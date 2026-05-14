ΑΑΔΕ: Έρχονται ραβασάκια για «αμαρτίες» του παρελθόντος – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Νέα ειδοποιητήρια με φόρους και πρόστιμα σε 12.000 φορολογούμενους στέλνει η ΑΑΔΕ ανοίγοντας παλιές υποθέσεις πριν από την παραγραφή τους.
Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να προλάβει την παραγραφή υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και ακινήτων στο τέλος του έτους, που θα επιφέρει σημαντικές απώλειες στα κρατικά ταμεία.
Οι ελεγκτικές υπηρεσίες επικεντρώνονται κυρίως σε περιπτώσεις φορολογουμένων που εμφανίζονται να έχουν αποκρύψει εισοδήματα ή να έχουν υποβάλει ελλιπείς δηλώσεις.
Οι… λυπητερές από την ΑΑΔΕ
Στο στόχαστρο βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν έσοδα από ενοίκια και βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb.
Οι φορολογούμενοι που θα λάβουν τα σημειώματα θα πρέπει να τα εξοφλήσουν εντός 30 ημερών
Παράλληλα, εξετάζονται υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και στην πραγματική οικονομική δραστηριότητα.
Ειδικότερα αφορά:
- Περιπτώσεις επαγγελματιών με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας.
- Υποθέσεις όπου εμφανίζονται μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις τραπεζικές κινήσεις και στα δηλωθέντα εισοδήματα.
- Περιπτώσεις φορολογουμένων που εμφανίζουν αυξημένες δαπάνες διαβίωσης χωρίς να δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει στην εφορία. Οι ελεγκτές επιστρατεύουν έμμεσες τεχνικές ανάλυσης ρευστότητας, καθαρής θέσης, τραπεζικών κινήσεων και δαπανών σε μετρητά, για να εκτιμήσουν τον αναλογούντα φόρο.
Οι διασταυρώσεις
Η φορολογική διοίκηση διαθέτει πλέον τη δυνατότητα να «διαβάζει» σχεδόν σε πραγματικό χρόνο τα οικονομικά δεδομένα των φορολογουμένων, αξιοποιώντας πληροφορίες από τραπεζικούς λογαριασμούς, κινήσεις POS, πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, το myDATA, ασφαλιστικά ταμεία, δηλώσεις εισοδήματος και μεταβιβάσεις ακινήτων.
Μέσα από τις διασταυρώσεις αυτές εντοπίζονται ασυμφωνίες ανάμεσα στα δηλωμένα ποσά και στις πραγματικές εισροές χρημάτων.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις περιπτώσεις όπου οι τραπεζικές κινήσεις εμφανίζονται δυσανάλογες σε σχέση με τα δηλωμένα εισοδήματα, αλλά και σε φορολογούμενους που καταγράφουν υψηλές δαπάνες διαβίωσης χωρίς να προκύπτει αντίστοιχη φοροδοτική δυνατότητα από τις φορολογικές δηλώσεις τους.
Οι φορολογούμενοι που θα λάβουν τα σημειώματα θα πρέπει να τα εξοφλήσουν εντός 30 ημερών, ενώ σε περίπτωση αμφισβήτησης της καταλογιστικής πράξης έχουν τη δυνατότητα εντός 30 ημερών να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επανεξέτασης της υπόθεσης.
Απευθείας προσφυγή στα δικαστήρια δεν επιτρέπεται, καθώς προηγείται υποχρεωτικά η διαδικασία εξέτασης από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, η οποία αποτελεί το πρώτο στάδιο διοικητικής αμφισβήτησης των φορολογικών καταλογισμών.
Πηγή: OT
- ΑΑΔΕ: Έρχονται ραβασάκια για «αμαρτίες» του παρελθόντος – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
