριο για τους τρεις συλληφθέντες

Τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα είναι ο ποινικός απολογισμός για τους τρεις συλληφθέντες για την χθεσινή ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στα Πατήσια.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους δίωξη για βαριά αδικήματα. Συγκεκριμένα τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα:

• Απόπειρα ανθρωποκτονίας

• Απόπειρα ληστείας από κοινου

• Παράνομη οπλοφορία διακεκριμένη

• Οπλοχρησία

• Παράνομη κατοχή πυρομαχικών

• Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μποορουσε να προκύψει κινδυνος για ξένα πραγματα και άνθρωπο

• απειθεια

Έλαβαν προθεσμία

Οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την Τρίτη οπότε και θα αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.