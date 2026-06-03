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Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ερευνά ένα αλλόκοτο μυστήριο με ομάδες ανθρώπων να βγαίνουν από φρεάτια της πόλης τις τελευταίες εβδομάδες.

Η έρευνα ακολουθεί την κυκλοφορία πολλών βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν ανθρώπους να σκαρφαλώνουν έξω από υπονόμους σε όλη την πόλη, πάντα μέσα στη μέση της νύχτας.

Βίντεο:

«Το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης (NYPD), για να διασφαλίσει ότι δεν υπήρχε απειλή για το κοινό, έστειλε τους άρτια εκπαιδευμένους αξιωματικούς της Μονάδας Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης στο αποχετευτικό σύστημα για να βεβαιωθεί ότι δεν είχε αφεθεί τίποτα ύποπτο από τα άτομα – δεν βρέθηκε τίποτα», ανέφερε η αστυνομία της Νέας Υόρκης στο NBC σε δήλωσή της τη Δευτέρα.

«Επιπλέον, το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος της πόλης, που διαχειρίζεται το σύστημα, μπήκε επίσης και προφανώς δεν βρήκε καμία ζημιά στον εξοπλισμό του αποχετευτικού δικτύου», πρόσθεσε.

Δεν έχουν αναφερθεί συλλήψεις ή τραυματισμοί.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος επιβολής του νόμου δήλωσε στο NBC ότι μία θεωρία που εξετάζουν οι ερευνητές είναι πως οι άνδρες «ψάχνουν το σύστημα για τιμαλφή που καταλήγουν στην αποχέτευση».

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για πρώτη φορά για την ασυνήθιστη δραστηριότητα την περασμένη Πέμπτη γύρω στις 11 μ.μ., σύμφωνα με το NBC New York. Ένας μάρτυρας ανέφερε ότι είδε οκτώ άτομα να αφαιρούν ένα καπάκι φρεατίου κοντά στη λεωφόρο McDonald και την πλατεία Colin στη γειτονιά Gravesend του Μπρούκλιν.

Σύμφωνα με το NYPD, τα άτομα εθεάθησαν να βγαίνουν από το φρεάτιο περίπου τρεις ώρες αργότερα. Βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε οκτώ άτομα να ανεβαίνουν από την αποχέτευση και να αλλάζουν ρούχα δίπλα σε αρκετά σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Περίπου δύο ώρες μετά την αρχική αναφορά στο Gravesend, η αστυνομία έλαβε άλλη μια κλήση για αρκετά άτομα που έμπαιναν σε ένα φρεάτιο κοντά στην οδό Heyward και τη λεωφόρο Bedford στο Williamsburg του Μπρούκλιν.

Οι αρχές ανέφεραν ότι η ομάδα επανεμφανίστηκε περισσότερο από δυόμισι ώρες αργότερα, προτού μπει σε ένα αυτοκίνητο και απομακρυνθεί, μετέδωσε το NBC New York. Βίντεο που εξασφάλισε το Williamsburg 365 έδειχνε επτά άτομα να βγαίνουν από το φρεάτιο, με το τελευταίο άτομο να κλείνει το καπάκι πίσω του.

Τα περιστατικά θυμίζουν ένα παρόμοιο επεισόδιο στις 5 Μαΐου, όταν κάτοικοι στην Αστόρια του Κουίνς ανέφεραν ότι είδαν πολλά άτομα να ανοίγουν ένα καπάκι φρεατίου γύρω στις 2 π.μ. κοντά στην 20ή Λεωφόρο και την 36η Οδό.

Μιλώντας στο NBC New York, ο μάρτυρας Aki Jakupovic είπε: «Τρεις τυχαίοι τύποι που περπατούσαν με παράξενες στολές, άνοιξαν τον υπόνομο, μπήκαν μέσα σαν Χελωνονιντζάκια».

Υλικό από κάμερες ασφαλείας που εξασφάλισε το NBC New York έδειξε τους άνδρες να κρατούν φακούς και να φορούν ψηλές αδιάβροχες γαλότσες (hip waders).

«Τους κοιτούσα, με κοιτούσαν, ξέρετε, καταλάβαινα ότι κάτι σκάρωναν. Μπήκαν μέσα, έκλεισαν το καπάκι, σαν, ξέρετε, να μην ήταν ποτέ εδώ», πρόσθεσε.

Παραμένει ασαφές εάν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.