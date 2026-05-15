newspaper
Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σαρωτικοί έλεγχοι από την ΑΑΔΕ – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο και γιατί
Οικονομία 15 Μαΐου 2026, 07:22

Σαρωτικοί έλεγχοι από την ΑΑΔΕ – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο και γιατί

Ποιοι επαγγελματίες θα «ανακριθούν» από την ΑΑΔΕ – Τι θα ελέγξει η φορολογική αρχή

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ευκινησία, ευλυγισία και ισορροπία απλώς… ξαπλώνοντας

Ευκινησία, ευλυγισία και ισορροπία απλώς… ξαπλώνοντας

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Σε εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων 690 ελευθέρων επαγγελματιών που αμφισβήτησαν τα τεκμήρια φορολόγησης το 2025 θα βρεθούν 690 ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι έλεγχοι θα είναι σαρωτικοί και θα περιλαμβάνουν εισοδήματα, καταθέσεις και δαπάνες διαβίωσης όχι μόνο των ίδιων αλλά και της οικογενειάς τους, και διασταυρώσεις στοιχείων που μπορεί να φτάσουν έως και πέντε χρόνια πίσω.

Οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής δεν θα περιοριστούν μόνο στην επαγγελματική δραστηριότητα των φορολογουμένων, όπως τιμολόγια, επαγγελματικές δαπάνες, βιβλία και δεδομένα της πλατφόρμας myDATA. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν τραπεζικές καταθέσεις, θυρίδες, χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες, κρυπτονομίσματα, μετρητά ακόμη και οι καθημερινές δαπάνες όπως λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, τηλεφωνίας αλλά και δίδακτρα σε φροντιστήρια και ιδιωτικά σχολεία.

Παράλληλα, στο «μάτι» των ελεγκτών θα βρεθούν και οι δαπάνες για ταξίδια στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ενώ θα εξεταστούν και τα εισοδήματα ή τα περιουσιακά στοιχεία συζύγων και τέκνων.

Οι πληροφορίες αυτές θα αξιολογηθούν από τον φοροελεγκτικό μηχανισμό με υπαρκτό τον κίνδυνο επιβολής πρόσθετων φόρων και προστίμων.

Ο έλεγχος διενεργείται εντός 12 μηνών από την κοινοποίηση της εντολής και με την ολοκλήρωσή του εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. Τυχόν επιπλέον ποσό φόρου βεβαιώνεται ή ο φόρος που έχει βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται διαγράφεται ή επιστρέφεται.

Ήδη οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι που διαφωνούν με τον φόρο που προκύπτει από το τεκμαρτό εισόδημα και έχουν συμπληρώσει στη φετινή φορολογική τους δήλωση τους ειδικούς κωδικούς 443-444, μέσω των οποίων δηλώνεται επισήμως η αμφισβήτηση των τεκμηρίων, θα πρέπει έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2026 να υποβάλουν στην πλατφόρμα myBusinessSupport το ειδικό ερωτηματολόγιο των 20 ερωτήσεων. Σημειωτέον ότι η μη εμπρόθεσμη υποβολή του συνεπάγεται αυτοδίκαια την απώλεια του δικαιώματος αμφισβήτησης των τεκμηρίων.

Το ερωτηματολόγιο

Μέσα από το αναλυτικό ερωτηματολόγιο, οι φορολογούμενοι καλούνται να αποκαλύψουν πλήρη εικόνα της οικονομικής τους κατάστασης, δηλώνοντας μεταξύ άλλων στοιχεία για:

  • Τραπεζικούς λογαριασμούς προσωπικούς και επαγγελματικούς
  • Επενδύσεις και συμμετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό
  • Τυχόν μίσθωση τραπεζικής θυρίδας
  • Επενδύσεις σε έργα τέχνης, τιμαλφή και συλλογές
  • Αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, σκάφη αναψυχής και αεροσκάφη
  • Διαθέσιμα μετρητά
  • Διαθέσιμα κρυπτονομίσματα
  • Αριθμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης για κύρια και δευτερεύουσες κατοικίες, μαζί με τις αντίστοιχες δαπάνες
  • Λογαριασμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
  • Χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες
  • Ασφαλιστήρια οχημάτων και δικύκλων
  • Προγράμματα ασφάλισης ζωής, υγείας και συνταξιοδότησης
  • Ασφαλιστικά συμβόλαια κατοικιών
  • Δαπάνες για σχολεία, φροντιστήρια, αθλητικές δραστηριότητες και διατροφή
  • Ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό

Η διαδικασία ελέγχου

Σύμφωνα με τη διαδικασία που ενεργοποιείται με την επιλογή φορολογικού ελέγχου, ο φορολογούμενος ενημερώνεται ότι η Φορολογική Διοίκηση έχει το δικαίωμα:

  • Να προσδιορίσει το εισόδημά του με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή μέσω έμμεσων τεχνικών ελέγχου.
  • Να επεκτείνει τον έλεγχο σε προηγούμενα φορολογικά έτη, αλλά και σε άλλες φορολογίες ή φορολογικά αντικείμενα, ειδικά όταν τα δηλωθέντα στοιχεία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική εικόνα του φορολογουμένου.
  • Ο έλεγχος θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός δώδεκα μηνών από την κοινοποίηση της σχετικής εντολής. Μετά την ολοκλήρωσή του εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, μέσω της οποίας είτε θα βεβαιώνονται πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις είτε θα διαγράφονται ή θα επιστρέφονται ποσά φόρου που δεν οφείλονται.

Ας σημειωθεί ότι σε σχέση με το 2024, ο αριθμός των προσφυγών παρουσιάζει μείωση, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στον εξονυχιστικό φορολογικό έλεγχο που ακολουθεί την αμφισβήτηση των τεκμηρίων και λειτουργεί αποτρεπτικά για αρκετούς επιτηδευματίες. Είναι ενδεικτικό ότι το 2024 μόλις 1.037 επιτηδευματίες αμφισβήτησαν το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης, σε σύνολο 2.603 που είχαν αρχικά κινήσει τη διαδικασία, με αρκετούς τελικά να κάνουν πίσω και να αποσύρονται μπροστά στην ένταση και την έκταση του φορολογικού ελέγχου.

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
HELLENiQ ENERGY: Με πετρέλαιο από Νορβηγία, Λατινική και Βόρεια Αμερική τα καύσιμα της Ελλάδας

HELLENiQ ENERGY: Με πετρέλαιο από Νορβηγία, Λατινική και Βόρεια Αμερική τα καύσιμα της Ελλάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Ευκινησία, ευλυγισία και ισορροπία απλώς… ξαπλώνοντας

Ευκινησία, ευλυγισία και ισορροπία απλώς… ξαπλώνοντας

Economy
ΙΟΒΕ – Euronext: Πώς οι αποταμιεύσεις μπορούν να φέρουν επενδύσεις και ανάπτυξη στην οικονομία

ΙΟΒΕ – Euronext: Πώς οι αποταμιεύσεις μπορούν να φέρουν επενδύσεις και ανάπτυξη στην οικονομία

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Σύνταξη
Stream newspaper
Τραπεζικές χρεώσεις: Τι σημαίνει η απόφαση για το «χαράτσι» στους λογαριασμούς
Καταθέσεις 15.05.26

Τι σημαίνει η δικαστική απόφαση για το «χαράτσι» στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να «παγώσει» άμεσα τις σχετικές χρεώσεις, χωρίς όμως να υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Το ενεργειακό σοκ βάζει φωτιά στις τιμές σε βιομηχανία και γεωργία-κτηνοτροφία – Τι δείχνει η ΕΛΣΤΑΤ
Στοιχεία Μαρτίου 15.05.26

Το ενεργειακό σοκ βάζει φωτιά στις τιμές σε βιομηχανία και γεωργία-κτηνοτροφία – Τι δείχνει η ΕΛΣΤΑΤ

Κατά 11,4% αυξήθηκε ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία και 8% ο Δείκτης Τιμών Εκροών σε Γεωργία-Κτηνοτροφία τον Μάρτιο. Προμήνυμα ανατιμήσεων στα ράφια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γιατί βρέθηκε στο δικαστήριο η σοκολάτα Milka
Πρόστιμο 15.05.26

Γιατί βρέθηκε στο δικαστήριο η σοκολάτα Milka

Στον αμερικανικό όμιλο Mondelez απονεμήθηκε το αντι-βραβείο «παραπλανητική συσκευασία της χρονιάς 2025» – Το Shrinkflation… στην πράξη με λιγότερη ποσότητα σοκολάτας Milka στην ίδια τιμή

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Τέλος εποχής για τα φθηνά αεροπορικά: Έρχονται αναπόφευκτες αυξήσεις στην Ευρώπη
Ισχυρές αναταράξεις 14.05.26

Τέλος εποχής για τα φθηνά αεροπορικά: Έρχονται αναπόφευκτες αυξήσεις στην Ευρώπη

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες ότι οι ανατιμήσεις στα εισιτήρια αποτελούν πλέον μονόδρομο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Δημογραφικό: Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά – Σε σταυροδρόμι η Ευρώπη – Η θέση της Ελλάδας
Στοιχεία Eurostat 14.05.26

Τρία στα τέσσερα νοικοκυριά δεν έχουν παιδιά - Σε δημογραφικό σταυροδρόμι η Ευρώπη - Η θέση της Ελλάδας

Ο αριθμός των νοικοκυριών με ζευγάρια και παιδιά μειώθηκε κατά 6,3% (από 31,9 εκατομμύρια σε 29,9 εκατομμύρια) από το 2016 έως το 2025 - Ο ρόλος της μετανάστευσης στο δημογραφικό

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕΚΠΟΙΖΩ: «Η χρέωση 0,80 ευρώ στις καταθέσεις είναι άκυρη» – Για παραπληροφόρηση κατηγορεί την Εθνική Τράπεζα
Ανακοίνωση 14.05.26

«Η χρέωση 0,80 ευρώ στις καταθέσεις είναι άκυρη» - Για παραπληροφόρηση κατηγορεί την Εθνική Τράπεζα η ΕΚΠΟΙΖΩ

«Κάθε νέα επιβολή της χρέωσης συνιστά παραβίαση που συνεπάγεται κάθε φορά χρηματική ποινή», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η ΕΚΠΟΙΖΩ

Σύνταξη
Νέο επίδομα ανεργίας: Υπό αξιολόγηση η πιλοτική εφαρμογή – Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν
Οικονομικές Ειδήσεις 14.05.26

Νέο επίδομα ανεργίας: Υπό αξιολόγηση η πιλοτική εφαρμογή – Ποιοι κινδυνεύουν να το χάσουν

Στην πιλοτική εφαρμογή για το νέο επίδομα ανεργίας έχουν ενταχθεί συνολικά 15.000 άνεργοι, προκειμένου να προχωρήσει μέχρι το τέλος του χρόνου η γενικευμένη εφαρμογή των νέων διατάξεων

Σύνταξη
Μεσοβέζικη λύση για το Σπίτι Μου 2, μετά την κατακραυγή – Σκωτσέζικο ντους για χιλιάδες δικαιούχους
Στεγαστικό 14.05.26

Μεσοβέζικη λύση για το Σπίτι Μου 2, μετά την κατακραυγή – Σκωτσέζικο ντους για χιλιάδες δικαιούχους

Σε σκωτσέζικο ντους υποβάλλονται χιλιάδες δικαιούχοι του Σπίτι Μου 2, που χάνουν τις προθεσμίες του ΤΑΑ. Τώρα τους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία, μέσω της ΕΑΤ. Όμως η εμπιστοσύνη έχει πια χαθεί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Συλλογικές συμβάσεις σε εστίαση – ζαχαρώδη: Ονομαστικές αυξήσεις, πραγματικές μειώσεις
Πραγματικοί μισθοί 14.05.26

Συλλογικές συμβάσεις σε εστίαση – ζαχαρώδη: Ονομαστικές αυξήσεις, πραγματικές μειώσεις

Οι συλλογικές συμβάσεις στην εστίαση και στα ζαχαρώδη προϊόντα, προβλέπουν μισθούς στα πέριξ του κατώτατου, για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων. Χαμηλότερος από το 2009 ο μισθός του αρχιμάγειρα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κάν’ το όπως η Ελλάδα – Ο Μερτς αυξάνει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία
Αντίο 8ωρο 15.05.26

Κάν’ το όπως η Ελλάδα – Ο Μερτς αυξάνει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία

Νομοσχέδιο που μεταρρυθμίζει το ωράριο εργασίας στη Γερμανία ανακοίνωσε η κυβέρνηση Μερτς. Προβλέπει αύξηση των ωρών εργασίας έως 48 την εβδομάδα, έως και 13 την ημέρα, στο πλαίσιο της προσπάθειας για ανάκαμψη της οικονομίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Tρεις νεκροί και 12 τραυματίες σε επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία με drones
Κόσμος 15.05.26

Tρεις νεκροί και 12 τραυματίες σε επίθεση της Ουκρανίας στη Ρωσία με drones

Η επιδρομή καταγράφτηκε την επομένη ρωσικής επίθεσης ευρείας κλίμακας εναντίον ιδίως του Κιέβου και της περιφέρειάς του, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 21 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι

Σύνταξη
Η Βρετανία ζει ένα déjà vu – Η κυβέρνηση των Εργατικών μετατρέπεται σε κυβέρνηση των Τόρις
Βεντέτα και εσωστρέφεια 15.05.26

Η Βρετανία ζει ένα déjà vu – Η κυβέρνηση των Εργατικών μετατρέπεται σε κυβέρνηση των Τόρις

Η κρίση στην κυβέρνηση των Εργατικών στη Βρετανία θυμίζει όλο και περισσότερο εκείνη των Συντηρητικών. Τότε που οι πρωθυπουργοί έφευγαν ο ένας μετά τον άλλο και η χώρα παρέπαιε προς την παράλυση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ποιά είναι τα δεδομένα των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ
Κόσμος 15.05.26

Ποιά είναι τα δεδομένα των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ

Ο Λίβανος ο οποίος τελεί υπό πολιορκία και έχει απωλέσει το μεγαλύτερο μέρος της αγροτικής του γης, συνομιλεί με το Ισραήλ για τα όπλα της Χεζμπολάχ που δεν θέλει και δεν μπορεί να καταθέσει

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τραπεζικές χρεώσεις: Τι σημαίνει η απόφαση για το «χαράτσι» στους λογαριασμούς
Καταθέσεις 15.05.26

Τι σημαίνει η δικαστική απόφαση για το «χαράτσι» στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να «παγώσει» άμεσα τις σχετικές χρεώσεις, χωρίς όμως να υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Η φθίνουσα ηγεμονία των ΗΠΑ – Ο Τραμπ, ο Σι και η κρίση αξιοπιστίας της Αμερικής
ΗΠΑ vs Κίνας 15.05.26

Η φθίνουσα ηγεμονία των ΗΠΑ – Ο Τραμπ, ο Σι και η κρίση αξιοπιστίας της Αμερικής

Η σύνοδος κορυφής ΗΠΑ-Κίνας στο φόντο τεκτονικών γεωπολιτικών μετατοπίσεων, με την απρόβλεπτη πολιτική Τραμπ να προκαλεί έλλειμμα συμμαχικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ και ενίσχυση της θέσης του Πεκίνου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πώς η ενδεχόμενη προσέγγιση ΗΠΑ και Κίνας φέρνει σε δύσκολη θέση τον Βλαντιμίρ Πούτιν
Κόσμος 15.05.26

Πώς η ενδεχόμενη προσέγγιση ΗΠΑ και Κίνας φέρνει σε δύσκολη θέση τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Η ενδεχόμενη και εξελισσόμενη σύγκλιση ΗΠΑ και Κίνας σε πολιτικά, οικονομικά και στρατιωτικά πεδία, είναι κάτι που φέρνει σε δύσκολη θέση τον κοινό τους συνομιλητή Βλαντιμίρ Πούτιν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανατολικά της Εδέμ: Το αριστούργημα του Στάινμπεκ έρχεται στη μικρή οθόνη
Culture Live 15.05.26

Ανατολικά της Εδέμ: Το αριστούργημα του Τζον Στάινμπεκ έρχεται στη μικρή οθόνη με τη Φλόρενς Πιου

Η Φλόρενς Πιου θα υποδυθεί έναν από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της αμερικανικής λογοτεχνίας, αυτόν της Cathy Ames στο έργο Ανατολικά της Εδέμ - έναν ρόλο που χάρισε το Όσκαρ στην Τζο Βαν Φλιτ το 1955

Σύνταξη
Καθώς ο Μάρκο Ρούμπιο τελεί υπό κυρώσεις, οι Κινέζοι φιλοξενούν τον… Αγενή Ρούμπιο
«Απερίσκεπτος, αδέξιος» 15.05.26

Καθώς ο Μάρκο Ρούμπιο τελεί υπό κυρώσεις, οι Κινέζοι φιλοξενούν τον… Αγενή Ρούμπιο

Παρότι ο Μάρκο Ρούμπιο τελούσε υπό κυρώσεις από την Κίνα εξαιτίας δηλώσεων που έκανε ως Γερουσιαστής εναντίον της Κίνας, αποφάσισε να μην άρει τις κυρώσεις αλλά να γράψει το όνομά του διαφορετικά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το ενεργειακό σοκ βάζει φωτιά στις τιμές σε βιομηχανία και γεωργία-κτηνοτροφία – Τι δείχνει η ΕΛΣΤΑΤ
Στοιχεία Μαρτίου 15.05.26

Το ενεργειακό σοκ βάζει φωτιά στις τιμές σε βιομηχανία και γεωργία-κτηνοτροφία – Τι δείχνει η ΕΛΣΤΑΤ

Κατά 11,4% αυξήθηκε ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία και 8% ο Δείκτης Τιμών Εκροών σε Γεωργία-Κτηνοτροφία τον Μάρτιο. Προμήνυμα ανατιμήσεων στα ράφια.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ουγγαρία: Η νέα ΥΠΕΞ επέκρινε τη Ρωσία για τις επιθέσεις με drone στην Υπερκαρπαθία
Ανίτα Oρμπαν 15.05.26

Η Ουγγαρία επικρίνει τη Ρωσία για τις επιθέσεις στην Υπερκαρπαθία

Η νέα ΥΠΕΞ της Ουγγαρίας επέκρινε τη Ρωσία για τις πρόσφατες επιθέσεις στην ουκρανική περιφέρεια της Υπερκαρπαθίας, και κάλεσε τον ρώσο πρεσβευτή στη Βουδαπέστη για να του πει ότι τις καταδικάζει.

Σύνταξη
Βολιβία: Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ορυχεία παραλύουν την πρωτεύουσα Λα Πας και συγκρούονται με την αστυνομία
Βολιβία 15.05.26

Εργαζόμενοι ορυχείων παραλύουν τη Λα Πας - Συγκρούσεις με την αστυνομία

Χιλιάδες εργαζόμενοι σε ορυχεία, φορώντας τα κράνη τους, παρέλυσαν την πρωτεύουσα Λα Πας της Βολιβίας και, ζητώντας την παραίτηση του δεξιού προέδρου της χώρας, συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Σύνταξη
Ισραήλ: Εθνικιστές έκαναν πορεία στην Παλιά Πόλη γιορτάζοντας την κατάληψη της Ανατολικής Ιερουσαλήμ
Ισραήλ 15.05.26

Προκλητική πορεία ισραηλινών εθνικιστών στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ

Ισραηλινοί εθνικιστές έκαναν πορεία στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, γιορτάζοντας την κατάληψη του ανατολικού τμήματός της, σε μια επίδειξη δύναμης την οποία οι Παλαιστίνιοι θεωρούν κατάφωρη πρόκληση.

Σύνταξη
Αϊτή: Τουλάχιστον 78 νεκροί σε σφοδρές συγκρούσεις συμμοριών στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς
Συγκρούσεις συμμοριών 15.05.26

Μακελειό με δεκάδες νεκρούς στην Πορτ-ο-Πρενς

Σε συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών σε περιοχές της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς στην Αϊτή σκοτώθηκαν τουλάχιστον 78 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 66 από την 9η Μαΐου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Κούβα: Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ βρίσκεται στην Αβάνα με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA
Κούβα 15.05.26

Στην Αβάνα ο διευθυντής της CIA

Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον διευθυντή της CIA, επισκέφθηκε την Αβάνα και συνομίλησε με κουβανούς αξιωματούχους για θέματα διμερούς συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Παρασκευή 15 Μαϊου 2026
Cookies