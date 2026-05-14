Ιράν: Ο Ρούμπιο θέλει να βοηθήσει η Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 14 Μαΐου 2026, 05:30

Ιράν: Ο Ρούμπιο θέλει να βοηθήσει η Κίνα για τα Στενά του Ορμούζ

«Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο», δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο, αναφερόμενος στα Στενά του Ορμούζ και την πιθανή συμβολή της Κίνας για την άρση του αδιεξόδου.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Evelyn Hockstein).

«Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει στον Περσικό Κόλπο», είπε ο ΥΠΕΞ Ρούμπιο σε κάμερα του Fox News επί του προεδρικού αεροσκάφους εν πτήσει προς την Κίνα.

Η Κίνα έχει «πολλούς» λόγους να θέλει να επιλυθεί η κρίση στα Στενά του Ορμούζ, δηλώνει ο Ρούμπιο

Ο Μάρκο Ρούμπιο συνοδεύει τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην επίσημη επίσκεψή του στη δεύτερη οικονομία του κόσμου.

Πολυμελής αμερικανική αντιπροσωπεία έφθασε στο Πεκίνο χθες Τετάρτη. Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του επιχειρηματολόγησε πως η Κίνα έχει «πολλούς» λόγους να θέλει να επιλυθεί η κρίση στο στενό, που είναι πρακτικά αδιάβατο, θυμίζοντας ότι υπάρχουν και κινεζικά πλοία αποκλεισμένα στον Κόλπο.

Θυμίζοντας ότι η Κίνα έχει οικονομία προσανατολισμένη στις εξαγωγές, έκρινε πως πλήττεται από τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης, διότι άλλες χώρες αγοράζουν λιγότερα κινεζικά προϊόντα.

Σε αντίθεση με τον Τραμπ

Οι δηλώσεις του υπουργού—ο οποίος είναι επίσης σύμβουλος εθνικής ασφαλείας—εκ πρώτης όψεως έρχονται σε αντίθεση με όσα είπε ο πρόεδρος Τραμπ.

Ερωτηθείς σχετικά, ο ρεπουμπλικάνος είπε πως «δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε βοήθεια» από την Κίνα για να τερματιστεί η κρίση που άρχισε όταν εξαπολύθηκε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου, παρά το ότι οι έμμεσες συνομιλίες μέσω Πακιστάν μοιάζουν να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Το στενό έχει ουσιαστικά παραλύσει έκτοτε, ενώ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις επιβάλλουν αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών εν είδει αντιποίνων.

Το Πεκίνο συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους εμπορικούς και στρατηγικούς εταίρους της Τεχεράνης και είναι ο εισαγωγέας της μεγαλύτερης ποσότητας του εξαγόμενου ιρανικού αργού.

Πηγή: ΑΠΕ

Ευρώπη: Διχάζεται για την ακρίβεια που φέρνει ο πόλεμος

Ευρώπη: Διχάζεται για την ακρίβεια που φέρνει ο πόλεμος

Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Wall Street: Νέα υψηλά για S&P 500 και Nasdaq λόγω Big Tech

Wall Street: Νέα υψηλά για S&P 500 και Nasdaq λόγω Big Tech

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

ΗΠΑ: Ακροδεξιός εξτρεμιστής καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών
ΗΠΑ 14.05.26

Κάθειρξη 15 ετών στον «Διοικητή Χασάπη»

Γνωστός ως «Διοικητής Χασάπης» και ηγετικό στέλεχος διεθνούς νεοναζιστικού δικτύου, 22χρονος Γεωργιανός καταδικάστηκε σε κάθειρξη 15 ετών για σχεδιασμό επιθέσεων κατά μειονοτήτων στις ΗΠΑ.

Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις χτυπούν με drones και πυραύλους το Κίεβο
Ρωσικές δυνάμεις 14.05.26

Σφυροκοπούν με drones και πυραύλους το Κίεβο

Η Ρωσία σφυροκοπά το Κίεβο καθώς επέστρεψε στις καθημερινές επιδρομές κατά πόλεων της Ουκρανίας, μετά την τριήμερη ανακωχή στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Συρία: Ερευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ, ζητά η Διεθνής Αμνηστία
Διεθνής Αμνηστία 14.05.26

Ζητούν έρευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στη Συρία

«Η παράνομη καταστροφή περιουσιών πολιτών έχει μετατραπεί σε σήμα κατατεθέν» του Ισραήλ, αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία και ζητά τη διενέργεια έρευνας σε βάρος του για πιθανά «εγκλήματα πολέμου».

Σουδάν: Ελλειψη πολιτικής βούλησης για να τερματιστεί ο εμφύλιος πόλεμος, καταγγέλλουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα
MSF 14.05.26

Ελλειψη πολιτικής βούλησης για να τερματιστεί ο πόλεμος στο Σουδάν

Τρία και πλέον χρόνια μαίνεται ο πόλεμος στο Σουδάν, ο οποίος έχει προκαλέσει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη, μολαταύτα δεν φαίνεται να υπάρχει «βούληση να τερματιστεί».

Ιράν: Απαγχονίστηκαν 2 άνδρες, ο ένας για «κατασκοπεία» υπέρ της Μοσάντ και ο άλλος γιατί «σκότωσε» αστυνομικό
Τεχεράνη 14.05.26

Απαγχονίστηκαν 2 άνδρες στο Ιράν

Απαγχονίστηκαν δύο άνδρες στο Ιράν, που φέρονται ο ένας να κατασκόπευε για λογαριασμό της Μοσάντ και ο άλλος να σκότωσε αστυνομικό κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Διαψεύδουν τα ΗΑΕ ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα, μεσούντος του πολέμου κατά του Ιράν
Μεσούντος του πολέμου 14.05.26

Διαψεύδουν τα ΗΑΕ ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα

Το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων απέρριψε ως «αβάσιμες» τις αναφορές περί μυστικής έως σήμερα επίσκεψης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στα ΗΑΕ. «Αβάσιμες» χαρακτηρίζουν τα ΗΑΕ τις αναφορές για επίσκεψη του Νετανιάχου στη χώρα, μεσούντος του πολέμου κατά του Ιράν UAE Denies Reports Regarding Visit by Israeli Prime Minister or Receiving Any Israeli […]

Περού: Ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Σάντσες περνάει στον β’ γύρο των προεδρικών εκλογών
Ρομπέρτο Σάντσες 14.05.26

Υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς στον β' γύρο των προεδρικών στο Περού

Στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στο Περού πέρασε ο υποψήφιος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες, τονίζοντας ότι «Είμαστε έτοιμοι για τις προκλήσεις που μας ανέθεσε ο λαός».

Ευρωκοινοβούλιο: Από τις υποκλοπές στα Τέμπη: «Αυταρχισμός, συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή»
Κόσμος 14.05.26

Από τις υποκλοπές στα Τέμπη: «Αυταρχισμός, συγκάλυψη και θεσμική εκτροπή»

Σφοδρή κριτική στην κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα στην εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο με συντονιστή τον αντιπρόεδρο της Αριστεράς (The Left) και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη.

Διπλωματικό πόκερ: Γιατί ο Σι Τζινπίνγκ δεν πρόκειται να κάνει τη χάρη στον Τραμπ για τη Μέση Ανατολή
Διπλωματικό πόκερ 13.05.26

Γιατί ο Σι Τζινπίνγκ δεν πρόκειται να κάνει τη χάρη στον Τραμπ για τη Μέση Ανατολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια του Σι Τζινπίνγκ για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, ωστόσο το Πεκίνο δύσκολα θα εγκαταλείψει τον πολυτιμότερο στρατηγικό του σύμμαχο στη Μέση Ανατολή.

Βρετανία: Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης Στάρμερ και Στρίτινγκ για την ηγεσία των Εργατικών
Βρετανία 13.05.26

Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης Στάρμερ και Στρίτινγκ για την ηγεσία των Εργατικών

Ο Κιρ Στάρμερ προετοιμάζεται για μάχη ηγεσίας απέναντι στον Γουές Στρίτινγκ, την ώρα που η ομιλία του Βασιλιά Καρόλου θέτει το πλαίσιο των νέων κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων.

Νέος εφιάλτης για 1.700 επιβαίνοντες σε κρουαζιερόπλοιο – Τι συνέβη στο «Ambition»
Καραντίνα 13.05.26

Νέος εφιάλτης για 1.700 επιβαίνοντες σε κρουαζιερόπλοιο – Τι συνέβη στο «Ambition»

Σε υγειονομικό κλοιό στο λιμάνι του Μπορντό παραμένουν 1.700 επιβάτες και μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου «Ambition», μετά τον θάνατο ηλικιωμένου ταξιδιώτη και δεκάδες κρούσματα οξείας γαστρεντερίτιδας.

Η απορρύθμιση του κοινωνικού κράτους δεν θα ενισχύσει την Ευρώπη, θα την κάνει φτωχότερη
Κόσμος 13.05.26

Η απορρύθμιση του κοινωνικού κράτους δεν θα ενισχύσει την Ευρώπη, θα την κάνει φτωχότερη

Τρεις πρώην επίτροποι, μεταξύ των οποίων και η Ελληνίδα Άννα Διαμαντοπούλου, προειδοποιούν ότι η κατάργηση των κοινωνικών εγγυήσεων με στόχο την ανταγωνιστικότητα θα αποδυναμώσει την Ευρώπη, αντί να την ενισχύσει

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της Γαλλίας από το κόμμα «Αναγέννηση» του Μακρόν
Υποψηφιότητα Μακρονιστών 13.05.26

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ θα είναι υποψήφιος πρόεδρος της Γαλλίας από το κόμμα «Αναγέννηση» του Μακρόν

Με 221 ψήφους ή 91% υπέρ της υποψηφιότητας, έναντι 22 ψήφων που καλούσαν σε εσωτερικές προκριματικές εκλογές, ο Γκαμπριέλ Ατάλ θα πάρει επίσημα το χρίσμα με την τυπική έγκριση των μελών του κόμματος

Τι είπε η Γαλλίδα υπουργός Υγείας για τον κίνδυνο εξάπλωσης του χανταϊού
Στεφανί Ριστ 13.05.26

Τι είπε η Γαλλίδα υπουργός Υγείας για τον κίνδυνο εξάπλωσης του χανταϊού

Η Γαλλίδα υπουργός Υγείας καθησυχάζει για τον χανταϊό, αποκλείοντας μάσκες και περιορισμούς, ενώ διαβεβαιώνει για την επάρκεια αποθεμάτων και την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής δράσης.

Το «γράμμα στο συρτάρι»: Τι προβλέπει το πρωτόκολλο Τραμπ αν «εξουδετερωθεί» από ξένους εχθρούς [βίντεο]
Απόρρητο σχέδιο 13.05.26

Αποκάλυψη-σοκ από τον Λευκό Οίκο: Το σχέδιο εκδίκησης και διαδοχής του Τραμπ

Ένα απόρρητο πρωτόκολλο διαδοχής και εκδίκησης έφερε στο φως στέλεχος του Λευκού Οίκου, αποκαλύπτοντας πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει σαφείς γραπτές εντολές στον Τζέι Ντι Βανς σε περίπτωση δολοφονίας του.

Φιλιππίνες: Η κυβέρνηση δεν εμπλέκεται στο συμβάν με πυροβολισμούς στη Γερουσία δηλώνει ο πρόεδρος της χώρας
Τι έγινε 13.05.26

Η κυβέρνηση δεν εμπλέκεται στο συμβάν με τους πυροβολισμούς στη Γερουσία, δηλώνει ο πρόεδρος των Φιλιππίνων

Πυροβολισμοί στη Γερουσία των Φιλιππίνων κατά την απόπειρα σύλληψης του καταζητούμενου γερουσιαστή ντελα Ρόσα, με τον πρόεδρο Μάρκος να ζητά ηρεμία και να αρνείται εμπλοκή.

