Προχωρά σε τηλεφωνικές κλήσεις η ΑΑΔΕ για χρέη – Τι πρέπει να προσέξετε
Οικονομικές Ειδήσεις 28 Μαΐου 2026, 20:17

Προχωρά σε τηλεφωνικές κλήσεις η ΑΑΔΕ για χρέη – Τι πρέπει να προσέξετε

Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ χιλιάδες φορολογούμενοι που για πρώτη φορά άφησαν απλήρωτους φόρους, αλλά και άλλες κατηγορίες με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.

Τηλεφώνημα – προειδοποίηση θα δεχθούν 55.000 φορολογούμενοι από την ΑΑΔΕ το επόμενο διάστημα, για ληξιπρόθεσμες οφειλές ή μη υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, οι κλήσεις θα ισοδυναμούν με τελευταία ειδοποίηση για τακτοποίηση εκκρεμουσών υποχρεώσεων και όσοι δεν συμμορφωθούν θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα προβλεπόμενα από τον νόμο, όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων και εξονυχιστικούς ελέγχους.

ΑΑΔΕ: Ο στόχος για τα ληξιπρόθεσμα

Στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι να ανακόψει τη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που ξεπερνούν τα 114 δισ. ευρώ, και να αποτραπεί μια νέα γενιά «κόκκινων» χρεών.

Στη λίστα των τηλεφωνικών κλήσεων βρίσκονται φορολογούμενοι που για πρώτη φορά άφησαν απλήρωτους φόρους, αλλά και άλλες κατηγορίες με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.

Η ΑΑΔΕ εκτιμά ότι οι πιο πρόσφατες οφειλές έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για τακτοποίηση με την έγκαιρη παρέμβαση και πίεση στους οφειλέτες. Είναι ενδεικτικό ότι με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο, η αρχή στοχεύει στη συμμόρφωση τουλάχιστον του 60% των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, επιδιώκοντας να εισπράξει τουλάχιστον το 45% από αυτές.

Ποιοι θα λάβουν κλήση

Ειδικότερα τα «τηλέφωνα θα χτυπήσουν» για:

-Όσους έχουν παλαιές αλλά και πρόσφατες ληξιπρόθεσμες οφειλές και ειδικότερα όσες δεν έχουν πληρωθεί εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου η/οι βεβαιωμένη/ες οφειλή/ες, που έληξε/αν έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

-Όσους έχουν απλήρωτες δόσεις ρυθμίσεων και κινδυνεύουν να χάσουν τη ρύθμιση.

-Όσους δεν έχουν υποβάλει περιοδική δήλωση ΦΠΑ εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου υπόχρεων.

-Όσους δεν έχουν υποβάλει δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών εμπρόθεσμα ή μέχρι την ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου των υπόχρεων που προκύπτουν μετά από διασταύρωση με δεδομένα από τρίτες πηγές.

-Όσους έχουν μια σειρά από φορολογικές υποχρεώσεις: όπως μη υποβολή δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων, υποβολή κενών δηλώσεων ΦΠΑ κ.ά.

-Οφειλέτες με μικρά ποσά οφειλών που παρέμειναν ανενεργά ή ξεχασμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κατασχέσεις λογαριασμών και πλειστηριασμοί

Η ΑΑΔΕ ενισχύει και διευρύνει τα εργαλεία και τις παρεμβάσεις για τον περιορισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών που, παρά τις ρυθμίσεις και τις διευκολύνσεις στους φορολογούμενους, συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι το πρώτο τρίμηνο τα νέα «φέσια» στην Εφορία ανήλθαν σε 3 δισ. ευρώ, με τους απλήρωτους φόρους να υπερβαίνουν τα 2,8 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, ο αριθμός των οφειλετών αυξήθηκε κατά 30,31%, φθάνοντας τα 4.797.755 φυσικά και νομικά πρόσωπα, έναντι 3.681.752 τον Φεβρουάριο του 2026. Από αυτούς περισσότεροι από 2,3 εκατ. φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, ενώ σε 1.684.592 οφειλέτες έχουν ήδη επιβληθεί.

Συνολικά, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται σε 114,516 δισ. ευρώ και από αυτά τα 35,264 δισ. ευρώ χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται στα 79,252 δισ. ευρώ.

Business
Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»

Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»

Vita.gr
«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

Business
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μισές φλερτάρουν με το λουκέτο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μισές φλερτάρουν με το λουκέτο

inWellness
inTown
Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου»
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

«Αποσυνταξιοδότηση»: Γιατί όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι επιστρέφουν στη δουλειά
Unretirement 28.05.26

«Αποσυνταξιοδότηση»: Γιατί όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι επιστρέφουν στη δουλειά

Στη Βρετανία ο ένας στους έξι συνταξούχους επιστρέφει στη δουλειά. Στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι αγγίζουν τους 300.000. Το φαινόμενο της «αποσυνταξιοδότησης» έχει διεθνείς διαστάσεις.

Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»
Διεθνής Οικονομία 28.05.26

Πόσα μένουν στην τσέπη από έναν ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ μετά τη φορολογία σε όλη την Ευρώπη; – Η ελληνική «περίπτωση»

Στην Ανατολική Ευρώπη, γενικά, το καθαρό εισόδημα που λαμβάνει ο εργαζόμενος είναι υψηλότερο για ετήσιο μικτό μισθό 100.000 ευρώ, ενώ στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη τα καθαρά ποσά τείνουν να είναι χαμηλότερα - Πόσα μένουν στους Έλληνες μετά τους φόρους;

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα
Κλιματική αλλαγή 28.05.26

Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η Ελλάδα ζητά χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα δικαιώματα άνθρακα

Η Αθήνα και άλλες πέντε κυβερνήσεις ζητούν να μην μειωθούν τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπής άνθρακα. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο στην πράσινη μετάβαση διαφωνούν.

Ώρες εργασίας: Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα – Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο
Στοιχεία Eurostat 28.05.26

Πρωταθλήτρια στην ΕΕ η Ελλάδα στις ώρες εργασίας - Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από τον μέσο όρο

Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας σε επίπεδο ΕΕ ήταν 35,9 ώρες, με διακυμάνσεις που ξεκινούν από 31,9 πραγματικές ώρες εργασίας στην Ολλανδία και φτάνουν έως 39,6 στη χώρα μας

Ακίνητα: Πώς επηρεάζει την αγορά κατοικίας η ενεργειακή κλάση – Οι αποκλίσεις στις τιμές
Ανάλυση 28.05.26

Πώς επηρεάζει την αγορά ακινήτων η ενεργειακή κλάση - Οι αποκλίσεις στις τιμές (Γραφήματα)

Οι μεγάλες διαφοροποιήσεις στα ακίνητα από Αθήνα έως Γλυφάδα - Τι δείχνει ανάλυση της ReDataset για τον τρόπο που επιδρά στις τιμές αγοράς η ενεργειακή απόδοση

Η ιστορική βραδιά του Ολυμπιακού: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την κατάκτηση του Conference League
Ποδόσφαιρο 29.05.26

Η ιστορική βραδιά του Ολυμπιακού: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την κατάκτηση του Conference League

Δύο χρόνια κύλησαν από τη μυθική βραδιά που το όνειρο έγινε πραγματικότητα για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του. Οι Πειραιώτες πανηγύρισαν την κατάκτηση του Conference League και η Ελλάδα «πήρε φωτιά»

Κόρινθος: Συνελήφθη 26χρονη που είχε δημιουργήσει διαδικτυακή ομάδα που ενημέρωνε για τα μπλόκα της Τροχαίας
Ελλάδα 28.05.26

Κόρινθος: Συνελήφθη 26χρονη που είχε δημιουργήσει διαδικτυακή ομάδα που ενημέρωνε για τα μπλόκα της Τροχαίας

Η 26χρονη μαζί με έναν 35χρονο που αναζητείται, διαχειρίζονταν ομάδα στο Viber που που προειδοποιούσε οδηγούς για μπλόκα αλκοτέστ της ΕΛΑΣ στην Κόρινθο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει κυρώσεις σε βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών εποίκων
«Συστηματική κατάχρηση» 28.05.26

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει κυρώσεις σε βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών εποίκων

Η ΕΕ ανακοίνωσε πως επέβαλε κυρώσεις εις βάρος ισραηλινών οντοτήτων και προσώπων σε σχέση με την διάπραξη βίαιων πράξεων ή την διευκόλυνσή τους στη Δυτική Όχθη

Η επικίνδυνη θεραπεία με δηλητήριο από βάτραχο – Ο Όρλαντο Μπλουμ τη λατρεύει
Αντίο επιστήμη; 28.05.26

Η επικίνδυνη θεραπεία με δηλητήριο από βάτραχο – Ο Όρλαντο Μπλουμ τη λατρεύει

Οι συστάσεις από διασημότητες όπως ο ηθοποιός Ορλάντο Μπλουμ – ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει υποβληθεί στο τελετουργικό πολλές φορές – έχουν εκτοξεύσει την «θεραπεία» στα ύψη τα τελευταία χρόνια.

Κρήτη: «Δικαιωμένοι θα αισθανθούμε όταν καταδικαστούν και οι δύο» – Τι λέει η αδερφή του 21χρονου Νικήτα
Ελλάδα 28.05.26

Κρήτη: «Δικαιωμένοι θα αισθανθούμε όταν καταδικαστούν και οι δύο» – Τι λέει η αδερφή του 21χρονου Νικήτα

Οι αδερφές του Νικήτα Γεμιστού που εκτελέστηκε με 6 σφαίρες διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του αδερφού τους λίγο πριν το 40νθήμερο μνημόσυνό του

Σάκοτα: «Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί αλλά δεν μπορούμε να έχουμε διάρκεια 40 λεπτά όπως ο Ολυμπιακός»
Μπάσκετ 28.05.26

Σάκοτα: «Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί αλλά δεν μπορούμε να έχουμε διάρκεια 40 λεπτά όπως ο Ολυμπιακός»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στην αμυντική απόδοση της ΑΕΚ και ανέφερε πως όταν οι Ερυθρόλευκοι παίζουν δυνατά για 40 λεπτά, τότε όλα είναι περιορισμένα.

To Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Στρατιωτικά - Εμπορικά 28.05.26 Upd: 23:53

To Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Όπως αναφέρουν ιρανικά πρακτορεία επιβεβαιώνοντας τις πρώτες πληροφορίες, αναφέρθηκαν εκτοξεύσεις από το Μπουσέχρ με στόχο εμπορικά και πολεμικά πλοία που προσπάθησαν να περάσουν χωρίς άδεια

Θερμότερα τα καλοκαιρία στην Ελλάδα – Ειδικοί αναλύουν τα δεδομένα και προειδοποιούν
Ελλάδα 28.05.26

Θερμότερα τα καλοκαιρία στην Ελλάδα – Ειδικοί αναλύουν τα δεδομένα και προειδοποιούν

Όπως όλα δείχνουν, το φετινό καλοκαίρι στην Ευρώπη θα είναι ακόμη πιο θερμό - «Τα καλοκαίρια στη χώρα μας έχουν ήδη αλλάξει» σημειώνουν οι επιστήμονες για την Ελλάδα.

Financial Times: Εννέα χώρες αποχωρούν από τον συνασπισμό που εξοπλίζει την Ουκρανία
Μεταστροφή 28.05.26

Financial Times: Εννέα χώρες αποχωρούν από τον συνασπισμό που εξοπλίζει την Ουκρανία

Από τις 18 έγιναν μόνο 9 οι χώρες που συμμετέχουν στην τσεχική πρωτοβουλία για τον εξοπλισμό του Κιέβου. Η Ουκρανία χάνει ραγδαία τη διεθνή στήριξη που απολάμβανε

Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης
Μέση Ανατολή 28.05.26

Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης

Ιρανική πηγή δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ενημερώσει τον Πακιστανό μεσολαβητή ότι το κείμενο ολοκληρώθηκε. Όταν οριστικοποιηθεί, θα ενημερώσει τόσο εκείνον όσο και τους πολίτες.

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 94-77: Πρώτο βήμα για τους τελικούς με… αύρα Ευρωλίγκας! (vid)
Μπάσκετ 28.05.26

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 94-77: Πρώτο βήμα για τους τελικούς με… αύρα Ευρωλίγκας! (vid)

Σε ένα κατάμεστο και γιορτινό ΣΕΦ μετά την κατάκτηση της Ευρωλιγκας ο Ολυμπιακός, έχοντας κορυφαίο τον Πίτερς (17π.), νίκησε την ΑΕΚ 94-77 και έκανε το 1o βήμα για την πρόκρισή του στους τελικούς.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

